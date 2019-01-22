Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ЯНВ, 16:45 МСК
USD (ЦБ)    66,5499
EUR (ЦБ)    75,5541

22 ЯНВ, 16:45 МСК
USD (ЦБ)    66,5499
EUR (ЦБ)    75,5541

Чечне долги не простят. Списание 9 млрд рублей жителям республики сочли необоснованным

22 Января 2019 280 0 Политика
Чечне долги не простят. Списание 9 млрд рублей жителям республики сочли необоснованным

Действия прокуратуры Чечни вызвали скандал: ее требование к «Газпроммежрегионгазу» списать 9 млрд руб. нарушает действующие нормы и является вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность. С решением не согласились в «Газпроммежрегионгазе», а Генпрокуратура РФ инициировала проверку прокуратуры Чечни «в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением».

«Безнадежные к взысканию»

На официальном сайте дочерней компании «Газпрома» ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» появилось подтверждение о задолженности населения Чечни за потребленный газ. Она составляет 9,3 млрд руб. Это на 300 млн руб. больше, чем сумма, которая фигурировала в материалах прокуратуры. Долг Чечни копился в течение 9 лет – с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 года. Никаких военных действий в это время на территории республики не велось.

Ранее прокуратура республики объявила о решении районного суда Грозного обязать «Газпром» списать с местных потребителей «безнадежные к взысканию» долги за газ. Главный аргумент прокуратуры, подавшей иск, сводился к следующему: требования вернуть долги могут привести к социальным выступлениям.

Замгендиректора по реализации газа «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов обратил внимание на то, что в документах суда не говорится о конкретной сумме долгов. Однако она была на сайте прокуратуры Чечни. После заявления «Газпрома» эту цифру убрали. Межлду тем на сервисе Internet Archive остался вариант сообщения под заголовком «По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд руб.»

Генпрокуратуру также заинтересовалась действия республиканской прокуратуры. Федеральную прокуратуру возмутило вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность. Также в ведомстве отметили, что срок исковой давности не единственное условие списания дебиторской задолженности. Для чистоты процедуры ее требуется признать нереальной к взысканию, а сделать это может только хозяйствующий субъект, но никак не прокуратура. Дело о списании долгов поручено отправить на апелляцию, а прокуратуре Чечни поддержать доводы «Газпрома».

Общественный резонанс

Свою позицию прокуратура изначально объясняла тем, что требование платить по долгам за газ «создавало социальную напряженность и могло повлечь протестные выступления». В свою очередь, министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров объяснил решение суда «спецификой региона» и тем, что «задолженность образовалась в течение боевых действий». Что не соответствует действительности.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс. С призывами «простить жителям долги» стали выступать и другие регионы России. Депутаты региональных парламентов Чувашии, Пензенской и Смоленской областей, Ханты-Мансийска и других округов стали просить использовать аналогичную схему списания долгов и заявили, что в их регионах тоже «своя специфика региона» и «социальная напряженность».

Однако против подобных тенденций выступил глава Минстроя Владимир Якушев. В разговоре с представителями СМИ он сказал, что не поддерживает данную инициативу, объясняя это дисциплиной и различными проблемами, для решения которых нужно искать финансирование.

Инцидент о списании задолженности за газ в ряде регионов прокомментировали и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тема списания долгов за газ населению представляется чрезвычайно сложной, и для соответствующих решений необходимо учитывать интересы и граждан, и «Газпрома», который является поставщиком услуг. При этом Песков, отметил, что у Кремля «не выработано какой-либо позиции по данной теме».

Реакция «Газпрома»

В самом «Газпроме» с позицией по списанию задолженностей за газ определились давно. Как заявляют в компании, решение, которое принял суд первой инстанции, противоречит действующим нормам права. Более того, те, кто добросовестно платит за газ, будут воспринимать подобные факты как несправедливость. Комментируя этот инцидент, зампредседателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев отметил, что так называемый «срок исковой давности» можно прервать только путем признания долга должником или приостановить.

«Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств, и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности», – заключил представитель компании, добавив, что платить за коммунальные ресурсы обязаны все жители России, что оговорено в законодательном порядке.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

Узнай, страна

В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса

В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса

В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений

В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений

Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо»

Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо»

Из Твери в ЮАР отправили первую партию «тропической версии» строительно-дорожной техники

Из Твери в ЮАР отправили первую партию «тропической версии» строительно-дорожной техники

Новости СМИ

Новости дня

16:39 Генеральная прокуратура выступает против списания долгов с жителей Чечни Генеральная прокуратура выступает против списания долгов с жителей Чечни
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:21 Группа ABBA выпустит новые песни Группа ABBA выпустит новые песни
16:08 В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3 В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
15:37 В Кремле начались переговоры Путина и Абэ В Кремле начались переговоры Путина и Абэ
15:09 Самолет Сургут-Москва сел в Ханты-Мансийске Самолет Сургут-Москва сел в Ханты-Мансийске
14:49 Власти Китая сообщили о второй женщине, беременной генетически отредактированным ребенком Власти Китая сообщили о второй женщине, беременной генетически отредактированным ребенком
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
14:03 Пассажир рейса «Сургут – Москва» требует направить самолет в Афганистан Пассажир рейса «Сургут – Москва» требует направить самолет в Афганистан

Узнай, страна!

16:34 В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16:09 В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений
09:46 Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо» Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо»
21 ЯНВ, 17:13 Из Твери в ЮАР отправили первую партию «тропической версии» строительно-дорожной техники Из Твери в ЮАР отправили первую партию «тропической версии» строительно-дорожной техники
21 ЯНВ, 11:00 Несколько миллиардов рублей будет инвестировано в Новгородскую область в 2019 году Несколько миллиардов рублей будет инвестировано в Новгородскую область в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter