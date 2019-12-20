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Будет ли газовая война? Россия готова простить Украине 3 млрд долларов, но Киеву этого мало
20 Декабря 2019 111 0 Экономика
Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Евросоюза по транзиту газа, прошедших 19 декабря в Берлине, закончились согласованием сроков, объемов и тарифов. Но не подписанием нового договора, который, по словам министра энергетики России Александра Новака, нуждается в окончательном утверждении. Вероятно, стороны все-таки поставят подписи под документом 20 декабря в Минске и новой «газовой войны» 1 января 2020 года не случится.
Протокол вместо контракта
- О «принципиальном согласии» сторон рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за содействие, но от разглашения деталей новой договоренности отказался. По его словам, итог переговоров в Берлине стал «позитивной новостью для Европы, России и Украины».
- В действительности сторонам удалось подготовить «проект протокола». Он должен лечь в основу будущего контракта. Но его положения должны быть согласованы в Киеве и Москве на политическом уровне. Сам по себе протокол, по словам украинского Минэнерго Алексея Оржеля, «приближает подписание контракта».
- Таким образом стороны в Берлине, как выразился Оржель, «хорошо поработали, хорошо отработали протокол». Встреча длилась около 9 часов, делегации делали несколько перерывов для консультации с юристами. На переговорах присутствовали глава «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Камни преткновения
- Тем не менее стороны не дали никакой конкретики по двум пунктам, которые мешают заключению нового контракта вместо того, что истекает 31 декабря 2019 года, а именно – объемам транзита и сроке действия договора.
- Также Россия и Украина не могут согласовать одно из условий Москвы – отказ Киева от претензий в судах и обнуление результатов всех судебных споров. «Газпром» требует этого от «Нафтогаза» с ноября месяца. Но «Нафтогаз» не намерен отказываться от завоеваний в Стокгольмском арбитраже, обязавшего «Газпром» выплатить 3 млрд долларов за недопоставки газа по транзитному договору. Кроме этого, в Стокгольме будет рассматриваться претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» еще на 12 млрд долларов. В Киеве суд также обязал «Газпром» выплатить украинской компании 7 млрд долларов «за злоупотребление монопольным положением».
- Накануне переговоров глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев говорил, что вероятность подписания нового контракта «приближается к нулю».
Чтобы Украина была довольна
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в «газовой войне» с Украиной и надеется продолжить поставки газа через украинскую территорию в Европу. Однако украинский маршрут «длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю и для нас дороже», заметил Путин. Преимущество Украины – поставки газа в Центральную и Южную Европу.
- Россия также предлагает Киеву скидку на газ в 25%. Это поможет снизить цену на газ с 1 января 2020 года для украинских потребителей, а не поднять ее. Цена газа с 2020 года на Украине, по словам Путина, составит примерно 300 долларов за тысячу кубометров.
- Путин предложил разменять долги – Украины на 3 млрд долларов перед Россией (решение Лондонского суда) и долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» на 3 млрд долларов (решение Стокгольмского арбитража). Путин согласен провести взаимозачет: «чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями». На Украине от такой идеи отказываются и требуют выплаты компенсации – деньгами или газом.
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