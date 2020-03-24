Цены на бензин вырастут. Владельцы АЗС попросили у властей помощи 468 0 Экономика

В Независимом топливном союзе, объединяющем владельцев частных АЗС, прогнозируют падение спроса на топливо, которое спровоцирует спекулятивный рост цен и закрытие автозаправок. Чтобы этого не произошло, в Топливном союзе просят у правительсва мер поддержки. Письмо на имя премьера Михаила Мушистина с конкретными просьбами опубликовано на официальном сайте организации. Среди требований: отсрочка кредитов, налогов и отмена демпфера.