ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о появлении ряда факторов, говорящих в пользу повышения ключевой ставки. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ должно пройти 14 сентября. Ключевая ставка сейчас находится на уровне 7,25%. Регулятор не повышал ее с декабря 2014 года, напротив, планомерно снижая. Почему Центробанк заговорил о повышении ключевой ставки? Что сегодня вынуждает его пойти на ужесточение денежно-кредитной политики? И как повышение ставки скажется на экономике и макроэкономике?





Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ»: На мой взгляд, на данном этапе, если взять во внимание такие показатели как уровень долга, который составляет порядка 13% от ВВП и золотовалютные резервы России, оценивающиеся в 460 млрд долларов, серьезных оснований для повышения ключевой процентной ставки в сентябре у ЦБ РФ нет. Сразу хочется отметить, что ключевая процентная ставка является одним из инструментов для регулирования процессов происходящих в экономике. В частности ее повышение призвано плавно остужать перегретые рынки или в кризисные времена гасить спекулятивные атаки на национальную валюту. Понижение, напротив, стимулирует экономический рост, создавая более благоприятные условия для внутренних инвестиций и роста потребительского спроса. В текущей ситуации Банк России, скорее всего, продолжит держать паузу, оставив ставку на текущем уровне, и займет выжидательную позицию в связи с обострившейся политикой санкционного давления со стороны США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.

В настоящий момент российская валюта после длительного и планомерного ослабления монетарными властями попала в идеальный шторм, бушующий на развивающихся рынках, где помимо обострившихся политических рисков, в паре рубль-доллар начинают срабатывать технические факторы, которые могут привести рубль к отметке 71,60 за одну американскую единицу.

Несмотря на то, что слабый рубль играет на руку экспортерам и обеспечивает дополнительные доходы в бюджет, его чрезмерное ослабление постепенно выводит курс в зону создающую угрозу усилению инфляционного давления и создает серьезные риски для роста цен на продукты питания и товары широкого потребления, что, безусловно, негативно отразится как на покупательской способности, так и на уровне доходов населения. В таких условиях повышение процентной ставки может окончательно добить и без того крайне слабый рост отечественной экономики.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Регулятор находится между двух вызовов: с одной стороны, низкая ключевая ставка стимулирует экономический рост, компании получают возможность относительно дешево кредитоваться, домохозяйства тоже наращивают потребительский спрос за счет кредитов. С другой стороны, США взяли курс на укрепление доллара, повышая резервную ставку, и это означает, что капиталы из развивающихся стран, к которым относится не только Россия, но и Турция, Бразилия, Аргентина, будут бежать в США и другие развитые страны. Этот процесс уже начался в виде стремительной девальвации турецкой лиры, бразильского реала, арентинского песо, и начинается в российском рубле, который в паре с долларом преодолел отметку 70, и нацелен, как минимум на 71,5 руб. за доллар. Остановить этот процесс обесценивания национальной валюты можно, повышая ключевую ставку, то есть, повышая стоимость привлечения денег, но это с большой вероятностью приведет к замедлению экономического роста, который и так не превышает 1-1,5% в год. Полагаю, что, раз разговоры о повышении ставки начались еще неделю назад с осторожных заявлений и до сих пор продолжаются, то ставка на следующем заседании ЦБ определенно может быть повышена на 0,25 процентного пункта. Это должно несколько расширить спред между ставкой в России и ставкой в США и других развитых странах, и замедлить отток капитала, в том числе и капитала кэрри-трейдеров, из рублевых инструментов и рубля. При этом санкционное давление на российскую валюту сохранится.

Илья Жарский, управляющий партнер Экспертной группы Veta: Повышение ставки рефинансирования в текущих экономических условиях выглядит оправданным шагом. Отток капитала из emerging markets в пользу США в связи с ростом ставки ФРС и привлекательности долларовых активов и непосредственно американской валюты – это не сиюминутный вызов, а долгосрочный тренд, который требует пересмотра политики центральных банков всех развивающихся стран с целью обеспечения стабильности внутреннего рынка и локальных валют. Повышение ставки рефинансирования и, как следствие, стоимости рубля, на мой взгляд, сейчас требует разворота со стороны ЦБ в сторону ужесточения кредитно-денежной политики. Да, безусловно, это приведет к снижению роста темпов кредитования, как розничного, так и кредитования бизнеса. Но надо учесть, что сейчас существенно ускоряются темпы роста просрочки. Отмечу, что низкие ставки в экономике дают ограниченный эффект. Так, за первое полугодие рост кредитования субъектов малого и среднего бизнеса вырос всего на 6,9%. При этом объем просроченной задолженности – сразу на 7,9%. С учетом достаточно негативных условий для развития бизнеса, ориентированного на внутренний рынок, низкие ставки сами по себе не способны стимулировать экономический рост, как раз наоборот, они ведут к росту закредитованности бизнеса и по факту к росту числа банкротств. Так что повышение ключевой ставки в пределах 75 базовых пунктов, как минимум с точки зрения роста экономики, существенного урона не принесет. В то же время следствием роста ставки станет усиление позиций национальной валюты, а более высокие ставки доходности – рост притока средств населения в банки и инвестиций в рублевые активы и государственный долг со стороны иностранного капитала, что особенно важно в свете высоких рисков введения ограничений на сделки с новыми выпусками ОФЗ со стороны США.

Екатерина Конюхова, Аналитик АЛОР БРОКЕР: Российский ЦБ, очевидно, опасается разгона инфляции выше долгосрочного таргета в 4%. Главные риски исходят от девальвации рубля и нависающей санкционной угрозы против российских госдолга и банков. Регулятор также держит в уме повышение НДС до 20%, которое должно вылиться в рост цен, однако эффект от этого ожидается только в 2019 году. Мы считаем, что у Банка России достаточно мер для предотвращения дальнейшего обвала рубля. Что касается санкций, мы думаем, что законопроект не будет принят в первоначальном виде. В связи с этим рост цен итогам текущего года не должен выйти за пределы 4%. От заседания Банка России 14 сентября ждем сохранения ставки на уровне 7,25%, а также «ястребиной» риторики в пресс-релизе. Что касается дальнейших заседаний ЦБ, то во многом решение по ставке будет зависеть от прояснения ситуации с санкциями. Если драконовские меры все же будут реализованы, то ЦБ может пойти на небольшое повышение ставки, чтобы поддержать рубль. Однако макроэкономических предпосылок для ужесточения монетарной политики мы пока не видим.