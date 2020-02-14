Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ФЕВ, 12:26 МСК
USD (ЦБ)    63,4536
EUR (ЦБ)    69,1795

14 ФЕВ, 12:26 МСК
USD (ЦБ)    63,4536
EUR (ЦБ)    69,1795
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

Человечество под угрозой. Почему коронавирусом заразятся две трети населения Земли

14 Февраля 2020 494 0 События и факты
Человечество под угрозой. Почему коронавирусом заразятся две трети населения Земли

Эпидемия коронавируса в Китае спадет к середине февраля – считали еще недавно во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Но после пересмотра методики диагностики, который увеличил количество больных только с 13 по 14 февраля на 4 тыс., в ВОЗ сделали громкое заявление: две трети земли могут заразиться вирусом COVID-19. Насколько оправданы подобные прогнозы?

Мрачные прогнозы

  • В ВОЗ не исключают того, что коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, заразит две трети населения Земли. Об этом заявил советник при Организации Айра Лонджини. Он объяснил свой вывод тем, что каждый зараженный передает вирус двум-трем людям. При этом скорости распространения вируса способствует отсутствие эффективного способа его диагностики в организме.
  • По его мнению, карантины могут только замедлить, но не остановить распространение вируса – по причине того, что он успел проникнуть за пределы Китая еще до того как был введен карантин. Однако другие эксперты не согласны с Лонджини – только карантин может сдержать распространение вируса.
  • На сегодняшний день, по данным Национальной комиссии по здравоохраненю КНР, в мире зафиксировано 63 851 случаев инфицирования, 63 294 случая приходятся на Китай. От болезни умерли 1 383 человека, вылечилось 6 796. Однако есть и альтернативные оценки, согласно которым, всего коронавирусом заразились 64 434 человека.
  • Тем не менее в Имперском колледже Лондона ученые считают, что врачи смогли диагностировать лишь 5% случаев, причем самых сложных. Эксперты обвиняют Китай в искажении данных на фоне рекордной смертности в провинции Хубэй.
  • До 50 тыс. новых зараженных ежедневно может быть в Китае, считает Исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюссон. Габриэль Лунг из Университета Гонконга разделяет точку зрения о том, что в итоге переболеть пневмонией может треть населения Земли.
  • Однако в России только 42% опрошенных считают уровень угрозы коронавируса высоким, показало исследование Ipsos. Больше всего переживают по поводу коронавируса в Японии (66%), Австралии (61%) и США (55%).

Метод лечения найден?

  • По информации агентства Синьхуа, ссылающегося на китайских медиков, свою эффективность в лечении заразившихся доказала использованная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом.
  • Эксперты поясняют, что плазма некоторых людей, которые справились с заболеванием, были найдены антитела, благодаря которым можно эффективно бороться с коронавирусом. В частности, как сообщает издание Global Times, с помощью этого нового метода специалисты уже смогли вылечить десять пациентов, которые находились в тяжелом состоянии.

Эпидемия

  • В конце декабря власти Китая проинформировали общественность о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, возбудителем которой стал новый тип коронавируса.
  • В процессе исследования заболевания китайские ученые выяснили, что беременные женщины, которые заразились новым типом коронавируса, предположительно, не передают заболевание плоду. Об этом говорится в статье, опубликованной в медицинской издании Lancet.
  • По информации SCMP, всего по миру новым коронавируса заразилось 64 434 человека, из которых 248 случаев обнаружено в Японии, 58 – в Сингапуре, 33 – в Таиланде, 28 – в Южной Корее. В общей сложности, как информирует ТК CGTN, за пределами Китая официально подтвердили 505 случаев заболевания.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Мусорные цены. Во что выливается «мусорная реформа» для жителей российских регионов?

Мусорные цены. Во что выливается «мусорная реформа» для жителей российских регионов?
Исследования 7

Бремя для людей. Как премьер Мишустин поможет взять недорогую ипотеку

Бремя для людей. Как премьер Мишустин поможет взять недорогую ипотеку
Экономика

Резкий скачок заболеваний. Почему в Китае число больных выросло почти на 15 тыс. за сутки

Резкий скачок заболеваний. Почему в Китае число больных выросло почти на 15 тыс. за сутки
События и факты

«Право на послеобеденный сон». В России запретят шуметь днем в многоквартирных домах

«Право на послеобеденный сон». В России запретят шуметь днем в многоквартирных домах
События и факты

Узнай, страна

В Курской области досрочно осуществили первое ключевое событие года на строительстве Курской АЭС-2

В Курской области досрочно осуществили первое ключевое событие года на строительстве Курской АЭС-2

В Подмосковье начали второй этап проекта на фармзаводе по выпуску биосубстанций за 1,5 млрд рублей

В Подмосковье начали второй этап проекта на фармзаводе по выпуску биосубстанций за 1,5 млрд рублей

В Башкирии успешно испытали первую в РФ цифровую систему генерирования электроэнергии для самолетов

В Башкирии успешно испытали первую в РФ цифровую систему генерирования электроэнергии для самолетов

В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс

В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс

Новости дня

11:32 Турция «нейтрализовала» 63 сирийских военных в Идлибе Турция «нейтрализовала» 63 сирийских военных в Идлибе
В Пентагоне заявили, что новое российское оружие угрожает ядерной триаде
В Пентагоне заявили, что новое российское оружие угрожает ядерной триаде
10:03 Личные данные клиентов Сбербанка выставили на продажу в Сети Личные данные клиентов Сбербанка выставили на продажу в Сети
08:39 Коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли Коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли
13 ФЕВ, 23:47 В Венесуэле обнаружили останки трехметровой доисторической черепахи В Венесуэле обнаружили останки трехметровой доисторической черепахи
13 ФЕВ, 23:00 США начнут испытывать гиперзвуковое оружие в 2020 году США начнут испытывать гиперзвуковое оружие в 2020 году
13 ФЕВ, 22:41 Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Венгрии Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Венгрии
Синоптики обещают россиянам новые погодные аномалии
Синоптики обещают россиянам новые погодные аномалии
13 ФЕВ, 21:16 В NASA опасаются изменения климата в Западной Европе В NASA опасаются изменения климата в Западной Европе

Узнай, страна!

08:32 В Курской области досрочно осуществили первое ключевое событие года на строительстве Курской АЭС-2 В Курской области досрочно осуществили первое ключевое событие года на строительстве Курской АЭС-2
ФСБ требовала доступ к переписке клиентов интернет-сервисов
ФСБ требовала доступ к переписке клиентов интернет-сервисов
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter