Капитал страны
ENGLISH
24 МАР, 16:11 МСК
USD (ЦБ) 78,8493
EUR (ЦБ) 85,4253
Цены на бензин вырастут. Владельцы АЗС попросили у властей помощи
24 Марта 2020 468 0 Экономика
В Независимом топливном союзе, объединяющем владельцев частных АЗС, прогнозируют падение спроса на топливо, которое спровоцирует спекулятивный рост цен и закрытие автозаправок. Чтобы этого не произошло, в Топливном союзе просят у правительсва мер поддержки. Письмо на имя премьера Михаила Мушистина с конкретными просьбами опубликовано на официальном сайте организации. Среди требований: отсрочка кредитов, налогов и отмена демпфера.
Безусловное падение
- Руководитель Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов не сомневается, что мы увидим падением спроса на топливо в рамках гражданских и коммерческих перевозок. Упадут и объемы транспортировки грузов. Но для снабжения населенных пунктов всем необходимым и поддержания социальной стабильности государству нужна сбытовая инфраструктура, которая бы работала как «при нормальных условиях».
- Поэтому в Топливном союзе просят до конца 2020 года отказаться от демпфера (премии) – механизма, который помогает сглаживать цену на топливо. В частности по этому механизму федеральный бюджет компенсирует продавцам топлива разницу между ценами внутри страны и на внешних рынках при высоких ценах на нефть, а в обратной ситуации, когда цены на нефть низкие – продавцы топлива не снижают цену на бензин, но выплачивают в бюджет компенсацию.
- По сути, независимые автозаправщики хотят снять с себя обязательство выплачивать компенсации за низкие цены, хотя они их получали из бюджета при другой конъюнктуре. Так, например, в марте нефтяники должны заплатить бюджету 35 млрд руб. В 2019 году они получили из бюджета около 800 млрд руб. В НТС же считают, что демпфер работал хорошо, когда была благоприятная внешняя конъюнктура, то есть платили из бюджета им, а не они в бюджет.
- «Демпфер хорошо зарекомендовал себя в качестве инструмента сдерживания оптовых и розничных цен при благоприятной для сырьевого сектора внешней конъюнктуре. Однако сегодня ситуация принципиально иная, и сроки ее нормализации открыты», – заявил Баженов.
- В списке просьб НТС есть предложение освободить АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ от штрафов за налоговые нарушения, ввести мораторий на проверки налоговой на период пандемии коронавируса и ввести отсрочки по страховым взносам и налогам.
- Также НТС отмечают необходимость приостановить работу «Платона» – системы, взимающей дополнительный налог с грузовых автомобилей, которые должен был заменить дорожный налог, но стал параллельным налогообложением (система принадлежит частной фирме, близкой к власти). Вдобавок в НТС считают правильным приостановить весовой контроль по отношению к перевозчикам топлива.
Предпосылки роста
- В середине марта президент Владимир Путин раскритиковал высокие цены на бензин. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучила проблему и не нашла предпосылок для роста оптовых и розничных цен на топливо. Путина не устроило, что 92-ой бензин за год подорожал на 10,44%. При этом нефть подешевела вдвое. Однако в ФАС позднее заявили, что президент говорил про оптовые цены, а розничные повысились всего на 2,2%.
- По подсчетам экспертов, для безубыточности владельцам АЗС необходимо прибавлять к розничной цене 6-8 руб. в расчете на литр. Это позволяет работать в ноль. Согласно подсчетам Reuters, разница между оптом и розницей в первом квартале 2020 года составил 8,6 руб. на литр.
- Основное опасение владельцев топливной розницы – сокращение производства нефтяников из-за падения прибыльности нефтепереработки. Цены в 35 долларов за баррель при текущей системе отнимут у заводов 500 млрд руб. Но сейчас нефть торгуется на уровне 25 долларов за баррель.
- Есть и риск снижения спроса на топливо из-за коронавируса. Но пока эти меры не сильно затронули Россию. Исключением стала Москва, где на 9% меньше стали пользоваться личным транспортом.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
15:29 В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей
14:19 Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене
13:43 В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике
13:25 В Санкт-Петербурге начали изготовление уникальных беспилотных катамаранов для кадетского корпуса
12:48 В Тульской области удвоили производство мяса индейки после модернизации по проекту за 2 млрд рублей
12:00 В Липецкой области построили последнюю очередь крупнейшего тепличного комплекса за 3 млрд рублей
11:19 В Астраханской области досрочно изготовили опоры для модулей месторождения нефти в Каспийском море
23 МАР, 15:00 В Кабардино-Балкарии ученые создали полимерные антисептики для нанесения на ручки дверей и поручни
23 МАР, 14:34 В Свердловской области подготовили первую серию танков Т-90М для участия в параде к 75-летию Победы
Написать комментарий