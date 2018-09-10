ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о появлении ряда факторов, говорящих в пользу повышения ключевой ставки. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ должно пройти 14 сентября. Ключевая ставка сейчас находится на уровне 7,25%. Регулятор не повышал ее с декабря 2014 года, напротив, планомерно снижая. Почему Центробанк заговорил о повышении ключевой ставки? Что сегодня вынуждает его пойти на ужесточение денежно-кредитной политики? И как повышение ставки скажется на экономике и макроэкономике?
Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ»: На мой взгляд, на данном этапе, если взять во внимание такие показатели как уровень долга, который составляет порядка 13% от ВВП и золотовалютные резервы России, оценивающиеся в 460 млрд долларов, серьезных оснований для повышения ключевой процентной ставки в сентябре у ЦБ РФ нет. Сразу хочется отметить, что ключевая процентная ставка является одним из инструментов для регулирования процессов происходящих в экономике. В частности ее повышение призвано плавно остужать перегретые рынки или в кризисные времена гасить спекулятивные атаки на национальную валюту. Понижение, напротив, стимулирует экономический рост, создавая более благоприятные условия для внутренних инвестиций и роста потребительского спроса. В текущей ситуации Банк России, скорее всего, продолжит держать паузу, оставив ставку на текущем уровне, и займет выжидательную позицию в связи с обострившейся политикой санкционного давления со стороны США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.
В настоящий момент российская валюта после длительного и планомерного ослабления монетарными властями попала в идеальный шторм, бушующий на развивающихся рынках, где помимо обострившихся политических рисков, в паре рубль-доллар начинают срабатывать технические факторы, которые могут привести рубль к отметке 71,60 за одну американскую единицу.
Несмотря на то, что слабый рубль играет на руку экспортерам и обеспечивает дополнительные доходы в бюджет, его чрезмерное ослабление постепенно выводит курс в зону создающую угрозу усилению инфляционного давления и создает серьезные риски для роста цен на продукты питания и товары широкого потребления, что, безусловно, негативно отразится как на покупательской способности, так и на уровне доходов населения. В таких условиях повышение процентной ставки может окончательно добить и без того крайне слабый рост отечественной экономики.
Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Регулятор находится между двух вызовов: с одной стороны, низкая ключевая ставка стимулирует экономический рост, компании получают возможность относительно дешево кредитоваться, домохозяйства тоже наращивают потребительский спрос за счет кредитов. С другой стороны, США взяли курс на укрепление доллара, повышая резервную ставку, и это означает, что капиталы из развивающихся стран, к которым относится не только Россия, но и Турция, Бразилия, Аргентина, будут бежать в США и другие развитые страны. Этот процесс уже начался в виде стремительной девальвации турецкой лиры, бразильского реала, арентинского песо, и начинается в российском рубле, который в паре с долларом преодолел отметку 70, и нацелен, как минимум на 71,5 руб. за доллар. Остановить этот процесс обесценивания национальной валюты можно, повышая ключевую ставку, то есть, повышая стоимость привлечения денег, но это с большой вероятностью приведет к замедлению экономического роста, который и так не превышает 1-1,5% в год. Полагаю, что, раз разговоры о повышении ставки начались еще неделю назад с осторожных заявлений и до сих пор продолжаются, то ставка на следующем заседании ЦБ определенно может быть повышена на 0,25 процентного пункта. Это должно несколько расширить спред между ставкой в России и ставкой в США и других развитых странах, и замедлить отток капитала, в том числе и капитала кэрри-трейдеров, из рублевых инструментов и рубля. При этом санкционное давление на российскую валюту сохранится.
Илья Жарский, управляющий партнер Экспертной группы Veta: Повышение ставки рефинансирования в текущих экономических условиях выглядит оправданным шагом. Отток капитала из emerging markets в пользу США в связи с ростом ставки ФРС и привлекательности долларовых активов и непосредственно американской валюты – это не сиюминутный вызов, а долгосрочный тренд, который требует пересмотра политики центральных банков всех развивающихся стран с целью обеспечения стабильности внутреннего рынка и локальных валют. Повышение ставки рефинансирования и, как следствие, стоимости рубля, на мой взгляд, сейчас требует разворота со стороны ЦБ в сторону ужесточения кредитно-денежной политики. Да, безусловно, это приведет к снижению роста темпов кредитования, как розничного, так и кредитования бизнеса. Но надо учесть, что сейчас существенно ускоряются темпы роста просрочки. Отмечу, что низкие ставки в экономике дают ограниченный эффект. Так, за первое полугодие рост кредитования субъектов малого и среднего бизнеса вырос всего на 6,9%. При этом объем просроченной задолженности – сразу на 7,9%. С учетом достаточно негативных условий для развития бизнеса, ориентированного на внутренний рынок, низкие ставки сами по себе не способны стимулировать экономический рост, как раз наоборот, они ведут к росту закредитованности бизнеса и по факту к росту числа банкротств. Так что повышение ключевой ставки в пределах 75 базовых пунктов, как минимум с точки зрения роста экономики, существенного урона не принесет. В то же время следствием роста ставки станет усиление позиций национальной валюты, а более высокие ставки доходности – рост притока средств населения в банки и инвестиций в рублевые активы и государственный долг со стороны иностранного капитала, что особенно важно в свете высоких рисков введения ограничений на сделки с новыми выпусками ОФЗ со стороны США.
Екатерина Конюхова, Аналитик АЛОР БРОКЕР: Российский ЦБ, очевидно, опасается разгона инфляции выше долгосрочного таргета в 4%. Главные риски исходят от девальвации рубля и нависающей санкционной угрозы против российских госдолга и банков. Регулятор также держит в уме повышение НДС до 20%, которое должно вылиться в рост цен, однако эффект от этого ожидается только в 2019 году. Мы считаем, что у Банка России достаточно мер для предотвращения дальнейшего обвала рубля. Что касается санкций, мы думаем, что законопроект не будет принят в первоначальном виде. В связи с этим рост цен итогам текущего года не должен выйти за пределы 4%. От заседания Банка России 14 сентября ждем сохранения ставки на уровне 7,25%, а также «ястребиной» риторики в пресс-релизе. Что касается дальнейших заседаний ЦБ, то во многом решение по ставке будет зависеть от прояснения ситуации с санкциями. Если драконовские меры все же будут реализованы, то ЦБ может пойти на небольшое повышение ставки, чтобы поддержать рубль. Однако макроэкономических предпосылок для ужесточения монетарной политики мы пока не видим.
Написать комментарий