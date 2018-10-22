Брат за брата: Россия встанет на защиту Белоруссии в случае нападения. Чего опасается Москва?

Россия встанет на защиту Белоруссии, если на нее будет совершено нападение. С таким заявлением в Минске выступил российский посол Михаил Бабич. Таким образом он отреагировал на планы Варшавы и Вашингтона разместить в Польше военную базу. Посол подчеркнул, что американская база представляет собой «тревожный фактор», в то время как Россия «наращивает усилия адекватно развивающейся обстановке». Поэтому, в случае нападения на Белоруссию, это будет расцениваться как нападение на Россию.

Заявление посла

Заявление российского посла в Минске прозвучало на фоне сообщений о планах Польши и США развернуть военную базу «Форт Трамп» в восточной части Польши. Комментируя ситуацию, Михаил Бабич сказал:

«Очень важный момент, я думаю… и для наших белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями…»

Бабич отметил, что этим «тревожным фактором» нельзя пренебрегать. Что касается России, то она наращивает свои усилия по безопасности «адекватно развивающейся обстановке». Посол также заявил, что Москва и Минск имеют «абсолютное взаимопонимание» относительно защиты своих границ:

«У нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара».

«Форт Трамп»

О создании военной базы на востоке Польши в первых числах октября заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По его словам, этот вопрос Вашингтон планирует окончательно решить весной следующего года. О том, где конкретно будет находиться «Форт Трамп», будет еще обсуждаться.

Однако глава МИД Польши подчеркнул, что планы о размещении постоянного американского воинского контингента в Польше связаны с «агрессией», которую России проявляет на Украине. В этом плане стоит отметить факт того, что Москва категорически отрицает все обвинения в агрессии, которые предъявляет ей Киев, так и не предоставивший доказательств того, что в Донбассе присутствуют российские войска.

Что касается Польши, то на сегодняшний день на ее территории на ротационной основе расположено около 3 тыс. военных США. В качестве сравнения можно привести следующий факт: в Германии их на порядок больше: примерно 35 тыс. человек. Большая часть жителей Польши не одобряет идею создания в стране базы США «Форт Трамп», о чем свидетельствуют итоги опроса, обнародованные в издании в газете Rzeczpospolita (опрос был проведен компанией IBRIS).

Особенные отношения

Напомним, что Михаила Бабича назначили послом России в Белоруссии в конце августа, согласно указу президента России. До этого он занимал пост постпреда главы России в Приволжском федеральном округе.

Во время встречи с новым послом, как напоминает Газета.ру, президент Владимир Путин отметил, что одним из главных приоритетов остается взаимодействие «с главным союзником и партнером – Белоруссией».

Российский лидер подчеркнул, что для российской стороны белорусское направление работы имеет большое значение. В том числе и потому, что у стран не только общая граница, но и особенные отношения, прежде всего «исторические, этнические, языковые и экономические».

Также глава РФ напомнил о членстве Минска в ЕАЭС и ОДКБ. А, говоря об отношениях с этой страной, Путин заметил, что Белоруссия и Россия вместе занимаются строительством «совершенно особого формата – Союзное государство», что дает широкий спектр направлений для совместных действий.

Отвечая президенту, посол Бабич заявил, что белорусы «являются братским народом для россиян», а Союзное государство охарактеризовал как «высшую форму интеграции, существующую между Россией и Белоруссией».

Лоб в лоб

Недавно во время встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия «лоб в лоб» соприкасаются с активизацией НАТО около своих границ. По его словам, это является «зеркальным отражением границы с Калининградом».