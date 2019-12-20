Будет ли газовая война? Россия готова простить Украине 3 млрд долларов, но Киеву этого мало 111 0 Экономика

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Евросоюза по транзиту газа, прошедших 19 декабря в Берлине, закончились согласованием сроков, объемов и тарифов. Но не подписанием нового договора, который, по словам министра энергетики России Александра Новака, нуждается в окончательном утверждении. Вероятно, стороны все-таки поставят подписи под документом 20 декабря в Минске и новой «газовой войны» 1 января 2020 года не случится.