Болтон едет в Москву, Кремль и Белый дом молчат. Как проходит подготовка к возможной встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в середине июля. В связи с чем, как сообщают СМИ, на следующей неделе для подготовки саммита в российскую столицу может прибыть советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. С другой стороны, официальных заявлений ни Кремль и Белый дом не делали. Поэтому эксперты и политики могут только строить предположения по поводу возможных тем для «предстоящих переговоров».

До или после саммита НАТО

О возможном прибытии в Москву Джона Болтона Интерфаксу рассказали информированные источники в Вашингтоне. Один из собеседников так и заявил: «Советник президента по нацбезопасности Болтон в начале будущей недели планирует посетить Москву для подготовки саммита».

О встрече Путина и Трампа в середине июля, после брюссельского саммита, который пройдет с 11 по 12 июля, сообщали и ряд зарубежных СМИ. Не исключено, что лидеры стран встретятся в одной из европейских столиц, например, в Вене.

Так, например, Times, ссылаясь на свои источники, пишет, что «американские официальные представители рассматривают возможность проведения встреч или перед саммитом НАТО, или же по завершении визита Трампа в Великобританию». Вместе с этим, издание заявляет, что предстоящей встречей Путина и Трампа обеспокоен Лондон, который считает, что, если это произойдет до саммита НАТО, то российско-американская встреча окажет влияние на обсуждение темы по «сдерживанию агрессии России».

Без официальных заявлений

Что касается российской стороны, то в Москве пока не комментируют возможность саммита на высшем уровне между Россией и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Никаких официальных заявлений на этот счет ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось… Пока нам нечего сказать. Если и когда мы будем готовы, сделаем соответствующее заявление».

Что касается приезда в Москву советника президента США Джона Болтона, то Песков ответил следующее: «Действительно, насколько нам известно, такая поездка состоится. Вот пока все, что мы можем сказать». Официальный представитель Кремля прокомментировал и статью, опубликованную в Times: «При всем уважении вряд ли издание может представлять британский народ».

Трамп хочет поладить с Россией?

Во время встречи со своими сторонниками в Дулуте (Миннесота) Дональд Трамп сообщил, что власти США хотят наладить отношения с Россией. «Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией», – заявил президент. Заявив вместе с этим, что Россия хотела бы, чтобы на выборах президента США победила демократка Хиллари Клинтон, потому что в Москве якобы считают, что ее победа была бы «лучше».

«Все, что мы сделали, много всего, в том числе санкции… Они смотрят в прошлое и думают: «Лучше бы жуликоватая Хиллари выиграла, было бы лучше для нас», – отметил Трамп.

Трамп поделился и своим видением по поводу возможного вмешательства России в выборы США. По его словам, следствие не обращает никакого внимания на действия Клинтон, «какие бы преступления она ни совершала». «Что касается меня. Ничего. Никакого сговора. Ничего. Они просто хотят, чтобы мы попали в беду», – подчеркнул Дональд Трамп.

О чем могут говорить Путин и Трамп

Несмотря на отсутствие официальных заявлений со стороны Кремля и Белого дома, ряд экспертов делают предположения, какие темы могут быть затронуты на предполагаемой встрече лидеров России и США. Так, по мнению директора Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрия Рогулёва, Путин и Трамп могут говорить «о чем угодно», в том числе, о Сирии и Украине. С другой стороны, рассуждает эксперт, какой смысл говорить об Украине, «если там невозможно будет договориться», так как все понятно и так: Крым останется российским, и «все остальное тоже в таком состоянии будет подвешено».

Что касается международных тем, включая Сирию, то здесь стороны могут прийти к договоренности: «Приложить усилия с обеих сторон, чтобы там максимально быстро прошли выборы, чтобы были подготовлены документы и так далее, вопросы координации военной, вопросы разоружения, вполне возможно».

Еще один эксперт, американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, которого цитирует BFM, считает, что стороны могут пойти на сближение относительно вопросов терроризма, мировой торговли, Сирии, а также Северной Кореи. Вместе с этим, как предполагает политолог, тема, которая не будет затронута – это санкции.

«На сегодняшний день Трамп шаг за шагом выполняет те предвыборные обязательства, которые он взял, кроме одного: наладить отношения с Россией. При правлении Трампа отношения с Россией стали худшими, чем когда-либо они были. Конечно, нужен личный диалог, круг тем, которые можно обсуждать», – считает Судаков. Еще одна тема, которую могут обсудить Путин и Трамп – это энергетические вопросы, в частности, «Северный поток».

«На остальных направлениях это будет более сложный разговор, но будут просто намечены этапы, как можно будет в дальнейшем развивать наши общие отношения, потому что, все-таки, даже любой худой мир гораздо лучше, чем военное противостояние. Я полагаю, единственный вопрос, который не будет обсуждаться, это вопрос санкций», – заключил политолог.