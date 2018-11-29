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Бюджетная политика на 2019-2021 годы и социальное неравенство

29 Ноября 2018 320 0 Экономика
Бюджетная политика на 2019-2021 годы и социальное неравенство

Приоритетными целями государственной политики в России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 являются: обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции и снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации.

В соответствии с утвержденным Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации федеральным бюджетом на 2019-2021 гг. предусматривается снижение расходов на социальную политику с 4,6% от ВВП в 2018-2019 гг. до 4,0% в 2020-2021 гг. По сравнению со средним показателем стран ОЭСР государственные расходы на социальную поддержку в России ниже на 1,8% ВВП, при этом сложилась тенденция роста в составе доходов граждан доли социальных выплат (с 13,2% в 2008 г. до 19,7% в 2017 г.) на фоне сокращения доли оплаты труда, доходов от собственности и предпринимательской деятельности. Как свидетельствуют данные Росстата, в 2017 году средний уровень использования денежных доходов населения России, направляемых на сбережения, составлял 8,1% общего объема доходов, а основная часть доходов населения (74,9%) расходуется на оплату товаров и услуг текущего потребления.

Из-за демографических процессов и сокращения трудоспособного населения темпы экономического роста в странах с развитой и развивающейся экономикой в долгосрочной перспективе по экспертным оценкам МВФ сравняются и составят в 2021-2030 гг. около 2,7%, 2031-2040 гг. – 2,5%, поэтому рост доходов населения имеет объективные ограничения.

В этой связи бюджетно-налоговая политика должна быть направлена на сокращение дифференциации доходов между различными группами и слоями населения. Современные исследования экспертов МВФ и ОЭСР показывают, что если повысить долю доходов бедных слоев и среднего класса на 1 процентный пункт, то в течение пяти лет рост ВВП страны увеличивается на 0,38 процентного пункта. Напротив, если повышается доля доходов богатых на 1 процентный пункт, то рост ВВП снижается на 0,08 процентного пункта. Чрезмерное неравенство в доходах населения снижает темпы экономического роста и со временем делает рост менее устойчивым.

Основными факторами, определяющими разрыв между доходами высококвалифицированных и менее квалифицированных лиц, особенно в странах с развитой экономикой, являются технологический прогресс и финансовая глобализация. К другим факторам относятся большой объем задолженности по банковским кредитам, низкая социальная мобильность населения и неравенство доступа к образованию, здравоохранению и финансовым услугам, особенно в развивающихся странах.

Для достижения баланса между обеспечением более высокого уровня социального равенства и сохранением стимулов для развития конкуренции, инвестиционной и инновационной активности граждан необходимы: пересмотр объема, структуры денежных трансфертов населению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также методики их расчета и условий предоставления; изменение бюджетной политики в области налогов на рабочую силу; рост расходов на человеческий капитал.

Кроме того, необходимо учитывать, что решение социальных задач, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, частично относится и к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации. В этой связи должна быть проведена оценка «стоимости» реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и эти расчеты следует использовать при определении объемов и структуры расходов федерального бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

Солянникова Светлана Петровна, руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета

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Редакция "Капитала Страны"

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