Бремя для людей. Как премьер Мишустин поможет взять недорогую ипотеку 139 0 Экономика

В России крайне дорогая ипотека – в декабре 2019 года, с учетом льгот, средняя ставка находилась на уровне 9%. При этом ставка рефинансирования Центрального банка составляла 6,25%, а после заседания совета директоров в этом году была понижена до 6%. Некоторые банки, например, ВТБ, заявили о понижении ипотечной ставки до 8%. Однако премьер-министр Михаил Мишустин считает, что ипотека недоступна для россиян. Он раскритиковал текущие ставки и потребовал рассмотреть возможности упрощенного порядка рефинансирования ипотечных кредитов.