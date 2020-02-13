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Бремя для людей. Как премьер Мишустин поможет взять недорогую ипотеку
13 Февраля 2020 139 0 Экономика
В России крайне дорогая ипотека – в декабре 2019 года, с учетом льгот, средняя ставка находилась на уровне 9%. При этом ставка рефинансирования Центрального банка составляла 6,25%, а после заседания совета директоров в этом году была понижена до 6%. Некоторые банки, например, ВТБ, заявили о понижении ипотечной ставки до 8%. Однако премьер-министр Михаил Мишустин считает, что ипотека недоступна для россиян. Он раскритиковал текущие ставки и потребовал рассмотреть возможности упрощенного порядка рефинансирования ипотечных кредитов.
Национальная цель
- Ипотека для России – это «молодой банковский продукт», которому немногим более 20 лет, и буквально недавно 15% годовых для многих было нормой, отметил премьер.
- Кредитная ставка по ипотеке в 9% не помогает россиянам улучшить жилищные условия, заявил премьер Мишустин. Он назвал уровень ставки «бременем даже для семей со средними доходами, которые решаются на займы банков». По его словам, с такой ставкой правительство не сможет добиться одной из национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным.
- По мнению премьер-министра, ставки должны опустить «по меньшей мере, ниже 8%». Сегодня для семей с двумя и более детьми действует льготная ставка 6%, а на Дальнем Востоке можно взять ипотеку под 2%. Есть в России и так называемая сельская ипотека, где ставки не выше 3%. Тем не менее ипотека «остается очень дорогой», считает премьер.
- У банков не должно быть возможности «накручивать ставку», сказал Мишустин. Для этого он предложил оптимизировать резервы и операционные затраты банков и уточнить правила кредитования застройщиков.
- Также следует стимулировать жилищное строительство и повышать эффективность использования земли. Премьер напомнил, что ипотека складывается из стоимости земли, затрат на строительство и процентной ставки. Поэтому, помимо работы с банками, необходимо упрощать доступ на строительный рынок компаний.
- Проанализировать ситуацию на ипотечном рынке глава правителсьтва поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину. Также он попросил поддержать эту работу Банк России. В частности чиновники обсудят возможность рефинансирования ипотечных кредитов, которые были выданы ранее под более высокий процент.
Не хватает денег на ипотеку
- Средняя ставка по ипотеке должна снизиться до 8% к 2024 году, следует из майского указа Владимира Путина. По итогам 2020 года, согласно прогнозам Агентства «Национальные кредитные рейтинги», она может составить 8,5%.
- Однако дело не только в ставке: у 38% россиян, планирующих брать ипотеку, нет денег для первоначального взноса, показало исследование Райффайзенбанка. 20% собираются брать деньги из материнского капитала, 13% - от продажи имущества, 10% – в качестве потребительского кредита. Только 6% рассчитывали скопить деньги в течение ближайшего года.
- На текущий момент самые низкие ставки по ипотеке на рынке у ВТБ и Альфа-банка – 7,9 и 7,99% соответственно на готовое и строящееся жилье.
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