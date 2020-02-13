Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 ФЕВ, 15:30 МСК
USD (ЦБ)    63,6016
EUR (ЦБ)    69,1795

13 ФЕВ, 15:30 МСК
USD (ЦБ)    63,6016
EUR (ЦБ)    69,1795
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

Бремя для людей. Как премьер Мишустин поможет взять недорогую ипотеку

13 Февраля 2020 139 0 Экономика
Бремя для людей. Как премьер Мишустин поможет взять недорогую ипотеку

В России крайне дорогая ипотека – в декабре 2019 года, с учетом льгот, средняя ставка находилась на уровне 9%. При этом ставка рефинансирования Центрального банка составляла 6,25%, а после заседания совета директоров в этом году была понижена до 6%. Некоторые банки, например, ВТБ, заявили о понижении ипотечной ставки до 8%. Однако премьер-министр Михаил Мишустин считает, что ипотека недоступна для россиян. Он раскритиковал текущие ставки и потребовал рассмотреть возможности упрощенного порядка рефинансирования ипотечных кредитов.

Национальная цель

  • Ипотека для России – это «молодой банковский продукт», которому немногим более 20 лет, и буквально недавно 15% годовых для многих было нормой, отметил премьер.
  • Кредитная ставка по ипотеке в 9% не помогает россиянам улучшить жилищные условия, заявил премьер Мишустин. Он назвал уровень ставки «бременем даже для семей со средними доходами, которые решаются на займы банков». По его словам, с такой ставкой правительство не сможет добиться одной из национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным.
  • По мнению премьер-министра, ставки должны опустить «по меньшей мере, ниже 8%». Сегодня для семей с двумя и более детьми действует льготная ставка 6%, а на Дальнем Востоке можно взять ипотеку под 2%. Есть в России и так называемая сельская ипотека, где ставки не выше 3%. Тем не менее ипотека «остается очень дорогой», считает премьер.
  • У банков не должно быть возможности «накручивать ставку», сказал Мишустин. Для этого он предложил оптимизировать резервы и операционные затраты банков и уточнить правила кредитования застройщиков.
  • Также следует стимулировать жилищное строительство и повышать эффективность использования земли. Премьер напомнил, что ипотека складывается из стоимости земли, затрат на строительство и процентной ставки. Поэтому, помимо работы с банками, необходимо упрощать доступ на строительный рынок компаний.
  • Проанализировать ситуацию на ипотечном рынке глава правителсьтва поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину. Также он попросил поддержать эту работу Банк России. В частности чиновники обсудят возможность рефинансирования ипотечных кредитов, которые были выданы ранее под более высокий процент.

Не хватает денег на ипотеку

  • Средняя ставка по ипотеке должна снизиться до 8% к 2024 году, следует из майского указа Владимира Путина. По итогам 2020 года, согласно прогнозам Агентства «Национальные кредитные рейтинги», она может составить 8,5%.
  • Однако дело не только в ставке: у 38% россиян, планирующих брать ипотеку, нет денег для первоначального взноса, показало исследование Райффайзенбанка. 20% собираются брать деньги из материнского капитала, 13% - от продажи имущества, 10% – в качестве потребительского кредита. Только 6% рассчитывали скопить деньги в течение ближайшего года.
  • На текущий момент самые низкие ставки по ипотеке на рынке у ВТБ и Альфа-банка – 7,9 и 7,99% соответственно на готовое и строящееся жилье.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Резкий скачок заболеваний. Почему в Китае число больных выросло почти на 15 тыс. за сутки

Резкий скачок заболеваний. Почему в Китае число больных выросло почти на 15 тыс. за сутки
События и факты

«Право на послеобеденный сон». В России запретят шуметь днем в многоквартирных домах

«Право на послеобеденный сон». В России запретят шуметь днем в многоквартирных домах
События и факты

Законы команды. Почему прекрасные люди плохо работают?

Законы команды. Почему прекрасные люди плохо работают?
Бизнес и психология

Неуязвимый «Ратник» с «Удавом». Как экипируют и чем вооружают российских солдат будущего?

Неуязвимый «Ратник» с «Удавом». Как экипируют и чем вооружают российских солдат будущего?
Наука и технологии

Узнай, страна

В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс

В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс

В Приморском крае принята на вооружение военная техника «КамАЗ» для общевойскового объединения ВВО

В Приморском крае принята на вооружение военная техника «КамАЗ» для общевойскового объединения ВВО

В Воронеже успешно провели огневые испытания созданного двигателя для новой ракеты «Союз-5»

В Воронеже успешно провели огневые испытания созданного двигателя для новой ракеты «Союз-5»

В Якутии запустили волоконно-оптическую линию связи Амга – Усть-Мая для высокоскоростного интернета

В Якутии запустили волоконно-оптическую линию связи Амга – Усть-Мая для высокоскоростного интернета

Новости дня

14:54 Назван источник средств на реализацию посланий Путина Назван источник средств на реализацию посланий Путина
ФСБ требовала доступ к переписке клиентов интернет-сервисов
ФСБ требовала доступ к переписке клиентов интернет-сервисов
14:15 Мишустин потребовал снизить ипотечные ставки Мишустин потребовал снизить ипотечные ставки
13:29 Песков оценил возможное вмешательство США в сирийский конфликт Песков оценил возможное вмешательство США в сирийский конфликт
13:11 «Ростех» сможет укрепить положение «Еврофинанс Моснарбанка» «Ростех» сможет укрепить положение «Еврофинанс Моснарбанка»
13:08 Депутат Госдумы предлагает ввести скидку на оплату услуг ЖКХ Депутат Госдумы предлагает ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
12:13 В правительство внесен законопроект о «гаражной амнистии» В правительство внесен законопроект о «гаражной амнистии»
Вашингтон хочет серьезно обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
Вашингтон хочет серьезно обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
11:07 Скончался разведчик Алексей Ботян Скончался разведчик Алексей Ботян

Узнай, страна!

11:52 В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter