Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
08 АПР, 16:23 МСК
USD (ЦБ)    75,7499
EUR (ЦБ)    82,2341

08 АПР, 16:23 МСК
USD (ЦБ)    75,7499
EUR (ЦБ)    82,2341
Русский космос
﻿

Цены на жилье в России упадут на 15% к концу года. Не исключен и худший сценарий

8 Апреля 2020 754 0 Экономика
Цены на жилье в России упадут на 15% к концу года. Не исключен и худший сценарий

Стоимость квадратного метра в России снизится на 5-15% из-за пандемии коронавируса и тяжелейшего экономического кризиса. Рынок жилья не восстановится до конца 2020 года, что будет способствовать падению цен при отсутствии спроса. Так, к примеру, объемы выдачи ипотеки, которая поддерживала спрос последние годы, может сократиться на 40% по сравнению с 2019 годом. Больше всего от этого пострадает недвижимость в Москве, считают эксперты.

Неизбежное падение

  • Цены на жилье в Москве и России к концу 2020 года продемонстрируют падение на 5-15%, прогнозируют эксперты «Открытие Research», аналитического управления банка «Открытие». Эксперты предлагают два сценария развития событий на рынке жилья.
  • В первом, базовом сценарии после отмены карантина и восстановления экономики недвижимость в России будет продаваться средними темпами. По этой причине цены в Москве просядут на 5-10%, а по России – на 5%. Объем выданных ипотечных кредитов снизится на 20% по сравнению с 2019 годом.
  • В стрессовом сценарии восстановление экономики после объявленного властями карантина затянется на несколько месяцев. Продажи жилья будут расти низкими темпами. Из-за чего цены упадут в Москве на 10-15%, а по России – на 5-10%. Объем выданной ипотеки упадет на 40% в сравнении с 2019 годом.
  • Поддержать рынок недвижимости может стимулирование спроса со стороны государства и застройщиков с помощью субсидий на ипотеку, а также льготных кредитов, рассрочек и прочих мер.

Снижение цен на первичном рынке

  • До этого кредитное рейтинговое агентство НКР разработало три сценария изменения спроса на первичное жилье в России в 2020 году. В наиболее благоприятном сценарии карантин сохранится до мая, спрос на первичном рынке упадет на 5-10% по сравнению с 2019 годом, а восстановление рынка начнется в третьем квартале. При этом застройщики потеряют 45-90 млрд руб.
  • В негативном сценарии карантин будет снят не раньше середины 2020 года. Соответственно, спрос на жилье упадет на 15-20%, застройщики снизят цены на 10%, чтобы поддержать продажи, выручка застройщиков упадет на 130-170 млрд руб.
  • Кризисный сценарий предполагает снятие карантина в сентябре 2020 года. Спрос при таком раскладе упадет на 25%, цены снизятся на 20-30%, а выручка застройщиков сократится на 200 млрд руб. и более. При этом значительная часть застройщиков обанкротится. Восстановление же рынка займет от 4 до 6 лет.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Цены на газ для россиян вырастут. Власти компенсируют падение экспорта в Европу

Цены на газ для россиян вырастут. Власти компенсируют падение экспорта в Европу
Экономика 2

Бизнес не послушал Путина. Миллионы россиян уволят, пока Минфин сидит на горе денег

Бизнес не послушал Путина. Миллионы россиян уволят, пока Минфин сидит на горе денег
Экономика 13

Как можно использовать кофейную гущу? Для создания биоразлагаемых пластиковых изделий

Как можно использовать кофейную гущу? Для создания биоразлагаемых пластиковых изделий
Наука и технологии

Продукты питания подорожают на 15-20%. Власти считают рост цен справедливым

Продукты питания подорожают на 15-20%. Власти считают рост цен справедливым
Экономика 2

Узнай, страна

В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области

В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области

На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест

На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест

В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей

В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей

В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям

В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям

Новости дня

15:42 Премьер утвердил соглашение между МВД и Москвой о штрафах Премьер утвердил соглашение между МВД и Москвой о штрафах
Около 1700 жителей Москвы лечатся от коронавируса дома
Около 1700 жителей Москвы лечатся от коронавируса дома
14:58 Президент выступит с речью перед совещанием с губернаторами Президент выступит с речью перед совещанием с губернаторами
14:29 Минздрав объяснил правила получения медпомощи в условиях эпидемии COVID-19 Минздрав объяснил правила получения медпомощи в условиях эпидемии COVID-19
13:33 В Кремле прокомментировали возможное сокращение нерабочих дней В Кремле прокомментировали возможное сокращение нерабочих дней
13:10 С сегодняшнего дня банки начнут выдавать «нулевые» кредиты под зарплату С сегодняшнего дня банки начнут выдавать «нулевые» кредиты под зарплату
12:52 Правительство расширило количество лабораторий для тестирования на COVID-19 Правительство расширило количество лабораторий для тестирования на COVID-19
Назван самый явный симптом COVID-19
Назван самый явный симптом COVID-19
12:30 Правительство выделило 3,5 млрд рублей на поддержку туроператоров Правительство выделило 3,5 млрд рублей на поддержку туроператоров

Узнай, страна!

16:10 В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:13 На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест
13:01 В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей
11:50 В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям
07 АПР, 15:48 В Иркутской области не останавливаются стройки социально важных объектов В Иркутской области не останавливаются стройки социально важных объектов
07 АПР, 15:31 В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
07 АПР, 14:09 В Приамурье строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска идёт по графику В Приамурье строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска идёт по графику
07 АПР, 13:39 В Пензе приступили к дорожным работам в рамках нацпроекта на 2020 год за 1,9 млрд рублей В Пензе приступили к дорожным работам в рамках нацпроекта на 2020 год за 1,9 млрд рублей
07 АПР, 13:03 В Ростовской области модернизировали подстанцию 220 кВ для присоединения Азовской ВЭС к единой сети В Ростовской области модернизировали подстанцию 220 кВ для присоединения Азовской ВЭС к единой сети
07 АПР, 12:49 В Краснодарском крае спецназ Южного военного округа получил бронеавтомобили «Тигр-М» В Краснодарском крае спецназ Южного военного округа получил бронеавтомобили «Тигр-М»



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter