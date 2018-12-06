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Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга

6 Декабря 2018 183 0 Тренды События и факты
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга

Добыча нефти в 2019 году может снизиться на 1 млн баррелей в сутки, что необходимо для поддержания цен на черное золото, сообщает ТАСС. Об этом договорились министры стран ОПЕК+, куда входит и Россия. Но окончательное решение пока не принято. Тем более что Иран не будет сокращать объемы добываемой им нефти до отмены американских санкций.

Торговые войны, цены на нефть и Brexit являются основными факторами, которые могут оказать негативное влияние на состояние мировой экономики в 2019 году, считают аналитики Bloomberg. Под термином «торговые войны» понимается отношения между США и Китаем. Если стороны не придут к соглашению, то ВВП Китая может в следующем году потерять до 1,5%, а мировая экономика – 5%. Brexit может привести к падению ВВП Великобритании к 2030 году на величину от 3 до 7%.

Дедолларизация проникает и в Европу. Так Еврокомиссия рекомендует увеличить использование евро в стратегических секторах экономики стран ЕС, в частности, при торговле нефтью и газом. Использование доллара подвергают рынки политическим и валютным рискам, считают в Европе. Результаты принятых решений станут известны летом следующего года, сообщает РИА Новости.

Индия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение об осуществлении взаиморасчетов в местных валютах, пишет издание Arabian Business. Это первый шаг сторон на пути отказа от доллара во взаиморасчетах. Объем торговли между странами составил в 2017 году 52 млрд долларов США, пишет РИА Новости.

Дополнительная индексация пенсий ожидает граждан, проживающих в сельской местности, отработавших там более 30 лет и не имеющих постоянного заработка. Размер выплаты составит 1300-1400 руб., ее получат около миллиона человек. На эти цели правительство выделит около 16 млрд руб. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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