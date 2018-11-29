Бюджет города Москвы на 2019-2021 годы – какой он?

21 ноября 2018 года на заседании Московской городской Думы во втором чтении был принят закон города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Принятый бюджет можно охарактеризовать как реалистичный, обеспечивающий соблюдение высоких социальных стандартов и стимулирующий экономический рост.

В Бюджетном прогнозе города Москвы на долгосрочный период и бюджете на 2019-2021 гг. предусмотрен устойчивый рост доходов бюджета с преобладающей долей налоговых доходов (около 90%), повышением роли региональных и местных налогов и сборов, специальных налоговых режимов в формировании налоговых доходов бюджета города. Основной вклад в формирование доходов бюджета Москвы в 2019 году будут вносить организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, авторемонтом (21,1% от общей суммы налоговых доходов бюджета); финансовой и страховой деятельностью (16,1%); профессиональной, научной и технической деятельностью (11,6%); операциями с недвижимостью (7,5%); информационной деятельностью и связью (7,2%); обрабатывающим производством (5,8%); транспортировкой и хранением (4,9%). Следует отметить, что за последние годы вклад малого и среднего бизнеса в бюджет города увеличился на 6 процентных пунктов с 16,9% от объема налоговых доходов бюджета в 2014 году до 22,9% в 2019-м.

Можно говорить об устойчивости доходной базы бюджета города, наличии положительной динамики темпов роста доходов бюджета (около 5% в год) по сравнению со среднегодовой инфляцией (около 4% в год).

Более 90% расходов бюджета Москвы формируется и финансируется в программном формате, при этом в 2019-2021 годы наибольшую долю занимают ассигнования на реализацию программ, обеспечивающих повышение качества жизни населения: «Развитие транспортной системы» (23% программных расходов и 70% бюджетных инвестиций), «Развитие здравоохранения города Москвы» (10,8%), «Развитие образования города Москвы» (13%) и «Социальная поддержка жителей города Москвы» (17,8%).

Социальные выплаты и другие меры социальной поддержки 4,5 млн москвичей осуществляются в соответствии с государственной программой города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы». Значительный удельный вес в бюджетных ассигнованиях, запланированных на реализацию программы в 2019 году, занимают непосредственно социальные выплаты (242,7 млрд руб.), выплаты малообеспеченным (19,8 млрд руб.) и многодетным (10,1 млрд руб.) семьям. В составе расходов на социальную политику запланировано финансовое обеспечение мер, предусмотренных Законом города Москвы по поддержке лиц предпенсионного возраста, принятого в сентябре 2018 года в связи с повышением пенсионного возраста в федеральном законодательстве. Таким образом, не только сохраняются ранее реализуемые в Москве социальные обязательства, уровень которых выше среднероссийского, но и запланировано бюджетное финансирование новых обязательств, связанных с решением глобальных социально-экономических и демографических задач.

Поддержка промышленности в городе осуществляется в рамках государственной программы Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы». По подпрограмме «Москва – город для бизнеса и инноваций» (по ней в 2019-2021 годах выделяется 35-45% от общего объема расходов по программе) финансируется создание и развитие инфраструктуры для предпринимательской, промышленной, научной и инновационной деятельности, в том числе технопарков, особой экономической зоны «Зеленоград, АО «Технополис Москва».

Расходы бюджета города Москвы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2019 год запланированы в размере 436,3 млрд руб., что составляет 18% от общей суммы расходов бюджета. Из них более половины – это расходы на благоустройство. Значительные расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство позволяют обеспечить надежную работу коммунальной инфраструктуры города и бесперебойное снабжение городских объектов всеми необходимыми ресурсами, а расходы на благоустройство территории города дают возможность москвичам жить не только в красивом, но и зеленом городе, с множеством парков и зон отдыха.

Среди государственных программ, в рамках которых из бюджета города Москвы предусмотрено выделение бюджетных инвестиций, превалирующую роль играет государственная программа «Развитие транспортной системы».

Параметры бюджетного дефицита и государственного долга города Москвы на 2019-2021 годы ниже ограничений, установленных бюджетным законодательством, что свидетельствует о высоком уровне долговой устойчивости Москвы как публично-правового образования и возможности города Москвы обеспечивать в полном объеме выполнение всех расходных обязательств города как субъекта федерации как в 2019 году, так и на среднесрочную перспективу.

Материал предоставлен в рамках сотрудничества с Финансовым университетом при Правительстве РФ