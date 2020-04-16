Цена Победы. Сколько пожертвовали на оборону советские люди в Великую Отечественную войну?

В Кремле пока не приняли решение о переносе Парада Победы, хотя такая возможность сегодня активно обсуждается. Очевидно, что из-за пандемии празднованияе75-летия Победы будет не таким как планировалось. Организаторы «Бессмертного полка» рассматривают разные варианты проведения акции, в том числе в режиме онлайн. «Капитал страны» считает, что лучший способ отметить юбилей Великой Победы – всем вспомнить о подвиге нашего народа. И это можно сделать, даже не выходя из дома.

Народная война

Мы до сих пор точно не знаем, сколько человеческих жизней наша страна отдала за Победу над фашизмом.

Подсчеты остановились на цифрах, приближающихся к 26 миллионам, около половины которых – это истребленное немецко-фашистскими захватчиками мирное население.

Но кроме этих самых страшных и самых больших в мире человеческих потерь, у Великой Победы есть и другая цена.И она достаточно давно и точно известна.

В результате военных действий наша страна утратила две трети национального достояния. В целом потери и затраты на войну составили 2,6 трлн рублей.

Каждый день Великой Отечественной войны обходился Советскому Союзу в 388 млн рублей.

Слова «Всё для фронта - всё для победы!» не были только лишь пропагандистским слоганом.

Это был осознанный выбор миллионов советских людей, которые жертвовали своими жизнями на фронте и здоровьем в тылу, а еще – отдавали на борьбу с врагом свои скромные сбережения.

Фонд обороны

В начале войны власти опасались развития панических настроений у населения, стремительного увеличения в обращении денежной наличности, роста инфляции.Но получилось все наоборот.

Люди не спешили обналичивать свои деньги, а стремились отдать их государству на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

Через месяц после начала войны, в «Правде» со ссылкой на поступившие в редакцию и Наркомфин письма опубликовали небольшую заметку «Трудящиеся предлагают создать Фонд обороны».

И этот Фонд был создан 1 августа 1941 года. Деньги можно было вносить в любые отделения Госбанка на счёт союзного бюджета по 40-му разделу. Коллективы предприятий и отдельные граждане отчисляли свой однодневный заработок, приносили свои наличные сбережения и даже золотые вещи.

Пожертвования в Фонд обороны вносили рабочие, колхозники, интеллигенция. Присоединилась даже едва отправившаяся от репрессий Русская православная церковь - на собранные ею средства была создана целая танковая колонна «Дмитрий Донской».

Каждый шестой танк в Великую Отечественную был выпущен на взносы граждан. За четыре года войны также на народные деньги было построено около 2,5 тысяч самолётов, 16 катеров, 8 подводных лодок.

Всего в Фонд обороны граждане СССР добровольно пожертвовали 94,5 млрд рублей. По экспертным оценкам, это составило 16% или почти пятую часть всех прямых расходов на войну.

Государственные займы

Еще одним инструментом сбора денег на войну стали государственные займы.

В США и Великобритании гособлигации были инструментом финансового рынка, которым пользовались банки и корпорации. Таковыми они были и в России в Первую мировую войну - тогда это была вполне выгодная инвестиция в ценные бумаги под 5,5% по купону.

А в СССР срок обращения облигаций составлял 20 лет, их покупка была совершенно невыгодна с финансовой точки зрения. Военные облигации предполагали возможность выигрыша от 200 до 50 тысяч рублей, а не выигравшие должны были гасить по номиналу два раза в год. На практике вышло не совсем так.

Но изначально подписка на облигации госзайма была не способом заработать, общенародным патриотическим движением – советские люди приближали День Победы как могли.

Фактически первым военным стал мирный госзайм Третьей пятилетки, который Наркомфин продлил в июле 1941-го. Тогда разместили облигаций на 300 млн рублей в дополнение к довоенным 10,3 млрд. рублей.

Кстати, в третьей пятилетке, которая началась в 1938 году и должна была завершиться в 1942 году, Советский Союз размещал госзайм как раз потому, что постоянно увеличивал расходы на оборону.

Несмотря на риторику о мире и дружбе с Германией, СССР готовился к войне. В 1941 году военные расходы составили 8,9 млрд рублей.

С 1937 по 1940 годы численность Красной Армии и флота увеличилась в пять раз и в первой половине 1941 года составляла более 4,2 млн человек. Содержать такие Вооруженные Силы становилось всё труднее, даже несмотря на промышленный рост и рост госбюджета. Потому и потребовались заимствования.

Изначально займ третьей пятилетки выпускался на сумму 9 млрд 500 млн рублей, но благодаря активности граждан собрали по нему 10,8 млрд рублей.

Потом каждый год выпускали одному военному займу, последний - 5 мая 1945 года.

Первый государственный военный заём объёмом 10 млрд рублей выпустили весной 1942 года. Он принес в бюджет больше запланированного - 13 млрд рублей. В 1943 году сумма выпуска облигаций составила 12 млрд рублей, а по по подписке на этот заём было собрано 20 млрд 843 млн рублей. Третий государственный военный заём 1944 года был выпущен на сумму 25 млрд рублей и дал бюджету 28,9 млрд рублей.

Сотни тысяч рублей поступали даже с оккупированных территорий страны – облигации среди населения распространяли подпольщики и партизаны. А через полевые учреждения Госбанка СССР бойцы Красной Армии и Флота купили облигации на 8,24 млрд рублей.

Всего за годы Великой Отечественной войны через размещение облигаций бюджет СССР получил 100,541 млрд рублей при общих прямых затратах на боевые действия в 586 млрд.

Всего за годы Великой Отечественной войны было размещено госзаймов на общую сумму 81 млрд 500 млн рублей. По ним в бюджет страны поступило 100 млрд 541 млн рублей.

Военные лотереи

Помимо четырех выпусков гособлигаций за годы Великой Отечественной войны было проведено четыре денежно-вещевых лотереи, средства от которых поступали в государственный бюджет.

Первую лотерею выпустили в ноябре 1941 года, когда гитлеровкая армия стояла под Москвой. Билеты достоинством 10 рублей выпускались на сумму в 1 млрд рублей. Во Второй денежно-вещевой лотерее в 1942 году стоимость билета составила 20 рублей. В третьей лотерее в 1943 году билет стоил уже 25 рублей, в четвертой стоимость варьировалась от 25 до 50 рублей.

В отличие от облигаций тут были вполне реальные выигрыши – денежные от 50 до 5 тысяч рублей, которые выплачивались в сберкассах немедленно после проведения тиража, и вещевые (шубы, меха, ткани, костюмы, обувь, часы и прочие дефицитные товары), которые высылались по почте владельцам лотерейных билетов. Выигрыши выплачивались вплоть до 1 января 1946 года.

Прямо на билетах печатали надписи «Участием в денежно-вещевой лотерее ты помогаешь фронту», «Всё для фронта, всё для разгрома врага, всё для победы!».Так оно и было.

За четыре года войны советские люди приобрели лотерейные билеты на общую сумму 13 млрд 052 млн рублей. На выигрыши ушла лишь небольшая часть, а 10 млрд 442 млн рублей было перечислено в госбюджет и направлено на оборону.

В целом подписка на облигации государственных военных займов и продажа билетов денежно-вещевых лотерей в годы Великой Отечественной принесли в бюджет страны 86 млрд 442 млн рублей. довоенные годы по госзаймам было привлечено средств в полтора раза меньше.

Если учесть, что каждый день войны обходился госбюджету в 388 млн рублей, то на средства, полученные от граждан благодаря облигационным займам и лотереям, страна сражалась 223 из 1418 дней Великой Отечественной войны.

Военные налоги и вклады

Впрочем, советские власти не рассчитывали только лишь на добровольные пожертвования граждан.

В июле 1941 года была введена временная надбавка к подоходному налогу, в декабре ее оформили как специальный «военный налог».

А еще установили налог для холостых, одиноких и бездетных. В этом не было ничего принципиально нового – в России, как и в других странах, не раз вводили различные сборы на содержание армии и флота в периоды войн.

В Великую Отечественную каждый совершеннолетний гражданин СССР ежегодно платил в бюджет от 150 до 600 рублей. В 1942 году налоговые поступления от граждан увеличились в 2,5 раза по сравнению с 1940 годом и достигли почти 45 млрд рублей.

Чтобы не допустить роста инфляции, власти разными способами изымали из обращения излишки денежной наличности, не обеспеченной товарами и услугами.

В первый же день войны ЦК ВКП(б) и Совет народных комиссаров СССР совместным постановлением ввели жёсткое регулирование выдачи средств с личных счетов в сберегательных кассах – не более 200 рублей.А в дальнейшем средства граждан стали активно привлекали во вклады, причем как в тылу, так и на фронте.

По данным Госбанка СССР, на 1 января 1943 года безналичные перечисления военнослужащих во вклады и на почтовые переводы достигли 70 процентов их денежного содержания.

К началу 1945 года военнослужащие сделали вклады на 4,08 млрд рублей. Эти отложенные в госбанки средства тоже работали на оборону.

И дело вовсе не в том, что советским солдатам было не до покупок в перерывах между кровопролитными боями, а в тылу в условиях карточной системы людям было не на что тратить свои деньги.

Во все военные времена во всех странах, в том числе и в СССР во Вторую мировую, существовали продуктовые рынки, стихийные и «черные» товарные рынки. Можно было отнести свои сбережения на них, купить добавку к скудному продуктовому пайку, что-то из одежды и других необходимых вещей. Было, конечно, и такое. Но все же сотни тысяч людей отдавали сбережения (иной раз последние) на оборону страны.

Это был не какой-то абстрактный патриотизм, а стремление справиться с общей бедой и помочь близким.

Ведь практически в каждой семье кто-то ушел на фронты Великой Отечественной.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram