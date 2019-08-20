Быстрый доступ к QR-кодам. Как российские банки и граждане переходят на систему быстрых платежей

Финишную прямую по обязательному подключению системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) решено перенести с первого сентября на первое октября – об этом говорится в сообщении Центробанка. Как уточняется, для банков, имеющих универсальную лицензию, срок с самого начала был установлен до 1 октября 2020 года.

Суть СБП

Соответствующие изменения в правила платежной системы регулятора, как пишет РБК, прошли регистрацию в Минюсте. В документе, о котором идет речь, определяется порядок переводов в системе в пользу юрлиц. Плюс к этому, как сообщили в ЦБ РФ, уже этой осенью в СБП реализуют вариант оплаты товаров и услуг с использованием QR-кода.

Также, начиная с 1 января 2020 года Банк России предлагает дать возможность банкам пользоваться ресурсами внутридневного кредита (ВДК), чтобы работать в системе на выходных и в праздничные дни. Плюс, как говорится в сообщении, с этого же времени банки-участники будут обязаны применять логотип СБП в своих приложениях – благодаря этой мере кредитные организации смогут идентифицировать систему во время перевода.

Центробанк, как напоминает РБК, запустил СБП еще в конце января. Благодаря этому сервису, можно мгновенно перевести деньги по номеру мобильного телефона либо другим простым идентификаторам. Это можно сделать независимо от того, о счетах каких банков отправителя и получателя идет речь. Имеются в виду не только о привязанные к картам счета, но и переводы с текущих счетов клиентов.



Главный конкурент СБП

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина информировала о том, что подключение к системе станет обязательной мерой для всех российских банков. А в отношении системно значимых кредитных организаций установили крайний срок перехода на эту систему - первое сентября 2019, которую теперь сдвинули на первое октября..

К числу системно значимым банков отнесли следующие организации: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Юникредит», Московский кредитный банк, Росбанк, а также Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и «ФК Открытие».

Как отмечается, большинство этих банков уже работает с СБП, и только Сбербанк не спешит подключаться. Это вполне объяснимо, ведь крупнейший банк России занимается развитием своей собственной системы он-лайн переводов, привязанных к номерам карт или телефонов своих клиентов, а на его долю приходится около 70% платежей между физическим лицами. СБП, участники которой пока не взимают комиссии за переводы из одного банка в другой, является, по сути, ее конкурентом. Как сообщалось ранее, в первых числах августа представители Сбербанка объявили о массовом запуске сервиса, основанного на QR-платежах, который эксперты также считают конкурентом СБП.



Немного статистики

Изначально к СБП подключились только 12 банков, а к данному моменту их уже 16. Как рассказали «Коммерсанту» в Банке России, с начала запуска в системе уже было проведено порядка 1,87 млн операций, сумма которых составила около 16,84 млрд руб. Например, в период с 13 по 18 августа участники СБП перевели 1,12 млрд руб., при этом средняя сумма перевода составляла около 8,6 тыс. руб.

Так, представители банка ВТБ рассказали, что каждую неделю со счетов либо на счета их кредитной организации производится порядка 45 тысяч операций СБП. С марта этого года, когда ВТБ подключился к СБП, уже было совершено порядка 500 тысяч операций, сумма которых составила более 4,5 млрд руб. Как отмечается, теперь только 30% переводов от общего объема операций через СБП относятся к переводам me2me (сам себе), при том, что на старте системы она составляла примерно 60%.

Сегодня клиенты используют СБП в основном для переводов средств между своими - из банка, где клиент получает доход, в банк, где у него выгодно размещен депозит или взят кредит. Эксперты считают, что с подключением максимального числа банков в систему ее можно будет использовать для расчетов между людьми, поскольку станет легче найти тогото, кому ты хочешь перевести деньги.