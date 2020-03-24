ЦБ ограничивает хождение наличных. Банкам рекомендовано не выдавать деньги в банкоматах 552 0 Экономика

Центральный банк России рекомендовал российским банкам ограничить выдачу наличных денег через банкоматы. Свою рекомендацию регулятор объяснил тем, что коронавирус может распространяться через банкноты, которые вносят и получают граждане. Однако это объяснение не находит подтверждения в официальных рекомендациях ВОЗ, более того, в Организации уже отметили, что не видят угроз распространения вируса через денежные знаки.