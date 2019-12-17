Цена электроэнергии. В чьих интересах будут выстраивать тарифную политику российские власти?

В России несколько дней шумел информационный скандал вокруг тарифов на электроэнергию. Минэнерго РФ представило данные о том, что стоимость электроэнергии для промышленности России ниже, чем в Европе. А «Сообщество потребителей энергии», которое объединяет компании, принадлежащие российским миллиардерам, заявило, что цены для российских промышленников выше, чем в США и странах ЕС. Кто здесь «соврамши» и для чего все это было сделано?

Статистика Минэнерго

Все началось с того, что Минэнерго РФ по запросу Госдумы в конце ноября провело анализ цен на электроэнергию в России и ЕС. Как сообщает “Ъ” по подсчетам министерства, во втором полугодии 2018 года электроэнергия в России стоила дешевле, чем в целом по Евросоюзу.

В России крупные энергоемкие потребители платили 2,29 руб. (3,5 цента) за 1 кВт/ч, а в ЕС в среднем почти вдвое больше — 4,77 руб. (7,3 цента).

При этом крупные промышленные потребители в Италии и Испании – платят немного больше 5 руб./кВт/ч, а в Великобритании почти 7 руб./кВт/ч.

В Минэнерго пояснили, что взяли за основу данные восьми российских энергоемких компаний со среднечасовым потреблением более 500 мВт/ч., поскольку парламентарии запросили у них данные о стоимости электроэнергии для крупной промышленности.

Эксперты из Vygon Consulting отмечают, что разброс цен на электричество в России довольно большой - крупная энергоемкая промышленность платит примерно 2,5–3 руб. за 1 кВт/ч, а малый бизнес — около 7 руб. за 1 кВт/ч.

Тариф на электроэнергию для населения России составлял 3,31 руб. за 1 кВт/ч – то есть втрое ниже, чем в целом по ЕС (10,11 руб.).

Но это «температура в среднем по больнице». А вот конкретно в Италии население платит по 15 рублей (то бишь 4,91 евроцента за кВт/ч), в Бельгии — 21,5 рубль, в Германии — 22 рубля, в Дании — 22,9 рубля.

При этом в большинстве российских регионов промышленные потребители «доплачивают» за население и малый бизнес примерно четвертую часть в конечном тарифе на электроэнергию.

Такое явление называют перекрестным субсидированием. Аналитики из «ВТБ Капитала», подчеркивают, что на европейской части континента такое положение дел сохраняется только в России и на Украине, а перекрестное субсидирование существенно влияет на цену электроэнергии для промышленности.

Российское правительство давно уже ставит задачи поэтапно уходить от этой практики.Но пока что в отличие от других стран, в России крупный бизнес платит за низкие тарифы для населения.

И судя по всему, российские олигархи от этого устали.

На прошлой неделе сначала состоялась информационная «артподготовка», а потом – заседание комитета Госдумы по энергетике, на котором решением проблемы перекрестного субсидирования в России назвали дифференциацию платежей граждан за электроэнергию.

Впрочем, обо всем по порядку.

Претензии потребителей

После того как в СМИ появились данные Минэнерго России, озвученные на правительственном часе «Развитие электроэнергетики страны: основные достижения и пути их решения», «Сообщество потребителей энергии» заявило, что исследование Минэнерго является некорректным и не отображает реальную ценовую ситуацию для промышленности как в России, так и в странах Евросоюза.

Сообщество на своем официальном сайте выложило собственное исследование, сделанное на основе данных Евростата за первое полугодие 2019 года.

Правда, свою методику «потребители энергии» не представили и даже не указали, по какому курсу доллара и евро сравнивались цены на электроэнергию в ЕС и в России, в штатах США и в российских регионах.

Напоминаем, что некоммерческое партнерство «Сообщество потребителей энергии» десять лет назад учредили группа компаний ТНК-BP, УГМК, Сибур, «Промышленная энергетическая компания».

Сегодня в ассоциацию входит 29 компаний, в том числе «Русал», «Евразгруп С.А.», УК «Металлоинвест», «НЛМК», «Магнитогорский металлургический комбинат». На их долю приходится более половины от общего объёма промышленного электропотребления в России.

Так вот эта организаций заявила, что Россия уже не является страной с самыми низкими в мире тарифами на электроэнергию.

На сайте указано, что в первом полугодии 2019 года в России средняя конечная цена электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт/ч. Речь идет о стоимости, которая включает все налоги и сборы, и в США она составляет 6,93 цента за 1/кВт·ч.

Получается, что в Америке летом этого года цена электроэнергии была на 0,07 цента ниже, чем в среднем в России.

По данным «Сообщества потребителей энергии» в Бельгии, Франции, Швеции, Норвегии цена электроэнергии для промышленных потребителей в этом году тоже ниже российских показателей.

О том, что в среднем в ЕС электроэнергия для промышленности обходится в 9,7 цента за 1 кВт/ч, а в Германии и Великобритании и вовсе – в 2-2,5 раза больше, чем в России, в тексте исследования не говорится.Но это видно из приведенных в нем графиков.

И видимо, это главная причина, по которой «потребители электроэнергии» предпочитают иметь недвижимость в Лондоне, а свои производства – в России.

«Сообщество» обвинило Минэнерго РФ в некорректных сравнениях - мол, российские промышленные гиганты сопоставляют с европейскими предприятиями с мощностью потребления от 7 МВт, в том числе с теми, которые в сто раз меньше российских. Но никто не поясняет, откуда в маленьких и скудных природными ресурсами Бельгии, Швеции и Норвегии вообще взяться предприятиям, сопоставимым с «Магниткой» или алюминиевыми заводами «Русала».

Кому выгодно?

Ассоциация заявляет, что Минэнерго пользуется старыми данными, а за первое полугодие 2019 года в некоторых странах ЕС уже произошло снижение цен для промышленных потребителей в то время как в России конечная цена электроэнергии за этот период возросла. Но ряд российских экспертов с этим не согласен.

Так, Александр Заполькис в своей колонке в REGNUM выказывает «большое сомнение в верности расчетов Сообщества потребителей электроэнергии.

Он пишет, что их «итоговые цифры с открытыми данными по действующим тарифам, мягко скажем, не бьются». Эксперт приводит следующие данные. Семь американских центов по текущему курсу доллара в 63,58 рубля— это 4,45 рубля за кВт/ч, что как минимум в 1,34 раза выше реального положения дел, тогда как приведенные 10 центов в Германии составляют 6,35 рубля, что в 3,46 раза занижено относительно действительности».

Аналитик по электроэнергетике "ВТБ Капитал" Владимир Скляр отмечает, что вся российская экономика в целом тратит на электроэнергию около 2% ВВП при том, что критичным считается уровень в 5% ВВП.

Ряд экспертов отмечает, что крупный бизнес в России имеет возможность сократить своих издержки за счет внедрения программ энергосбережения. Причем потенциал энергосбережения в российской промышленности огромен – при грамотном инвестировании в новые технологии можно сэкономить 35-45% нынешнего потребления – то есть свыше 350 млрд кВт/ч.

Примерно столько потребляет сегодня вся Франция.

И снижение тарифа за счет государственного регулирования, по мнению аналитиков, снизит для промышленников стимулы к инновациям и реализации программ борьбы с издержками.

Но в «Сообществе потребителей энергии» продвигают совсем другие идеи.

В исследовании прямым текстом говорится, что в ряде европейских стран для крупных энергоёмких предприятий используются предельно низкие тарифы, из которых полностью исключены налоги и сборы.

Сообщается, что во Франции и Германии цена электричества для крупных энергоёмких предприятий вдвое ниже средних цен для индустрии в Евросоюзе.

Отмечается, что цены и тарифы для энергоёмких промышленных потребителей ЕС полностью или частично не включают налоги и сборы и в итоге цена для предприятий по производству алюминия ниже средней по индустрии примерно на 35 процентов, черной металлургии – на 10 процентов.

В общем, сделан прозрачный намек на то, что такие меры следует принять и в России.

Но открытым остается вопрос «за чей счет?» будут обеспечены экономия промышленников и отказ от перекрестного субсидирования.

Некоторые ответы прозвучали на прошлой неделе в Госдуме России на заседании комитета по энергетике.

Предложения народных избранников

Как пишет НГ, директор РУСАЛа по работе с естественными монополиями Максим Балашов предложил «выравнивать опережающими темпами» тарифы ниже среднероссийского уровня и бороться с «региональными перекосами» из-за которых минимальный в России тарифом в Иркутской области в 7,5 раз отличается от максимального на Чукотке.

По его мнению, необходимо побыстрее ввести «потолок» субсидируемого объема потребления», исходя из максимальной присоединенной мощности домохозяйства (15 кВт) -7560 кВт/ч в месяц. Таким образом можно исключить из субсидируемой категории потребителей тех, кто платит за электроэнергию как физическое лицо, но на самом деле ведет в своем домохозяйстве неучтенный бизнес и получает прибыль, например от гаражного кооператива.

Логика этого выступления понятна - менеджер защищает экономические интересы своей компании, которая несет издержки от перекрестного субсидирования.

Но вот рвение народных избранников вызывает недоумение.

«Мы должны хорошо почистить группу потребителей, приравненных к населению. Например, бывает так, что гараж находится в доме, а его хозяин получает понижающий коэффициент 0,7. Это однозначно надо исключать Нужно сразу на федеральном уровне вводить предел – 600–800 кВт-ч, за которым на весь объем потребления будет действовать не экономически обоснованный тариф, а двойной коэффициент», – цитирует НГ члена комитета Госдумы по энергетике Ивана Медведева.

Этот и другие депутаты заявляли, что сверхнормативное потребление будет обходиться дороже, но при этом социально уязвимые категории населения будут надежно защищены.

По словам председателя этого комитета Павла Завального, необходимо переходить от перекрестного субсидирования между группами потребителей к схеме, при которой богатые граждане субсидировали бы малообеспеченных.

Кого имеет в виду народный избранник под «богатыми гражданами» не совсем понятно. Возможно, он просто не в курсе данных Росстата, согласно которым половине российских домохозяйств доходов хватает исключительно на еду и одежду и они не могут без кредита приобрести товары длительного пользования. При этом почти у 15 процентов российских семей есть деньги только на еду.

Часть таких семей пытается выжить за счет ведения личного подсобного хозяйства и каких-то подработок на дому. Потребляют ли они при этом электроэнергии больше, чем положено, точно неизвестно.

В Госдуме прозвучала информация о том, что граждане увеличивают потребление электроэнергии и на их долю сейчас приходится до 18% от общего объема.

Но парламентариев в этой ситуации больше волнует тот факт, что в результате увеличивается перекрестное субсидирование, которое, по словам депутата Завального приводит к ежегодным потерям 0,6–0,8% ВВП.

О том, что эти потери можно сократить за счет инвестиций крупного бизнеса в энергосберегающие технологии ничего не говорилось. Зато много дискутировали о том, какие вводить социальные нормы потребления электроэнергии и как оказывать адресную поддержку малоимущим гражданам, которые не смогут платить «экономически оправданную цену».

Все эти разговоры ведутся на фоне того, что реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов, в прошлом году совсем не росли, а в первой половине 2019-го опять снизились за 1,3%. Зато в полку миллиардеров прибыло - список «Форбс» в этом году пополнился. И львиная доля из этого списка владеет в России энергоемкими предприятиями в сфере нефтехимии, черной и цветной металлургии.

Но власти и бизнес беспокоятся о том, что стоимость электроэнергии для населения России в среднем на треть ниже, чем для промышленных потребителей, в то время как в США и в ЕС все наоборот.

Почему-то для них не очевидна простая истина – прежде чем пересматривать перекрестное субсидирование и менять тарифы на электроэнергию, нужно добиться, чтобы доходы россиян сравнялись со средними доходами населения США и стран Евросоюза.

Независимое исследование

При этом независимые исследования показывают, что и при имеющихся тарифах в России все хорошо с развитием энергетики.

В октябре были обнародованы данные проведенного экспертами Федерального агентства новостей исследования и комплексного анализа показателей развития энергетики десяти ведущих государств мира – России, США, Китая, Япония, Индии, Канады, Франции, Германии, Великобритании и Италии.

В исследовании «Мировой энергетический баланс-2019» проведено сравнение производства, потребления и стоимости электроэнергии в России и развитых странах мира.

Рассматривались не только абсолютные значения основных энергетических показателей, но и их соотношение с внутренними потребностями стран, а также стоимость основных энергоресурсов.

Анализ «Стоимости электричества» в разных странах показал, что самую низкую цену за электроэнергию ($0,07 за 1кВТ/ч) платят российские потребители.

В Китае и Индии – чуть дороже ($0,08 за 1кВТ/ч). В Канаде – еще больше ($0,11за 1кВТ/ч), а в США – вдвое больше, чем в России ($0,14за 1кВТ/ч). Самые большие расходы на электричество – у потребителей Германии($0,34за 1кВТ/ч) и Японии ($0,28за 1кВТ/ч).

В исследовании проанализированы итоги 2018 года. Но и в этом году никаких принципиальных изменений не произошло.

Стоимость электроэнергии для населения за рубежом выше, чем для промышленности.

В США в третьем квартале 2019 года население платило в среднем 13,25 цента за 1 кВт/ч с учетом налогов, в ЕС в первом полугодии — 24 цента.

По показателям «Производство первичной энергии по всем видам» и «Общее предложение первичной энергии на душу населения» Россия находится в тройке мировых лидеров, с небольшим отрывом уступая США и Канаде.

Оба показателя измеряются в тоннах нефтяного эквивалента (тнэ) по стандартам Международного энергетического агентства и Организации экономического сотрудничества и развития.

«Общее предложение первичной энергии на душу населения» — это совокупный объем энергоносителей с учетом импортированных и за вычетом экспортированных энергоресурсов, который разделили на количество жителей в стране. Этот показатель, который демонстрирует обеспеченность граждан государства как собственными, так и приобретенными энергоресурсами, в России составляет 5,1 тнэ, в США – 6,6 тнэ, в Канаде – 7,9 тнэ.

Показатель «Энергетическая самостоятельность государства» рассчитывается делением общего объема первичного энергоснабжения страны на объемы производства ею вторичных энергоносителей и измеряется в процентах.

Этот уровень энергетической самодостаточности у России – самый высокий в мире – 195 процентов. У Канады – 176 процентов, у США – всего 92 процента.

Авторы исследования ФАН пришли к выводу, что Россия находится вне конкуренции по показателю энергетической самодостаточности и остается единственным в мире государством, у которого нет практически никаких дисбалансов в энергетике. Зато есть оптимальное соотношение экспорта и импорта, позволяющее ежегодно зарабатывать сотни миллиардов долларов и обеспечивать возможность российским гражданам платить значительно меньше жителей других стран за электричество, топливо и отопление.

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