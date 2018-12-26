Бросаем курить? В России хотят ввести тотальный запрет на табак

В российском Минздраве был разработан новый проект концепции, которая предусматривает развитие государственной политики по противодействию употреблению табака в период с 2019 по 2030 годы. Таким образом чиновники планируют, что после 2050 года в России вообще прекратится продажа сигарет.

Упущенная выгода

Главная цель антитабачной концепции – постепенное снижение курения к 2050 году. После чего из оборота поэтапно планируется вывести всю табачную продукцию. Об этом говорится в новой концепции Минздрава против табакокурения до 2030 года, копия которой оказалась в распоряжении РБК. В министерстве подлинность копии подтвердили.

Как отмечает Минздрав, в 2016 году курило около трети граждан России – 30,9% (порядка 40 млн человек), более поздней статистики пока нет. В планах министерства к 2040–2050 году сократить число курящих до 5%. Благодаря чему в дальнейшем можно будет вывести с рынка всю табачную продукцию.

У Минздрава есть еще одна, краткосрочная цель: до 2025 года сократить число курящих россиян на 5 процентных пунктов, до 25%.

Эксперты министерства считают, что сегодня табачные компании приносят бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди. В частности, властям не придется тратить бюджет на обнаружение и лечение заболеваний, которые возникают после курения табака. Без курения россияне увеличили бы трудоспособность и продолжительность здоровой жизни, вследствие чего стало бы меньше и болезней. Сегодня упущенная выгода в производстве ВВП составляет примерно 2%.

Подробности

Концепция Минздрава также предусматривает «предотвращение распространения новых форм и видов табачных изделий, в том числе которые потребляются путем нагревания табака». На сегодняшний день на отечественном рынке существует два таких продукта: IQOS от Philip Morris Int. и glo от British American Tobacco.

Кроме этого, министерство предлагает еще одну меру: увеличение адвалорной и специфической ставки акциза до среднего уровня среди стран Европы. Также вносится предложение о ряде определенных требований к цвету и размеру сигаретной пачки.

В числе прочего в министерстве считают, что российские власти должны ввести меры, которые помогут предотвратить торговлю нелегальных табачных изделий. К слову, на сегодняшний день доля такой продукции на рынке существенно выросла: с 4,5% в 2017 году до 8,4% по итогам третьего квартала 2018 года.

Что касается нелегальной табачной продукции, то последние четыре года прошли под знаком ее роста: объемы увеличились в семь раз. В итоге в этом году государство недополучит в бюджет около 50 млрд руб. акцизных платежей.

Перспективы

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов сомневается в том, что задумку Минздрава получится исполнить. «Что касается экономических аспектов, сомневаюсь, что концепция будет реализована», – заявил эксперт в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

Вместе с этим он отметил, что даже несмотря на заявления о том, что эта отрасль не так много приносит в бюджет, она является одной из самых ощутимых статей в государственном бюджете. «Если учесть, что поступления по акцизам дважды в год индексируются, это довольно хороший и стабильный источник поступлений. Отказаться от такого источника будет непросто. Хотя, конечно, сокращение продолжительности жизни – это негативный фактор для государства в целом, он приводит к сокращению численности населения, а это, в свою очередь, к серьезным потерям для бюджета, для ВВП», – заключил аналитик.