Цена жизней. Как смертность россиян от онкологии влияет на ВВП России?

Онкология сокращает жизнь россиянок на 18 лет, у мужчин этот показатель немного меньше – 15 лет. В связи с этим экономические потери в период с 2011 по 2015 года каждый год составляли примерно $8,1 млрд. Как пишет «Коммерсант», об этом говорится в исследовании, автором которого стали специалисты НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава РФ.

Печальное настоящее

В числе авторов исследования, о котором идет речь – эксперты НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава РФ (Санкт-Петербург), Университета Тампере (Финляндия) и Международного агентства по изучения рака ВОЗ. Тема работы посвящена экономическим потерям из-за преждевременной смертности россиян от онкологических заболеваний в 2011–2015 годах. Здесь же представлен прогноз сроком до 2030 года.

Работа опубликована в научном издании Scandinavian Journal of Public Health. В разговоре с «Коммерсантом» один из авторов работы Антон Барчук рассказал о том, что в данном случае «использовалась модель, которая показала продолжительность жизни без потерь от определенного онкологического заболевания, а потом оценивалась продолжительность жизни при наличии смертности от него». В итоге разница, которая получилась, показала число лет, которые человек не прожил, а соответственно, не мог и работать. В основу исследования легли данные, представленные Росстатом.

Результаты оказались следующими: каждый год с 2011 по 2015 года экономические потери России из-за преждевременной смертности граждан от онкозаболеваний находились на уровне до $8,1 млрд, что составляло примерно 0,24% ВВП.

Вместе с этим в 2001–2005 годах уровень потерь достигал $6,5 млрд каждый год. Больше всего в период с 2011 по 2015 года из-за смертности от рака легкого среди мужчин было потеряно $1,2 млрд, а от рака молочной железы — $0,64 млрд. Вторую строчку в рейтинге экономических потерь из-за онкологии занимает рак желудка ($0,52 млрд), у женщин — рак шейки матки ($0,34 млрд).

Тревожные прогнозы

Что касается прогнозов, то к 2030 году Россия по причине преждевременных смертей от онкологии потеряет $7,5 млрд, что составляет 0,14% от ВВП. При этом потери от рака молочной железы у россиянок сократятся до $0,52 млрд. А из-за рака легких у мужчин потери составят $0,97 млрд.

Самый большой прирост в структуре потерь от смертности женщин, вероятно, продемонстрирует рак шейки матки.Уровень экономических потерь от этого будет составлять около $0,45 млрд (вместо прежних $0,34 млрд). В мужской онкологии вырастут потери из-за опухолей головы и шеи (с $0,32 млрд до $0,4 млрд). Еще один вид онкологического заболевания, который повлияет на уровень экономических потерь – это рак крови (с $0,41 млрд до $0,42 млрд). По словам Барчука, потери экономик разных стран мира из-за онкологии «относительно сопоставимы» и составляет 0,1–0,5% ВВП. Так, например, у США этот показатель на уровне около 0,5%.

При этом эксперт выразил надежду, что информация, которая была получена в ходе подобных исследований, будет учитываться российскими властями при разработке и корректировке национальных программ, которые ставят перед собой цели по снижению показателей преждевременной смертности.