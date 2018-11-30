ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы

ЦБ утверждает, что все большее число банков занимается сомнительными валютно-обменными операциями, сообщает газета «Ведомости». Суть дела состоит в том, что валюту покупают одни и те же люди и никогда ее не продают. Сумма одной такой покупки составляет, как правило, более 100 тыс. долларов. Сделки происходят регулярно, иногда в ежедневном режиме. ЦБ считает, что подобные операции предназначены для снабжения валютой нелегальных обменных пунктов, обслуживающих теневой сектор экономики.

Законопроект, предлагающий не продлевать договор СНВ-3 после 2021 года, был внесен в американский Конгресс. РИА Новости напоминает, что договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США (СНВ-3) предусматривает сокращение числа ядерных боеголовок до 1550 единиц, а средств их доставки (баллистические ракеты, подводные лодки и т.д.) – до 700 единиц. Действие договора заканчивается как раз в 2021 году. В Кремле выразили обеспокоенность такой инициативой.

Претензии к «Газпрому» высказали производители труб большого диаметра (ТБД). По их мнению, политика «Газпрома» в области закупок ТБД перестала соответствовать принципам рыночной экономики. Так, неуклонно падает доля закупок по конкурсу. В то же время растет доля закупок у единственного поставщика. В 2019-2020 годах на долю единственного поставщика придется 99% всего объема закупок. Правительство обещало организовать рабочую группу для урегулирования разногласий между производителями ТБД и «Газпромом», передает РИА Новости.

Новый автомат АК-308 является одной из наиболее интересных разработок концерна «Калашников», пишет американский журнал The National Interest. Это обусловлено тем, что автомат спроектирован под стандарт автоматных патронов НАТО, что, в свою очередь, привело к изменению всей бизнес модели концерна. Автомат будет выпускаться в соответствии с требованиями конкретного заказчика. Таковым, в настоящее время, является Индия, использующая патроны натовского калибра. Теперь с автоматом АК-308 Россия предпримет попытку выйти в лидеры по экспорту стрелкового оружия в Индию.

США и Китай могут в декабре провести переговоры по разрешению торговых споров, сообщает «Интерфакс». Возможность таких переговоров будет зависеть от результатов встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина во время саммита G-20 в Буэнос-Айресе. Вашингтон требует от Пекина пересмотра китайской экономической политики по вопросам защиты интеллектуальной собственности, субсидиям китайскому госсектору и условиям поставок американских технологий. Между тем Дональд Трамп заявил о возможности введения новых торговых пошлин на китайский экспорт уже с 1 января 2019 года. Если это произойдет, торговые пошлины будут распространены примерно на половину всего китайского экспорта.