Цена преференций. Минфин России выявил регионы с самыми неэффективными налоговыми льготами

Впервые Минфин РФ дал оценку объему неэффективных льгот для бизнеса, предоставленных регионами в 2018 году. Как пишут «Известия», выяснилось, что эффективными оказались лишь 34% из предоставленных субъектами преференций в объеме 253 млрд рублей. Это будет учтено в межбюджетных отношениях. Неэффективные льготы в перспективе исключат - к 2021 году объем льгот должен будет сократиться более чем на треть — до 165 млрд рублей.

Льготные лидеры

Положительным образом, как отмечается в отчете Минфина, сказались на местных бюджетах региональные преференции по налогам на прибыль и имущество, сумма которых составила 87 млрд рублей.

Самый большой уровень эффективных льгот, как выяснили эксперты, оказался в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Ленинградской области - 15,7, 12,3 и 4,4 млрд рублей соответственно. Бюджетам этих регионов преференции для бизнеса обошлись, как показала статистика Минфина, в 15,8, 31,5 и 9,5 млрд рублей. Они же стали лидерами по общей сумме так называемых «выданных преференций» сразу после Москвы, бюджету которой льготы обошлись в 44 млрд рублей.

Позитивные примеры

Представители Ленобласти также заявили, что в плане государственной поддержки помогают, прежде всего, инвесторам региональной экономики. Издание приводит «удачные примеры»: табачная фабрика «Филипп Моррис Ижора», завод Nokian Tyres, а также производителя бумаги International Paper. На сегодняшний день льгот они уже не получают, но налоги в бюджет исправно платят.

О позитивном примере рассказали и в правительстве Челябинской области. Речь идет о частных индустриальных парках «ММК-Индустриальный парк» и «Станкомаш». Есть хорошие примеры и в Тамбовской области – называют мясоперерабатывающий комбинат «Максимовский», «Токаревскую птицефабрику», а также компании «Тамбовский бекон» и «Тамбовская индейка». Представители правительств Башкортостана, Нижегородской и Орловской областей раскрывать сведения не стали, отметив, что информация о льготах носит закрытый характер. Однако известно, что такой вид государственной поддержки помогает привлечь дополнительные инвестиции в регион. Также это приводит к созданию новых рабочих мест.

При этом, в 38 регионах, в том числе в Москве, льготы « не окупились» - в бюджетах не было зафиксировано дополнительных доходов от инвесторов. В остальных регионах положительный эффект оказался практически не ощутимым.

Работа на результат

Как отмечают аналитики «Известий», преференции регионов по налогам на прибыль, а также на имущество направляются на ускорение роста экономики и привлечение инвестиций. Это так называемые стимулирующие льготы. Эксперты поясняют, что дополнительные доходы казны после расширения оборотов предприятий и притока капиталовложений должны оказаться выше, чем расходы, которые были направлены на стимулирование активности. В этом случае льготы могут признаваться эффективными.

Также, оценивая целесообразность преференций, нужно брать в учет затраты, которые были использованы для их администрирования, и то, насколько они соответствуют задачам развития страны. Учитывается и результативность – если сравнивать с альтернативными мерами государственной поддержки.

Тема эффективности налоговых льгот приобрела особую актуальность в 2018 году – в то время, когда для балансировки бюджета (с учетом национальных проектов) нужно было повышать уровень сборов.

«Известия» напоминают, что Минфин придерживается следующей позиции - расширение практики установления налоговых преференций является одним из главных внутренних рисков для российской бюджетной системы. При этом существует следующая статистика: в течение пяти последних лет в общей сложности было предоставлено порядка сотни новых льгот. И именно из-за них в бюджет к этому году было недополучено минимум 720 млрд рублей.

Эксперты министерства провели подсчеты, которые показали, что на сегодняшний день действует порядка 3,5 тысяч федеральных и региональных налоговых льгот и преференций. Их сумма превышает порядка 4 трлн рублей. При этом, согласно оценке Счетной палаты, еще в 2017 году бюджет недополучил порядка 10 трлн налоговых платежей.