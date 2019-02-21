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«Чего у нас там в загашнике». Путин представил новую гиперзвуковую ракету «Циркон»

21 Февраля 2019 182 0 Политика
«Чего у нас там в загашнике». Путин представил новую гиперзвуковую ракету «Циркон»

В рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новейшем виде вооружения – гиперзвуковой ракете «Циркон», способной поражать как морские, так и земные цели. Глава России напомнил, что о новых вооружениях России он обещал рассказать еще в прошлом своем выступлении. Со своей стороны эксперты, комментируя новейшую ракету, заявляют, что от «нее нет спасения», а все цели, в направлении которых «Циркон» полетит, будут «гарантировано поражены».

Бряцанье

«Потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике», – сказал Владимир Путин и представил новую гиперзвуковую ракету «Циркон». Эта морская ракета, пояснил он, развивает скорость 9 махов, а дальность ее полета составляет более 1000 км. Новинкой, которая может поражать как морские, так и наземные цели, планируется оснастить надводные и подводные корабли, причем, как перспективные, так и строящиеся.

Не забыл Путин рассказать и о других успехах России в плане вооружения. В частности, о том, что сегодня уже вовсю идет серийное производство комплекса «Авангард», также началось производство «Сармата» (самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета в мире). Плюс ко всему, новейшее оружие «Пересвет» (боевые лазерные комплексы) и «Кинжал» показали свою эффективность. А еще, как отметил Путин, с успехом проходят испытания «Буревестника» (крылатая ракета с малогабаритной ядерной энергетической установкой) и «Посейдона» (подводные аппараты океанской многоцелевой системы). Но о них он говорил в прошлый раз.

«Защиты от нее нет»

О новейшей ракете «Циркон» рассказал контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров. По словам эксперта, эти ракеты с российских кораблей гарантированно поразят цели за пять минут с расстояния 500 км от берега.

При этом, по его словам, за это время летящие к цели ракеты обнаружить можно, но не перехватить не получится. «Такая гиперзвуковая система, как «Циркон», практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет», – особо подчеркнул Хмыров.

Контр-адмирал в отставке также напомнил, что американцы решили разместить на территории Румынии установки Mk41, главная задача которых – это запуск крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»). А вот управлять ими, как считает эксперт, будут из центров принятия решений, которые находятся на территории Северной Америки.

Со своей стороны в Вашингтоне считают, что эти центры из-за того, что находятся далеко от России, будут недосягаемы для оружия большой дальности. Но, как отмечает Хмыров, российские корабли, находящиеся по службе в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, смогут запустить сразу около сорока гиперзвуковых ракет «Циркон» в направлении американских центров, и при этом «цели будут гарантированно поражены».

Первыми не начнем

Презентация «Циркона» – не единственное милитаристское заявление Владимира Путина, сделанное во вчерашнем выступлении. Затрагивая тему ДРСМД, президент России заявил, что США первыми нарушили Договор, запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки для использования крылатых ракет Tomahawk (о которых эксперт говорил выше). Тем не менее, Путин подчеркнул, что Россия не будет первой размещать подобные установки в Европе. Если же США пойдут на этот шаг, то Москва будет вынуждена дать зеркальный ответ, поскольку это несет серьезную угрозу и обострение ситуации. При этом, некоторые ракеты могут долететь до российской столицы всего за 10-12 минут.

«По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России. Знаем, как это сделать и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными», – подчеркнул Путин.

Со своей стороны в НАТО уже выразили возмущение в связи с заявлением российского лидера.В Альянсе не приемлют угрозы со стороны России. «Мы приняли к сведению выступление президента Путина 20 февраля. Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», – заявил заместитель представителя НАТО Пирс Казалет.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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