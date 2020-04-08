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Цены на жилье в России упадут на 15% к концу года. Не исключен и худший сценарий
8 Апреля 2020 754 0 Экономика
Стоимость квадратного метра в России снизится на 5-15% из-за пандемии коронавируса и тяжелейшего экономического кризиса. Рынок жилья не восстановится до конца 2020 года, что будет способствовать падению цен при отсутствии спроса. Так, к примеру, объемы выдачи ипотеки, которая поддерживала спрос последние годы, может сократиться на 40% по сравнению с 2019 годом. Больше всего от этого пострадает недвижимость в Москве, считают эксперты.
Неизбежное падение
- Цены на жилье в Москве и России к концу 2020 года продемонстрируют падение на 5-15%, прогнозируют эксперты «Открытие Research», аналитического управления банка «Открытие». Эксперты предлагают два сценария развития событий на рынке жилья.
- В первом, базовом сценарии после отмены карантина и восстановления экономики недвижимость в России будет продаваться средними темпами. По этой причине цены в Москве просядут на 5-10%, а по России – на 5%. Объем выданных ипотечных кредитов снизится на 20% по сравнению с 2019 годом.
- В стрессовом сценарии восстановление экономики после объявленного властями карантина затянется на несколько месяцев. Продажи жилья будут расти низкими темпами. Из-за чего цены упадут в Москве на 10-15%, а по России – на 5-10%. Объем выданной ипотеки упадет на 40% в сравнении с 2019 годом.
- Поддержать рынок недвижимости может стимулирование спроса со стороны государства и застройщиков с помощью субсидий на ипотеку, а также льготных кредитов, рассрочек и прочих мер.
Снижение цен на первичном рынке
- До этого кредитное рейтинговое агентство НКР разработало три сценария изменения спроса на первичное жилье в России в 2020 году. В наиболее благоприятном сценарии карантин сохранится до мая, спрос на первичном рынке упадет на 5-10% по сравнению с 2019 годом, а восстановление рынка начнется в третьем квартале. При этом застройщики потеряют 45-90 млрд руб.
- В негативном сценарии карантин будет снят не раньше середины 2020 года. Соответственно, спрос на жилье упадет на 15-20%, застройщики снизят цены на 10%, чтобы поддержать продажи, выручка застройщиков упадет на 130-170 млрд руб.
- Кризисный сценарий предполагает снятие карантина в сентябре 2020 года. Спрос при таком раскладе упадет на 25%, цены снизятся на 20-30%, а выручка застройщиков сократится на 200 млрд руб. и более. При этом значительная часть застройщиков обанкротится. Восстановление же рынка займет от 4 до 6 лет.
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