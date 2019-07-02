Будем работать! Более половины россиян не собираются сразу уходить на заслуженный отдых

Роструд провел опрос, который показал: больше половины жителей России собираются работать после наступления пенсионного возраста. При этом примерно треть опрошенных заявили, что не против освоить новую профессию, благодаря которой можно будет зарабатывать в «домашнем режиме». При этом, как отмечается, работодатели не всегда объективно воспринимают сотрудников «в возрасте», причем их поведение очень часто продиктовано стереотипами, отмечают в федеральном ведомстве

Чего хотят пенсионеры

Итоги опроса показали: 56,3% россиян хотели бы продолжать работать после того, как выйдут на пенсию. Таковы результаты опроса Роструда, который проводил исследование на сайте «Работа в России». При этом, как отмечается, большинство опрошенных (34,5%) планируют продолжить трудовую деятельность на государственном предприятии. Частную компанию выбрали бы только 7,4%. Еще 15,8% граждан не против открыть на пенсии свое дело, а 23,2% и вовсе предпочли бы работать из дома. Пятая часть (19,1%) опрошенных хотели бы «заниматься чем-то другим».

Как отмечают «Известия», это был первый опрос, который Роструд провел после повышения пенсионного возраста в России. Похожий опрос проводил ВЦИОМ еще до реформы: в 2015 году о своем желании работать сообщили порядка трети трудоспособных россиян (37%).

Опрос также показал, что 27,1% жителей России не имеют желания работать после выхода на заслуженный отдых. А вот оставшиеся 16,6% участников опроса вообще не задумывались о планах после выхода на пенсию. Еще треть опрошенных (30,1%) во время пенсии могли бы продолжать трудиться по специальности, а 25% выбрали бы менее сложную работу и график неполного рабочего дня. Вместе с этим при достижении предпенсионного возраста, 27,6% граждан России собираются получать дополнительное образование, благодаря которому можно будет найти работу в удаленном формате.

Долой стереотипы!

В разговоре с «Известиями» заместитель руководителя Роструда Денис Васильев отметил, что со своей стороны работодатели не всегда объективно себя ведут по отношению к работникам старшего возраста, и во многих случаях действуют, руководствуясь стереотипами. «Поэтому одной из важнейших задач сегодня становится создание условий для продолжения трудовой деятельности граждан старшего возраста, в том числе их переобучение», — заявил представитель федеральной службы.

При этом Васильев напомнил, что, начиная с 2019 года, во всех российских регионах разработаны программы переобучения предпенсионеров. И к середине июня порядка 17 тысяч человек уже были направлены на образовательные курсы. Кроме этого, Роструд запустил специальный раздел «Опытные кадры» на сайте «Работа в России». с его помощью планируется оказывать помощь в трудоустройстве возрастным соискателям.

Возрастная проблема

Представители крупнейшего в России сайта по поиску работы HH.ru в разговоре с «Известиями» рассказали, что на сегодняшний день доля резюме соискателей в возрасте старше 45 лет составляет около 15%. По факту, это пока что самая немногочисленная возрастная группа. При этом, начиная с 2013-го их с каждым годом становится больше. Граждане выше среднего возраста все активнее себя проявляют на рынке труда – чаще и больше всего в такой области как «Домашний персонал», меньше — в направлении «Маркетинг, реклама, PR».

Возраст оказался единственной проблемой, с которой сталкиваются россияне старшего поколения, отметил представитель HH.ru. Что касается других возрастных категорий, то для группы 25-34 лет существует проблема в поиске работы с достойной оплатой труда. А вот для россиян младше 25 лет, главная проблема – это недостаток знаний или опыта.

Как пояснил представитель компании, отказы в работе из-за старшего возраста – это специфика группы 56–60 лет. При том что предложения с низкими заработными платами чаще всего волнуют россиян от 45 до 50. Примечательно, что у 56–60-летних поиск работы с хорошей оплатой – менее насущная проблема.