Цены на топливо сохраняться до 1 июля, налоги в ближайшие 6 лет корректироваться не будут

Соглашение о стабилизации цен на топливо между правительством РФ и нефтяниками будет пролонгировано до 1 июля этого года, передает ТАСС. При этом объемы поставок топлива на внутренний рынок будут уменьшены.

Утвержден порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Такого рода меры, могут приниматься при появлении сведений о проявлении побочных воздействий, выявлении фактов недостоверности клинических испытаний и в некоторых других случаях, говорится в соответствующем приказе Минздрава.

Налоги в течение ближайших 6 лет корректироваться не должны, заявил Дмитрий Медведев. Он отметил, что повышение НДС с 18 до 20% было предпринято с целью изыскания дополнительных средств на реализацию Национальных проектов. Сейчас завершается подготовка законопроекта о включении в Налоговый кодекс некоторых неналоговых платежей. При этом фискальная нагрузка на бизнес не изменится, подчеркнул премьер-министр.

В ежегодный топ-100 лучших музеев мира вошли музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея, Государственный Музей Изобразительных Искусств имени А.С. Пушкина и галерея «Гараж». Лидером среди российских музеев традиционно является «Эрмитаж», который с 4,2 млн посетителей занял почетную девятую строчку рейтинга. Лидируют в общемировом списке Лувр и Национальный музей Китая, сообщает РБК.

30 космических аппаратов гидрометеорологического назначения необходимо иметь России для обеспечения независимости от зарубежных данных, заявили в Росгидромете. Особенно актуальной эта задача представляется в связи с планами освоения Северного морского пути, передает РБК.

Капитальный ремонт в домах с приватизированными помещениями будет теперь проводиться за счет собственников жилья. Эту поправку в Жилищный кодекс, внесенную депутатами Госдумы от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», одобрил вчера Конституционный суд РФ, сообщает «Интерфакс».

С сенсационным заявлением выступил глава Патриаршей комиссии по защите семьи, материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Он сказал, что через несколько десятилетий (конкретно, 30 лет) на европейской территории России будут жить мусульмане, а на азиатской – китайцы. Если с колокольни Ивана Великого в Москве снять крест, то хороший минарет получится, добавил священник. Что делать надо – протоиерей не уточнил. Кроме стандартного – богу молится, передает «Интерфакс».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что слабым местом российской экономики является отсутствие долгосрочных инвестиций. При этом государству удалось добиться стабилизации курса рубля в зависимости от колебаний цен на нефть. Глава Центробанка подчеркнула, что в стране необходимо сформировать собственную инвестиционную базу, чтобы не зависеть от внешнеполитических факторов. Этому может способствовать концепция «индивидуального пенсионного капитала», которая разрабатывается сейчас финансовыми институтами страны, сообщает РИА Новости.

Ford собирается отказаться от производства и импорта в Россию своих легковых автомобилей. Это связано с проблемами сбыта этого вида продукции. У нас в стране сохранится только производство легкого коммерческого автомобиля Ford Transit, который пользуется хорошим спросом на рынке, передает РБК.

Самым продаваемым автомобилем в кузове седан в прошлом году оказался Hyundai Solaris. За ним, с небольшим отрывом, следуют Lada Granta и Lada Vesta. Замыкают пятерку лидеров Volkswagen Polo и Kia Rio, сообщает РИА Новости.