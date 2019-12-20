Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ДЕК, 11:53 МСК
USD (ЦБ)    62,5283
EUR (ЦБ)    69,5877

20 ДЕК, 11:53 МСК
USD (ЦБ)    62,5283
EUR (ЦБ)    69,5877
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020
﻿

Будет ли газовая война? Россия готова простить Украине 3 млрд долларов, но Киеву этого мало

20 Декабря 2019 111 0 Экономика
Будет ли газовая война? Россия готова простить Украине 3 млрд долларов, но Киеву этого мало

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Евросоюза по транзиту газа, прошедших 19 декабря в Берлине, закончились согласованием сроков, объемов и тарифов. Но не подписанием нового договора, который, по словам министра энергетики России Александра Новака, нуждается в окончательном утверждении. Вероятно, стороны все-таки поставят подписи под документом 20 декабря в Минске и новой «газовой войны» 1 января 2020 года не случится.

Протокол вместо контракта

  • О «принципиальном согласии» сторон рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за содействие, но от разглашения деталей новой договоренности отказался. По его словам, итог переговоров в Берлине стал «позитивной новостью для Европы, России и Украины».
  • В действительности сторонам удалось подготовить «проект протокола». Он должен лечь в основу будущего контракта. Но его положения должны быть согласованы в Киеве и Москве на политическом уровне. Сам по себе протокол, по словам украинского Минэнерго Алексея Оржеля, «приближает подписание контракта».
  • Таким образом стороны в Берлине, как выразился Оржель, «хорошо поработали, хорошо отработали протокол». Встреча длилась около 9 часов, делегации делали несколько перерывов для консультации с юристами. На переговорах присутствовали глава «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Камни преткновения

  • Тем не менее стороны не дали никакой конкретики по двум пунктам, которые мешают заключению нового контракта вместо того, что истекает 31 декабря 2019 года, а именно – объемам транзита и сроке действия договора.
  • Также Россия и Украина не могут согласовать одно из условий Москвы – отказ Киева от претензий в судах и обнуление результатов всех судебных споров. «Газпром» требует этого от «Нафтогаза» с ноября месяца. Но «Нафтогаз» не намерен отказываться от завоеваний в Стокгольмском арбитраже, обязавшего «Газпром» выплатить 3 млрд долларов за недопоставки газа по транзитному договору. Кроме этого, в Стокгольме будет рассматриваться претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» еще на 12 млрд долларов. В Киеве суд также обязал «Газпром» выплатить украинской компании 7 млрд долларов «за злоупотребление монопольным положением».
  • Накануне переговоров глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев говорил, что вероятность подписания нового контракта «приближается к нулю».

Чтобы Украина была довольна

  • Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в «газовой войне» с Украиной и надеется продолжить поставки газа через украинскую территорию в Европу. Однако украинский маршрут «длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю и для нас дороже», заметил Путин. Преимущество Украины – поставки газа в Центральную и Южную Европу.
  • Россия также предлагает Киеву скидку на газ в 25%. Это поможет снизить цену на газ с 1 января 2020 года для украинских потребителей, а не поднять ее. Цена газа с 2020 года на Украине, по словам Путина, составит примерно 300 долларов за тысячу кубометров.
  • Путин предложил разменять долги – Украины на 3 млрд долларов перед Россией (решение Лондонского суда) и долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» на 3 млрд долларов (решение Стокгольмского арбитража). Путин согласен провести взаимозачет: «чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями». На Украине от такой идеи отказываются и требуют выплаты компенсации – деньгами или газом.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия-Азербайджан: еще один год гуманитарного диалога

Россия-Азербайджан: еще один год гуманитарного диалога
Общество

Путин намекнул на уход после 2024 года. Что президент рассказал на пресс-конференции

Путин намекнул на уход после 2024 года. Что президент рассказал на пресс-конференции
Политика

1 млрд долларов украли из бюджета. Почему Россию призвали изымать у коррупционеров больше имущества

1 млрд долларов украли из бюджета. Почему Россию призвали изымать у коррупционеров больше имущества
Экономика

Трампу объявили импичмент. Что ждет президента США дальше?

Трампу объявили импичмент. Что ждет президента США дальше?
Политика

Узнай, страна

В Краснодаре расширили производство на предприятии по выпуску источников тока для авиации и космоса

В Краснодаре расширили производство на предприятии по выпуску источников тока для авиации и космоса

На Чукотке зажгли новогоднюю елку от первой выдачи электроэнергии ПАТЭС «Академик Ломоносов»

На Чукотке зажгли новогоднюю елку от первой выдачи электроэнергии ПАТЭС «Академик Ломоносов»

В Калужской области открыли инновационный комплекс по производству шампиньонов за 3,5 млрд рублей

В Калужской области открыли инновационный комплекс по производству шампиньонов за 3,5 млрд рублей

В Тюменской области одновременно запустили две социально значимые инновационные электроподстанции

В Тюменской области одновременно запустили две социально значимые инновационные электроподстанции

Новости дня

10:46 В Госдуме предлагают создать реестр пивоваров В Госдуме предлагают создать реестр пивоваров
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09:32 Ангела Меркель «объявила войну» Трампу в ответ на санкции против «Северного потока — 2» Ангела Меркель «объявила войну» Трампу в ответ на санкции против «Северного потока — 2»
08:20 В Москве назвали имя предполагаемого стрелка с Лубянки В Москве назвали имя предполагаемого стрелка с Лубянки
07:24 Трамп требует немедленно начать процесс по импичменту в сенате Трамп требует немедленно начать процесс по импичменту в сенате
19 ДЕК, 23:56 Британский дайвер запечатлел ласкового тюленя Британский дайвер запечатлел ласкового тюленя
19 ДЕК, 23:18 Ученые обнаружили самый древний ископаемый лес возрастом 385 млн лет Ученые обнаружили самый древний ископаемый лес возрастом 385 млн лет
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
19 ДЕК, 22:43 В России отсутствует "экономика для людей" В России отсутствует "экономика для людей"

Узнай, страна!

11:52 В Краснодаре расширили производство на предприятии по выпуску источников тока для авиации и космоса В Краснодаре расширили производство на предприятии по выпуску источников тока для авиации и космоса
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18 ДЕК, 11:04 В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter