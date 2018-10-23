Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника

Рост цен на хлеб ожидается в России. Так, ряд производителей хлеба предупредили розничные сети о том, что отпускные цены на хлеб будут повышены на 8-10%. Они объясняют это ростом цен на муку и бензин, повышением МРОТ, налогов и снижением курса рубля, пишет «Коммерсант».

Стоимость ипотеки в России повышается, сообщает РБК. Ставку повысил Сбербанк – крупнейший игрок на рынке ипотеки. В результате​ минимальная ставка Сбербанка по ипотечным кредитам на покупку готового жилья (с учетом снижения дисконта) выросла с 8,6% до 9,2% годовых, на покупку квартиры в строящемся доме – с 7,1% до 7,5%, а на рефинансирование ипотеки, выданной другим банком, – с 9,5% до 9,9%. Другие банки проводят аналогичную политику. Это объясняется увеличением ключевой ставки ЦБ, произошедшей в октябре.

Сегодня в Китае открыли самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров, пишет РИА Новости. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун. Движение по мосту позволит сократить время поездки из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут. Свободное движение по мосту откроется в среду. Вес моста превышает 400 тыс. тонн. Он должен прослужить до 120 лет, и рассчитан на то, чтобы выдержать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясения магнитудой 8 баллов.

Слухи о переходе «Яндекса» под контроль Сбербанка не утихают. Речь идет о не менее 30% акций и, возможно, получении фактического контроля над компанией. В результате, акции «Яндекса» достигли минимума с лета 2017 года. Опасения инвесторов связаны с возможным установлением госконтроля над компанией и изменениями ее информационной политики, сообщает «Интерфакс».

37,3 тысяч рублей в месяц хотят получать россияне по достижению пенсионного возраста, утверждают социологи. При этом 80% опрошенных не намерены жить лишь на одну пенсию, а получать средства из других источников дохода. В соответствии с исследованием Сбербанка, средняя зарплата работающих пенсионеров в России составляет около 32 тыс. руб. По данным Росстата, на 1 января в России было 9,669 млн работающих пенсионеров, или 22,2% от всех состоящих на учете в системе Пенсионного фонда России, сообщает РБК.