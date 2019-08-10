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Чем грозит человечеству четвертая промышленная революция?

10 Августа 2019 200 0 Исследования
Чем грозит человечеству четвертая промышленная революция?

Считается, что сегодня уже началась четвертая промышленная революция. Что сулит она человечеству и кого она затронет прежде всего? Чем грозит нам приход так называемой неомальтузианской ловушки? Что такое церебральное неравенство и как оно проявит себя в условиях четвертой промышленной революции?

Мир стремительно меняется под воздействием новых технологий. Сегодня уже говорят о четвертой промышленной революции (4ПР), которая знаменует собой новый виток в развитии социума. Главным идеологом 4ПР выступает Клаус Шваб, который в своей книге подводит некие промежуточные итоги нарождающегося явления. Опираясь на идеи немецкого ученого российский экономист Евгений Балацкий рассматривает основные возможности и угрозы со стороны 4ПР, намечает подходы к преодолению негативных последствий глобальных вызовов со стороны нового технологического уклада. В своей работе он показывает принципиальные различия между Первой, Второй, Третьей и Четвертой промышленными революциямис точки зрения их влияния на рынок рабочей силы, откуда вытекает нелицеприятный вывод о том, что 4ПР приведет к массовому вытеснению не только физического, но и умственного труда.

Царство 4ПР приведет к возникновению так называемой неомальтузианской ловушки. Для нее характерно замедление экономического роста и роста душевого ВВП и возникновение огромной армии «лишних» людей. Такое в истории человечества уже было, и проблема решалась самыми бесчеловечными методами, которые приводятся в анализируемой статье. Автор делает прогноз того, как эта проблема будет решаться в современном обществе.

Уже сегодня происходит трансформация эффекта масштаба, который на протяжении всей истории человечества играл ключевую роль в экономическом развитии.В частности, данный эффект приобретает черты технологической маргинальности, т.е. смещается в начало и конец жизненного цикла товара, что ведет к полному переформатированию процессов производства и потребления.

В недалекой перспективе человечеству грозит усугубление социального неравенства, которое будет поддерживаться многими трендами 4ПР. Борьба в новом мире за людей, обладающих требуемыми качествами для генерирования технологических инноваций, предполагает создание инновационных экосистем, которые в надлежащем виде сегодня существуют только в небольшом числе стран ядра (где инновации, там и инновационные экосистемы!), а в будущем можно полагать, что это ядро еще больше сожмется, что увеличит межстрановое неравенство. Этот процесс радикально меняет духовную и моральную начинку людей. Где в этом мире будет место России?

Но это не еще все. Социальные предпосылки неравенства будут способствовать проявлению потенциала так называемого церебрального (мозгового) неравенства. К чему это приведет в условиях 4ПР? Кто выиграет, а кто победит в новой реальности? Куда начнет смещаться новый центр силы и богатства? Как изменяться так называемые циклы накопления капитала Дж.Арриги? В каком географическом сегменте будут сконцентрированы все мировые ресурсы?

Обо всем этом подробнее читайте в первоисточнике на сайте «Неэргодическая экономика» (http://nonerg-econ.ru/cat/6/450/). Если эта тематика не оставит вас равнодушными, оставляйте свои отзывы и комментарии.

Евгений Балацкий
Евгений Балацкий

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