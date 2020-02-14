Человечество под угрозой. Почему коронавирусом заразятся две трети населения Земли 494 0 События и факты

Эпидемия коронавируса в Китае спадет к середине февраля – считали еще недавно во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Но после пересмотра методики диагностики, который увеличил количество больных только с 13 по 14 февраля на 4 тыс., в ВОЗ сделали громкое заявление: две трети земли могут заразиться вирусом COVID-19. Насколько оправданы подобные прогнозы?