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ЦБ ограничивает хождение наличных. Банкам рекомендовано не выдавать деньги в банкоматах
24 Марта 2020 552 0 Экономика
Центральный банк России рекомендовал российским банкам ограничить выдачу наличных денег через банкоматы. Свою рекомендацию регулятор объяснил тем, что коронавирус может распространяться через банкноты, которые вносят и получают граждане. Однако это объяснение не находит подтверждения в официальных рекомендациях ВОЗ, более того, в Организации уже отметили, что не видят угроз распространения вируса через денежные знаки.
Настоятельная рекомендация
- ЦБ считает необходимым перед загрузкой и выдачей в банкоматы и терминалы наличных денег выдерживать купюры в течение 4 дней. Только после этого бумажные деньги можно будет считать «чистыми». Однако сам ЦБ выдерживает «карантин» для банкнот в течение 14 дней, чтобы убить на них вирус.
- ЦБ также предлагает ограничить работу банкоматов с функцией их приема и выдачи. По технологии рейсаклинга (рециркуляции) в России работают 40% банкоматов Сбербанка, 25% Райффайзенбанка и ВТБ, 20% Росбанка. Эти банкоматы могут как выдавать средства, так и принимать. Согласно требованию ЦБ, они должны работать или только на прием, или на выдачу.
- Кроме того ЦБ настаивает на дезинфекции банкоматов, терминалов и устройств для пересчета наличных. В отделениях банков сотрудники должны принимать документы и денежные средства в маске и перчатках. Таким образом банки обезопасят обращение наличных.
Причины ограничений
- В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не говорится, что коронавирус COVID-19 может распространяться на банкнотах. Никаких предупреждений и заявлений на этот счет от организации не было.
- Одна из возможных целей ЦБ, которую называют эксперты, – ограничение оборота наличных денежных средств для борьбы с серыми схемами в ритейле, а также сдерживания спроса на валюту на фоне девальвации рубля. В большинстве своем банки часто отказывают продавать доллары и евро безналичным способом. На спасение рубля от обвала за последние два дня ЦБ потратил 27 млрд руб.
- До этого поступали сообщения о том, что в продовольственных магазинах и у торговых точек все чаще происходит «поломка» терминалов для приема карт. Покупателей просят расплачиваться наличными средствами. Аппараты перестают работать из-за желания торговых сетей и магазинов сэкономить на эквайринге (процент за платеж картой) и налогах в условиях отказа налоговой от оперативных проверок для бизнеса.
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