Бумажный рост. Почему ВВП России вырос до рекорда, а ситуация в экономике не стала лучше?

Рост экономики России установил шестилетний рекорд, достигнув в 2018 года 2,3% ВВП. Данные Росстата существенно превысили прогнозы, которые ранее давали независимые аналитики, Всемирный банк, Международный валютный фонд и Минэкономразвития. Однако, как считают эксперты, подобные показатели едва ли можно считать «масштабными» и уж тем более нельзя называть положительными для экономики – рост достигнут за счет увеличения экспорта нефти и газа и сокращения импорта на фоне девальвации рубля и снижения покупательской способности населения.

Первая оценка Росстата

ВВП России в прошлом году вырос на 2,3% по отношению к 2017 году, свидетельствуют свежие данные Росстата. Как отмечают специалисты ведомства, подобные темпы наблюдались в экономике России последний раз в 2012 году, когда перед затяжной рецессией (теперь сам факт рецессии оспаривается правительством и претерпевшим реформу Росстатом) ВВП вырос на 3,7%. В следующие годы экономика резко замедлилась из-за структурных проблем, а затем и из-за санкций Запада и падения нефтяных цен. В 2016 и 2017 годах темпы экономического роста составили 0,3 и 1,6%.

При этом рост в 2% ВВП для чиновников правительства – цифра символическая. Именно такой темп роста после рецессии предсказывал экс-министр экономики Алексей Улюкаев. Правда, он и его министерство прогнозировали десятилетия застоя и низких темпов роста. Более оптимистичный Максим Орешкин, сменивший Улюкаева, резко повысил прогноз. Следом прошла реформа Росстата – ведомство лишили самостоятельности и поставили «на службу» министерству Орешкина. После этого Росстат выдает в основном положительную статистику.

На пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 года журналисты подняли вопрос фальсификации статистических данных, по которым в стране все развивается и растет, а на самом деле наблюдается обратная картина. Путин защитил представленные цифры, отметив, что пользуется разными источниками. Однако повторял он данные Росстата и Минэкономразвития, к которым у инвесторов и внешних партнеров России нет большого доверия.

Тем не менее даже рост ВВП на 2,3%, который увидел Росстат в 2018 году, ниже плановых показателей. Президент майским указом установил, что экономика должна расти на уровне среднемировых темпов – на 3,5-4%. Правительство с этой задачей пока не справилось. Орешкин нашел причину неудач правительства в демографической ситуации. Повышение пенсионного возраста – одна из мер, которая должна привести к росту экономики, по замыслу правительства. Однако пока она дала только негативный эффект: и в плане влияния на бюджет, и на рынке труда, где растет скрытая безработица, и в отношении поддержки политики правительства и президента, которая падает в течение последних шести месяцев.

Стройка – новый драйвер роста

Рост на 2,3% ВВП оказался неожиданностью. Само Минэкономразвития предсказывало 1,8%, а более скептичные либеральные экономисты Высшей школы экономики – 1,7%. Конечная цифра – 2,3% – была достигнута за счет пересмотра динамики строительства. В преддверии ухудшения условий финансирования и за счет ипотечного бума оно увеличилось на 5,7% за 11 месяцев. В итоге по году темпы роста сектора составили 5,2%. Таким образом, был установлен десятилетний рекорд.

Вместе с тем грузоперевозки за год выросли на 2,2%, показывали данные РЖД. Росло и производство электроэнергии – на 1,85% за 11 месяцев, согласно Минэнерго. Плюс был засчитан «чистый экспорт» нефти и газа при выросших ценах на энергоносители, прибавивший процентных пунктов к итоговому результату. Все это позволило пересмотреть темпы роста в сторону повышения. Однако рост оказался статистическим – в реальную экономику он не транслировался: не стало больше рабочих мест, а доходы населения сократились пятый год подряд. Таким образом, рост экономики по Росстату становится аналогом макроэкономической стабильности по Центробанку – и то, и другое максимально оторвано от реальной экономики и приносит доход исключительно государству, которое упорно копит международные резервы: закупает максимальные объемы золота и иностранной валюты, не инвестируя их в стране.

Что говорят эксперты

Со стороны экономистов объяснение вызвало шквал критики. В частности, поясняя ситуацию, директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов отметил, что по методике Росстата дорогое оборудование, устанавливаемое на «Ямал ​СПГ», учитывается в статистике по инвестициям, но не по строительству. По его словам, в Росстате фиксировали возросший рост строительства в ЯНАО еще до пересмотра.

По мнению макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, если бы данные о строительстве в 2018 году не пересматривались, то показатель роста мог бы составить 1,8%. Поэтому, благодаря пересмотру, был обеспечен 0,4 п.п. роста. Эксперт пояснил, что это больше, «чем вклад за счет ускорения госсектора, добычи полезных ископаемых и торговли, вместе взятых за четвертый квартал». Что касается остальных отраслей, то они практически не выросли.

«Таким образом, гипотеза о существенном приросте ВВП за счет строительства (достигнутого лишь за счет пересмотра данных по нему) подтвердилась. Это не масштабный рост по всей экономике», – заключил Мурашов.