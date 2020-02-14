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Человечество под угрозой. Почему коронавирусом заразятся две трети населения Земли
14 Февраля 2020 494 0 События и факты
Эпидемия коронавируса в Китае спадет к середине февраля – считали еще недавно во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Но после пересмотра методики диагностики, который увеличил количество больных только с 13 по 14 февраля на 4 тыс., в ВОЗ сделали громкое заявление: две трети земли могут заразиться вирусом COVID-19. Насколько оправданы подобные прогнозы?
Мрачные прогнозы
- В ВОЗ не исключают того, что коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, заразит две трети населения Земли. Об этом заявил советник при Организации Айра Лонджини. Он объяснил свой вывод тем, что каждый зараженный передает вирус двум-трем людям. При этом скорости распространения вируса способствует отсутствие эффективного способа его диагностики в организме.
- По его мнению, карантины могут только замедлить, но не остановить распространение вируса – по причине того, что он успел проникнуть за пределы Китая еще до того как был введен карантин. Однако другие эксперты не согласны с Лонджини – только карантин может сдержать распространение вируса.
- На сегодняшний день, по данным Национальной комиссии по здравоохраненю КНР, в мире зафиксировано 63 851 случаев инфицирования, 63 294 случая приходятся на Китай. От болезни умерли 1 383 человека, вылечилось 6 796. Однако есть и альтернативные оценки, согласно которым, всего коронавирусом заразились 64 434 человека.
- Тем не менее в Имперском колледже Лондона ученые считают, что врачи смогли диагностировать лишь 5% случаев, причем самых сложных. Эксперты обвиняют Китай в искажении данных на фоне рекордной смертности в провинции Хубэй.
- До 50 тыс. новых зараженных ежедневно может быть в Китае, считает Исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюссон. Габриэль Лунг из Университета Гонконга разделяет точку зрения о том, что в итоге переболеть пневмонией может треть населения Земли.
- Однако в России только 42% опрошенных считают уровень угрозы коронавируса высоким, показало исследование Ipsos. Больше всего переживают по поводу коронавируса в Японии (66%), Австралии (61%) и США (55%).
Метод лечения найден?
- По информации агентства Синьхуа, ссылающегося на китайских медиков, свою эффективность в лечении заразившихся доказала использованная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом.
- Эксперты поясняют, что плазма некоторых людей, которые справились с заболеванием, были найдены антитела, благодаря которым можно эффективно бороться с коронавирусом. В частности, как сообщает издание Global Times, с помощью этого нового метода специалисты уже смогли вылечить десять пациентов, которые находились в тяжелом состоянии.
Эпидемия
- В конце декабря власти Китая проинформировали общественность о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, возбудителем которой стал новый тип коронавируса.
- В процессе исследования заболевания китайские ученые выяснили, что беременные женщины, которые заразились новым типом коронавируса, предположительно, не передают заболевание плоду. Об этом говорится в статье, опубликованной в медицинской издании Lancet.
- По информации SCMP, всего по миру новым коронавируса заразилось 64 434 человека, из которых 248 случаев обнаружено в Японии, 58 – в Сингапуре, 33 – в Таиланде, 28 – в Южной Корее. В общей сложности, как информирует ТК CGTN, за пределами Китая официально подтвердили 505 случаев заболевания.
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