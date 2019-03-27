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Цены на топливо сохраняться до 1 июля, налоги в ближайшие 6 лет корректироваться не будут

27 Марта 2019 172 0 События и факты
Цены на топливо сохраняться до 1 июля, налоги в ближайшие 6 лет корректироваться не будут

Соглашение о стабилизации цен на топливо между правительством РФ и нефтяниками будет пролонгировано до 1 июля этого года, передает ТАСС. При этом объемы поставок топлива на внутренний рынок будут уменьшены.

Утвержден порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Такого рода меры, могут приниматься при появлении сведений о проявлении побочных воздействий, выявлении фактов недостоверности клинических испытаний и в некоторых других случаях, говорится в соответствующем приказе Минздрава.

Налоги в течение ближайших 6 лет корректироваться не должны, заявил Дмитрий Медведев. Он отметил, что повышение НДС с 18 до 20% было предпринято с целью изыскания дополнительных средств на реализацию Национальных проектов. Сейчас завершается подготовка законопроекта о включении в Налоговый кодекс некоторых неналоговых платежей. При этом фискальная нагрузка на бизнес не изменится, подчеркнул премьер-министр.

В ежегодный топ-100 лучших музеев мира вошли музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея, Государственный Музей Изобразительных Искусств имени А.С. Пушкина и галерея «Гараж». Лидером среди российских музеев традиционно является «Эрмитаж», который с 4,2 млн посетителей занял почетную девятую строчку рейтинга. Лидируют в общемировом списке Лувр и Национальный музей Китая, сообщает РБК.

30 космических аппаратов гидрометеорологического назначения необходимо иметь России для обеспечения независимости от зарубежных данных, заявили в Росгидромете. Особенно актуальной эта задача представляется в связи с планами освоения Северного морского пути, передает РБК.

Капитальный ремонт в домах с приватизированными помещениями будет теперь проводиться за счет собственников жилья. Эту поправку в Жилищный кодекс, внесенную депутатами Госдумы от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», одобрил вчера Конституционный суд РФ, сообщает «Интерфакс».

С сенсационным заявлением выступил глава Патриаршей комиссии по защите семьи, материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Он сказал, что через несколько десятилетий (конкретно, 30 лет) на европейской территории России будут жить мусульмане, а на азиатской – китайцы. Если с колокольни Ивана Великого в Москве снять крест, то хороший минарет получится, добавил священник. Что делать надо – протоиерей не уточнил. Кроме стандартного – богу молится, передает «Интерфакс».

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Ford собирается отказаться от производства и импорта в Россию своих легковых автомобилей. Это связано с проблемами сбыта этого вида продукции. У нас в стране сохранится только производство легкого коммерческого автомобиля Ford Transit, который пользуется хорошим спросом на рынке, передает РБК.

Самым продаваемым автомобилем в кузове седан в прошлом году оказался Hyundai Solaris. За ним, с небольшим отрывом, следуют Lada Granta и Lada Vesta. Замыкают пятерку лидеров Volkswagen Polo и Kia Rio, сообщает РИА Новости.

Агрегатор новостей 24СМИ
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Редакция "Капитала Страны"

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