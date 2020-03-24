Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
24 МАР, 16:11 МСК
USD (ЦБ)    78,8493
EUR (ЦБ)    85,4253

24 МАР, 16:11 МСК
USD (ЦБ)    78,8493
EUR (ЦБ)    85,4253
Русский космос
﻿

Цены на бензин вырастут. Владельцы АЗС попросили у властей помощи

24 Марта 2020 468 0 Экономика
Цены на бензин вырастут. Владельцы АЗС попросили у властей помощи

В Независимом топливном союзе, объединяющем владельцев частных АЗС, прогнозируют падение спроса на топливо, которое спровоцирует спекулятивный рост цен и закрытие автозаправок. Чтобы этого не произошло, в Топливном союзе просят у правительсва мер поддержки. Письмо на имя премьера Михаила Мушистина с конкретными просьбами опубликовано на официальном сайте организации. Среди требований: отсрочка кредитов, налогов и отмена демпфера.

Безусловное падение

  • Руководитель Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов не сомневается, что мы увидим падением спроса на топливо в рамках гражданских и коммерческих перевозок. Упадут и объемы транспортировки грузов. Но для снабжения населенных пунктов всем необходимым и поддержания социальной стабильности государству нужна сбытовая инфраструктура, которая бы работала как «при нормальных условиях».
  • Поэтому в Топливном союзе просят до конца 2020 года отказаться от демпфера (премии) – механизма, который помогает сглаживать цену на топливо. В частности по этому механизму федеральный бюджет компенсирует продавцам топлива разницу между ценами внутри страны и на внешних рынках при высоких ценах на нефть, а в обратной ситуации, когда цены на нефть низкие – продавцы топлива не снижают цену на бензин, но выплачивают в бюджет компенсацию.
  • По сути, независимые автозаправщики хотят снять с себя обязательство выплачивать компенсации за низкие цены, хотя они их получали из бюджета при другой конъюнктуре. Так, например, в марте нефтяники должны заплатить бюджету 35 млрд руб. В 2019 году они получили из бюджета около 800 млрд руб. В НТС же считают, что демпфер работал хорошо, когда была благоприятная внешняя конъюнктура, то есть платили из бюджета им, а не они в бюджет.
  • «Демпфер хорошо зарекомендовал себя в качестве инструмента сдерживания оптовых и розничных цен при благоприятной для сырьевого сектора внешней конъюнктуре. Однако сегодня ситуация принципиально иная, и сроки ее нормализации открыты», – заявил Баженов.
  • В списке просьб НТС есть предложение освободить АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ от штрафов за налоговые нарушения, ввести мораторий на проверки налоговой на период пандемии коронавируса и ввести отсрочки по страховым взносам и налогам.
  • Также НТС отмечают необходимость приостановить работу «Платона» – системы, взимающей дополнительный налог с грузовых автомобилей, которые должен был заменить дорожный налог, но стал параллельным налогообложением (система принадлежит частной фирме, близкой к власти). Вдобавок в НТС считают правильным приостановить весовой контроль по отношению к перевозчикам топлива.

Предпосылки роста

  • В середине марта президент Владимир Путин раскритиковал высокие цены на бензин. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучила проблему и не нашла предпосылок для роста оптовых и розничных цен на топливо. Путина не устроило, что 92-ой бензин за год подорожал на 10,44%. При этом нефть подешевела вдвое. Однако в ФАС позднее заявили, что президент говорил про оптовые цены, а розничные повысились всего на 2,2%.
  • По подсчетам экспертов, для безубыточности владельцам АЗС необходимо прибавлять к розничной цене 6-8 руб. в расчете на литр. Это позволяет работать в ноль. Согласно подсчетам Reuters, разница между оптом и розницей в первом квартале 2020 года составил 8,6 руб. на литр.
  • Основное опасение владельцев топливной розницы – сокращение производства нефтяников из-за падения прибыльности нефтепереработки. Цены в 35 долларов за баррель при текущей системе отнимут у заводов 500 млрд руб. Но сейчас нефть торгуется на уровне 25 долларов за баррель.
  • Есть и риск снижения спроса на топливо из-за коронавируса. Но пока эти меры не сильно затронули Россию. Исключением стала Москва, где на 9% меньше стали пользоваться личным транспортом.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия уступила Белоруссии. Минск получит нефть со скидкой 16 долларов за тонну

Россия уступила Белоруссии. Минск получит нефть со скидкой 16 долларов за тонну
Экономика

ЦБ ограничивает хождение наличных. Банкам рекомендовано не выдавать деньги в банкоматах

ЦБ ограничивает хождение наличных. Банкам рекомендовано не выдавать деньги в банкоматах
Экономика

Банки повышают ставки по кредитам и ипотеке. Причина – пандемия коронавируса

Банки повышают ставки по кредитам и ипотеке. Причина – пандемия коронавируса
Экономика

Путин не уступит саудитам. Кто раньше обанкротится – Россия или Саудовская Аравия?

Путин не уступит саудитам. Кто раньше обанкротится – Россия или Саудовская Аравия?
Экономика 3

Узнай, страна

В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей

В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей

Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене

Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене

В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике

В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике

В Санкт-Петербурге начали изготовление уникальных беспилотных катамаранов для кадетского корпуса

В Санкт-Петербурге начали изготовление уникальных беспилотных катамаранов для кадетского корпуса

Новости дня

15:54 В РФ выявили 57 новых случая заболевания COVID-19 В РФ выявили 57 новых случая заболевания COVID-19
Петербургские вирусологи нашли новый метод борьбы с коронавирусом
Петербургские вирусологи нашли новый метод борьбы с коронавирусом
15:23 Собянин: реальной картины по числу зараженных COVID-19 в России нет Собянин: реальной картины по числу зараженных COVID-19 в России нет
14:51 В России повысились ставки по ипотеке и вкладам В России повысились ставки по ипотеке и вкладам
13:52 Россиянам рассказали, как не заразиться COVID-19 в магазинах Россиянам рассказали, как не заразиться COVID-19 в магазинах
13:09 Volkswagen приостанавливает сборку машин в России Volkswagen приостанавливает сборку машин в России
12:06 Центробанк рекомендовал изменить работу банкоматов из-за COVID-19 Центробанк рекомендовал изменить работу банкоматов из-за COVID-19
Японский премьер заявил о возможном переносе Олимпиады
Японский премьер заявил о возможном переносе Олимпиады
11:04 Мишустин поручил ужесточить меры наказания за нарушение карантина Мишустин поручил ужесточить меры наказания за нарушение карантина

Узнай, страна!

15:29 В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:19 Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене
13:43 В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике
13:25 В Санкт-Петербурге начали изготовление уникальных беспилотных катамаранов для кадетского корпуса В Санкт-Петербурге начали изготовление уникальных беспилотных катамаранов для кадетского корпуса
12:48 В Тульской области удвоили производство мяса индейки после модернизации по проекту за 2 млрд рублей В Тульской области удвоили производство мяса индейки после модернизации по проекту за 2 млрд рублей
12:00 В Липецкой области построили последнюю очередь крупнейшего тепличного комплекса за 3 млрд рублей В Липецкой области построили последнюю очередь крупнейшего тепличного комплекса за 3 млрд рублей
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:19 В Астраханской области досрочно изготовили опоры для модулей месторождения нефти в Каспийском море В Астраханской области досрочно изготовили опоры для модулей месторождения нефти в Каспийском море
23 МАР, 15:00 В Кабардино-Балкарии ученые создали полимерные антисептики для нанесения на ручки дверей и поручни В Кабардино-Балкарии ученые создали полимерные антисептики для нанесения на ручки дверей и поручни
23 МАР, 14:34 В Свердловской области подготовили первую серию танков Т-90М для участия в параде к 75-летию Победы В Свердловской области подготовили первую серию танков Т-90М для участия в параде к 75-летию Победы
23 МАР, 14:09 В Самарской области приступили ко второму этапу строительства Фрунзенского моста за 5,5 млрд рублей В Самарской области приступили ко второму этапу строительства Фрунзенского моста за 5,5 млрд рублей



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter