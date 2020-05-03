«Час Земли». Борьба с изменением климата или отказ от индустриальной цивилизации?

Каково истинное значение «Часа Земли»? Во время 60 минут темноты люди по всему миру празднуют гашение огней. Но огни наших городов и памятников являются символом человеческих достижений, того, что человечество достигло, поднявшись от пещеры к небоскребу. Так что же собой представляет «Час Земли»? Символ борьбы с изменением климата или отказ от индустриальной цивилизации?

В последнюю субботу марта, города по всему миру выключают огни, чтобы наблюдать «Час Земли». Знаковые достопримечательности мира затемняют, чтобы стимулировать снижение потребления энергии и заявить о своей приверженности борьбе с изменением климата.

Хотя одночасовое отключение, по общему признанию, мало повлияет на выбросы углекислого газа, организаторы говорят, что главное - это символическое значение события. Это правда, но вовсе не так, как считают организаторы.

Мы постоянно слышим, во время дебатов по изменению климата, что антропогенные парниковые газы неоспоримо вызывают опасную ситуацию на планете. Но есть достаточно научных доказательств, чтобы отвергнуть утверждения о климатической катастрофе. А что никогда не упоминалось? Тот факт, что сокращение выбросов парниковых газов до степени, требуемой активистами климата, само по себе нанесет значительный ущерб.

Политики и защитники окружающей среды, в том числе те, кто стоит за «Часом Земли», не призывают людей просто заменить несколько лампочек, они призывают к действительно огромному сокращению выбросов углерода - на 80 процентов ниже уровня 1990 года. Потому что наша энергия в подавляющем большинстве случаев основана на углероде (ископаемое топливо обеспечивает более 80 процентов мировой энергии), и поскольку заявления об изобилии «зеленой энергии» от ветров и солнечных лучей являются мифом - это обязательно означает значительное сокращение нашего потребления энергии.

Люди не имеют четкого представления о том, что это будет означать на практике. Мы в промышленно развитых странах воспринимаем нашу обильную энергию как должное и не задумываемся о том, насколько нам выгодно ее использование в каждую минуту каждого дня. Ведя наши машины на работу и в школу, сидя в освещенных, отапливаемых домах и офисах, питая наши компьютеры и бесчисленное множество других трудосберегающих приборов, мы рассчитываем на незаменимые ценности, которые делает возможным использование промышленной энергии: больницы и продуктовые магазины, фабрики и фермы, международные путешествия и глобальные телекоммуникации. Нам трудно спрогнозировать степень жертвы и вреда, которые может принести нам предложенная климатическая политика.

Эта слепота к жизненной важности энергии - именно то, что использует «Час Земли». Это посылает утешительное, но ложное сообщение: отключение ископаемого топлива было бы легко и даже весело! Люди проводят час, наблюдая за звездами и проводя пляжные вечеринки с зажженными факелами; рестораны предлагают специальные ужины при свечах. «Час Земли» заставляет отречение от энергии казаться большой вечеринкой.

Участники проводят шестьдесят минут в темноте, находясь в безопасности, зная, что жизненно важные преимущества индустриальной цивилизации - это всего лишь легкий выключатель. Это не имеет никакого отношения к тому, какой была бы жизнь на самом деле в соответствии с той драконовской политикой по сокращению выбросов углерода, которую требуют активисты в области климата: наказание за налоги на углерод, жесткие ограничения выбросов, прямые запреты на строительство электростанций.

Забудьте один жалкий час с выключенным светом! Как насчет Месяца Земли, без какой-либо формы энергии ископаемого топлива? Попробуйте провести месяц, сидя в темноте без отопления, электричества, охлаждения; без электростанций или генераторов; без какой-либо трудоемкой, экономящей время и, следовательно, спасающей жизнь продукции, которую делает возможной промышленная энергия.

Те, кто заявляют, что мы должны сократить выбросы углекислого газа, чтобы предотвратить предполагаемую глобальную катастрофу, должны осознать неоспоримый факт, что сокращение выбросов углекислого газа будет глобальной катастрофой. Что нам действительно нужно, так это более глубокое понимание того, насколько необходима энергия на основе углерода для жизни человека (включая, конечно же, нашу способность справляться с любыми изменениями климата).

Это правда, что важность «Часа Земли» - это его символическое значение. Но это значение противоположно тому, что предполагалось. Огни наших городов и памятников являются символом человеческих достижений, того, что человечество достигло, поднявшись от пещеры к небоскребу. «Час Земли» представляет тревожное зрелище людей, празднующих погасшие огни. Его призыв к людям отказаться от энергии и радоваться темным небоскребам безошибочно проясняет его реальное значение: «Час Земли» символизирует отказ от индустриальной цивилизации, пишет журнал Capitalism.

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