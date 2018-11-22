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Борщевик с Кавказа захватил Россию и вызвал в Европе панику

22 Ноября 2018 771 0 Наука и технологии
Борщевик с Кавказа захватил Россию и вызвал в Европе панику

Сорняк борщевик, который ранее произрастал только на Кавказе, захватывает среднюю полосу России и превращается в самое настоящее стихийное бедствие. Публикация об этом появилась в немецком издании Suddeutsche Zeitung. Авторы материала пишут, что ядовитое растение, которое прозвали «местью Сталина», стремительно «покоряет» и Европу.

Искусственная провокация

Масштабы бедствия действительно впечатляют. Борщевик, который может достигать нескольких метров в высоту, уже занял порядка миллиона гектаров. В местах, где растет этот сорняк, у других растений практически нет шансов на выживание. Поэтому, как пишет Suddeutsche Zeitung, руководство Московской области решило ввести штрафы для тех, кто отказывается бороться с опасным растением.

Вместе с этим, как говорится в публикации, «борщевичное бедствие» в России в свое время спровоцировали искусственно. Начало было положено еще во времена Сталина, когда борщевик Сосновского решили культивировать как корм для скота. Но, как утверждает немецкое издание, в СССР не учли следующий факт: из-за борщевика вкус коровьего молока начинает горчить.

При этом проблема с борщевиком актуальна не только для России, но и для стран Евросоюза. В частности, в Польше неприхотливое растение, которое может расти в любых условиях, получило эпатажное название «месть Сталина», а вот в Германии в 2008 году борщевик признали «ядовитым растением года».

Занимателен в этом плане исторический факт: на территорию Европы борщевик привезли в качестве подарка российского императора Александра I для министра иностранных дел Австрии князя Меттерниха, и это, как отмечает немецкое издание, оказалось «медвежьей услугой».

Что за враг такой

Как сообщает РИА Новости, борщевики относятся к многолетним растениям из семейства зонтичных. Этот сорт называют одним из самых опасных на территории России. Всего в роде борщевиков насчитывается около 70 видов, из них около 40 встречаются на территории страны.

Власти усиленно пытаются бороться с сорняком. Недавно в правительстве Подмосковья была разработана комплексная программа по борьбе с борщевиком, представляющего большую опасность для сферы сельского хозяйства. Сорняк оказывает негативное влияние на плодородные земли и агрокультуры. Для уничтожения борщевика в бюджете Московской области на этот год было заложено около 300 млн руб.

Кроме этого, в первых числах ноября стало известно том, что на территории Московской области стали вводить штрафы для владельцев участков, которые попустительствуют борщевику. Обязанность собственников «противостоять» этому растению на своих территориях прописана в законе от 1 ноября 2018 года. В этом же месяце произошло первое предъявление штрафа: компанию «Юниор» обязали выплатить 400 тыс. руб. за «установленный факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади 7 га».

Как с ним бороться

Одной из самых главных мер борьбы с борщевиком, как пишут СМИ – это уничтожение растений еще до того, как появятся семена. А вот самым эффективным эксперты называют выкапывание растений, а также сжигание их корней. Кроме этого, свой эффект дает и точечное использование гербицидов общего действия: селективных гербицидов для борщевика пока нет, но их разработка ведется во многих научных центрах.

После того как борщевик уничтожается, землю необходимо несколько раз перепахать, и после этого сорняки замещают другими быстрорастущими растениями, которые имеют еще большее количество семян. Далее поверхность земли укрывается непроницаемым для борщевика материалом. Еще одна мера: искусственное разведение борщевичной моли – это единственный известный сегодня природный вредитель борщевика.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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