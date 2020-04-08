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Цены на газ для россиян вырастут. Власти компенсируют падение экспорта в Европу

8 Апреля 2020 929 1 Экономика
Цены на газ для россиян вырастут. Власти компенсируют падение экспорта в Европу

Стоимость газа для российских потребителей увеличится на 3% с 1 июля 2020 года. Повысить тариф предложил не «Газпром», но Федеральная антимонопольная служба, которая должна следить за рыночным ценообразованием. Для юридических лиц и предприятий цены вырастут на 2,99%. Таким образом, повышение тарифа будет больше, чем в 2019 году, когда оптовые цены увеличились на 1,4%. Эта мера объясняется спадом в газовой отрасли России – в Европе спрос на голубое топливо упал на 20% в электроэнергетике и на 10% в промышленности и коммунально-бытовом секторе. За счет внутреннего рынка поставщики газа компенсируют часть выпадающих потерь. Но в перспективе нужно готовиться к европейским ценам.

На пути к европейским ценам

  • С 1 июля тарифы на газ для населения вырастут на 3%, а для остальных категорий потребителей – на 2,99%. Соответствующий приказ опубликовала Федеральная антимонопольная служба. Индексация вдвое превысит прошлогоднее увеличение цен – 1,4%. В антимонопольной службе отметили, что приняли решение «после анализа экономической обоснованности». В расчетах учитывалось ежегодное изменение уровня оптовых цен для населения, которые закладываются в прогноз социально-экономического развития России до 2024 года. При этом изначально рассматривалось еще более радикальное повышение – на 5%.
  • По словам партнера RusEnergy Михаила Крутихина, повышение цен на газ для россиян производится для восполнения потерь «Газпрома» на внешних рынках. С 2014 года голубое топливо подорожало для населения России на 20% – и это при падении доходов россиян на протяжении 6 лет. Только за последние три года власти увеличили стоимость газа на 8%, несмотря на плохое состояние экономики и отсутствие роста.
  • Спад газовой отрасли в 2020 году ускорился в 5 раз и стал рекордным с октября 2014 года. В марте добыча газа упала на 12,3%, до 59,41 млрд кубометров, говорилось в сводке ЦДУ ТЭК. За первый квартал Россия добыла 185,3 млрд кубометров, что на 6% меньше, чем за тот же период в 2019 году. Газовые хранилища в Европе из-за теплой зимы заполнены на 55% – абсолютный рекорд за все время наблюдений. В январе-феврале поставки газа в Европейский союз сократились на 64%. Цена на газ в Европе упала на 30% в марте и опускалась ниже 80 долларов за тысячу кубометров.
  • «Газпром» больше не может субсидировать работу на внутреннем рынке. Цены на газ в России втрое ниже европейских, говорил замначальника департамента экономической экспертизы и ценообразования газовой монополии Виктор Яценко. Топ-менеждер предложил быть честными: ситуации, когда «Газпром» за счет экспорта поддерживал внутренний рынок, уже больше не будет. Для этого, оказывается, монополии нужны цены в Европе в 400-500 долларов за тысячу кубометров.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:27 0 0
Павлик:

Почему опять за счёт простых смертных они пополняют свои карманы? Когда нахапаются? Когда подавятся????

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