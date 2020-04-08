Цены на газ для россиян вырастут. Власти компенсируют падение экспорта в Европу 929 1 Экономика

Стоимость газа для российских потребителей увеличится на 3% с 1 июля 2020 года. Повысить тариф предложил не «Газпром», но Федеральная антимонопольная служба, которая должна следить за рыночным ценообразованием. Для юридических лиц и предприятий цены вырастут на 2,99%. Таким образом, повышение тарифа будет больше, чем в 2019 году, когда оптовые цены увеличились на 1,4%. Эта мера объясняется спадом в газовой отрасли России – в Европе спрос на голубое топливо упал на 20% в электроэнергетике и на 10% в промышленности и коммунально-бытовом секторе. За счет внутреннего рынка поставщики газа компенсируют часть выпадающих потерь. Но в перспективе нужно готовиться к европейским ценам.