Чечне долги не простят. Списание 9 млрд рублей жителям республики сочли необоснованным

Действия прокуратуры Чечни вызвали скандал: ее требование к «Газпроммежрегионгазу» списать 9 млрд руб. нарушает действующие нормы и является вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность. С решением не согласились в «Газпроммежрегионгазе», а Генпрокуратура РФ инициировала проверку прокуратуры Чечни «в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением».

«Безнадежные к взысканию»

На официальном сайте дочерней компании «Газпрома» ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» появилось подтверждение о задолженности населения Чечни за потребленный газ. Она составляет 9,3 млрд руб. Это на 300 млн руб. больше, чем сумма, которая фигурировала в материалах прокуратуры. Долг Чечни копился в течение 9 лет – с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 года. Никаких военных действий в это время на территории республики не велось.

Ранее прокуратура республики объявила о решении районного суда Грозного обязать «Газпром» списать с местных потребителей «безнадежные к взысканию» долги за газ. Главный аргумент прокуратуры, подавшей иск, сводился к следующему: требования вернуть долги могут привести к социальным выступлениям.

Замгендиректора по реализации газа «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов обратил внимание на то, что в документах суда не говорится о конкретной сумме долгов. Однако она была на сайте прокуратуры Чечни. После заявления «Газпрома» эту цифру убрали. Межлду тем на сервисе Internet Archive остался вариант сообщения под заголовком «По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд руб.»

Генпрокуратуру также заинтересовалась действия республиканской прокуратуры. Федеральную прокуратуру возмутило вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность. Также в ведомстве отметили, что срок исковой давности не единственное условие списания дебиторской задолженности. Для чистоты процедуры ее требуется признать нереальной к взысканию, а сделать это может только хозяйствующий субъект, но никак не прокуратура. Дело о списании долгов поручено отправить на апелляцию, а прокуратуре Чечни поддержать доводы «Газпрома».

Общественный резонанс

Свою позицию прокуратура изначально объясняла тем, что требование платить по долгам за газ «создавало социальную напряженность и могло повлечь протестные выступления». В свою очередь, министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров объяснил решение суда «спецификой региона» и тем, что «задолженность образовалась в течение боевых действий». Что не соответствует действительности.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс. С призывами «простить жителям долги» стали выступать и другие регионы России. Депутаты региональных парламентов Чувашии, Пензенской и Смоленской областей, Ханты-Мансийска и других округов стали просить использовать аналогичную схему списания долгов и заявили, что в их регионах тоже «своя специфика региона» и «социальная напряженность».

Однако против подобных тенденций выступил глава Минстроя Владимир Якушев. В разговоре с представителями СМИ он сказал, что не поддерживает данную инициативу, объясняя это дисциплиной и различными проблемами, для решения которых нужно искать финансирование.

Инцидент о списании задолженности за газ в ряде регионов прокомментировали и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тема списания долгов за газ населению представляется чрезвычайно сложной, и для соответствующих решений необходимо учитывать интересы и граждан, и «Газпрома», который является поставщиком услуг. При этом Песков, отметил, что у Кремля «не выработано какой-либо позиции по данной теме».

Реакция «Газпрома»

В самом «Газпроме» с позицией по списанию задолженностей за газ определились давно. Как заявляют в компании, решение, которое принял суд первой инстанции, противоречит действующим нормам права. Более того, те, кто добросовестно платит за газ, будут воспринимать подобные факты как несправедливость. Комментируя этот инцидент, зампредседателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев отметил, что так называемый «срок исковой давности» можно прервать только путем признания долга должником или приостановить.

«Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств, и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности», – заключил представитель компании, добавив, что платить за коммунальные ресурсы обязаны все жители России, что оговорено в законодательном порядке.