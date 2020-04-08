Цены на жилье в России упадут на 15% к концу года. Не исключен и худший сценарий 754 0 Экономика

Стоимость квадратного метра в России снизится на 5-15% из-за пандемии коронавируса и тяжелейшего экономического кризиса. Рынок жилья не восстановится до конца 2020 года, что будет способствовать падению цен при отсутствии спроса. Так, к примеру, объемы выдачи ипотеки, которая поддерживала спрос последние годы, может сократиться на 40% по сравнению с 2019 годом. Больше всего от этого пострадает недвижимость в Москве, считают эксперты.