Британия предлагает отказаться от доллара, Россия испытывает ракеты и увеличивает доходы от китайских туристов и другие новости

Минобороны России проведены успешные испытания баллистических ракет. С атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море на минувших выходных запустили ракету «Булава», а с атомной подлодки «Тула» из приполюсного района Северного Ледовитого океана – ракету «Синева». Макеты боевых блоков поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке, и тем самым подтвердили технические характеристики обеих ракет. «Булава» — новейшая российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе, которая может нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков. «Синева» — межконтинентальная многоступенчатая ракета с разделяющейся головной частью, способная пролететь более 11 тыс. км.

Советско-российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) назвали самым смертоносным, долговечным и надежным в мире аналитики американского издания National Interest. Было отмечено, что он является одним из самых лёгких полнокалиберных пулемётов. Как пишут РИА Новости, на втором месте в рейтинге пулемётов оказался бельгийский FN MAG 58, способный работать в условиях влажности или пылевых бурь, но слишком тяжелый по сравнению с «Калашниковым». На третьем месте - немецкий пулемёт MG3, который обладает высокой скорострельностью. В ТОП-5 вошли также южноафриканский Vektor SS-77 и израильский IMI Negev 5.56.

Заменить доллар новой резервной валютой предложил глава Центробанка Великобритании Марк Карни. Как сообщает РГ, Карни заявил, что «мир стал слишком сильно зависеть от экономики США», а использование американской валюты несет риск развивающихся рынков. Англичанин предложил центральным банкам разных стран мира объединиться и создать "глобальную цифровую альтернативу" доллару. Глава ЦБ Великобритании полагает, что новая валюта сбалансирует мировую финансовую систему. Примечательно, что ранее Россия и Китай подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах. Все взаимные платежи между странами будут проводиться в рублях и юанях.

Президент США сожалеет, что недостаточно высоко поднял таможенные пошлины на товары из Китая. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, которая поясняет суть разговора Дональда Трампа с Борисом Джонсоном, премьер-министром Великобритании на полях саммита G7. Как сообщает ТАСС, Трамп объявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в ответ на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти. С 1 октября пошлины на товары из Китая на сумму $250 млрд, увеличатся с 25 до 30 процентов. Продукция из КНР на сумму $300 млрд, которая ранее облагалась пошлинами в 10%, теперь будет облагаться тарифами в 15%.

Китайские туристы могут оставить в России более 72 млрд рублей или $1,1 млрд по итогам 2019 года Об этом говорится в сообщении российской туристической ассоциации "Мир без границ", которая объединяет почти две сотни предприятий, работающих с китайским туристическим рынком. По данным ЦБ РФ, в первой половине 2019 года граждане Китая потратили в России $264 млн. Впервые за всю историю мониторинга Китай стал лидером среди других стран по объемам трат своих туристов на территории России. А поток китайских туристов в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вдвое уменьшились объемы поставок дизельного топлива из России на Украину в августе. Об этом вчера сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус. Он написал в Facebook, что в результате введенных Киевом пошлин «объемы поставок дизеля с РФ уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее». При этом, как заявляет Герус, дефицита дизтоплива в стране не наблюдается, поскольку увеличились поставки из Белоруссии, стран ЕС.

Власти Грузии намерены компенсировать потери своих отельеров из-за снижения турпотока из России. Как пишет «Ъ», решение было принято после того, как владельцы крупных гостиниц и отелей в курортном черноморском городе Кобулети (регион Аджария) вышли на митинг. Из-за сокращения потока туристов из России их доходы значительно упали и не позволяют им выплачивать ранее взятые кредиты на развитие бизнеса. Правительство Грузии предложило софинансирование процентной ставки по кредитам для предпринимателей, которые испытывают финансовые трудности из-за российских санкций. Это лишь один из пунктов плана, направленного на поддержку предпринимателей, пострадавших от сокращения туристического потока из России.

Белоруссия планирует создать новую точку контроля количества и качества нефти на границе с Россией. Первый заместитель генерального директора ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что такой узел может появиться уже в 2021 году. Он отметил, что доверительный принцип работы с партнерами не всегда оправдывает себя, а если бы такая точка контроля была установлена раньше, вероятность инцидента с проникновением в страну загрязненной нефти по «Дружбе» в апреле можно было исключить. Ранее «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями, ведется расследование уголовного дела. «Укртранснафта» уже получила более €2,9 млн компенсации.

Почти полмиллиона человек приняли участие в праздновании 350-летия Государственного флага России в Москве. По данным официального сайта мэра Москвы, центральные площадки празднования расположились на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике «Коломенское», Екатерининском парке и саду «Эрмитаж». Мероприятия на проспекте Академика Сахарова посетили 110 тысяч человек. Состоялся флешмоб «Флаг-рекордсмен» - около тысячи человек растянули на проспекте огромное полотно размером более 2500 квадратных метров. Этот флешмоб попал в Книгу рекордов России.