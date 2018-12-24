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Больным здесь не место. Чиновники отправили своих детей в Турцию на благотворительные деньги

24 Декабря 2018 744 0 События и факты
Больным здесь не место. Чиновники отправили своих детей в Турцию на благотворительные деньги

В Брянской области разгорелся скандал: дети чиновников бесплатно съездили на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, который, по идее, должен оказывать помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. О распределении путевок местные жители не знали. По одной причине: «халявные путешествия» втихую распределила администрация Клинцов – города, который является малой родиной убитого в Турции посла Андрея Карлова. Вдова которого, к слову говоря, и возглавляет этот благотворительный фонд.

50 больных детей

Талантливые и спортивные (об стало известно позднее) дети брянских чиновников отправились на отдых в Турцию за счет благотворительной организации. Как сообщает местный сайт «Клинцы.Инфо», вместо них в Демре должны были отправиться дети, имеющие тяжелые заболевания. Или те, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. По информации СМИ, детскую делегацию отправляли на отдых еще в марте этого года. В общей сложности поехало 50 детей. По совпадению все они оказались далеко не «тяжелыми» детьми.

Спонсором поездки стал Фонд имени Андрея Карлова, убитого в Турции российского посла. Для него брянский город Клинцы был малой родиной. Цель фонда, главой которого является вдова посла – помощь несовершеннолетним, находящимся в сложной ситуации, а также детям, которым был поставлен диагноз сложных заболеваний. Однако вместо них отдыхать в Турцию поехали дети местных чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов.

На усмотрение властей

Комментируя ситуацию, бывший заместитель мэра Клинцов Людмила Лубская заявила, что дети чиновников – это тоже «жители города».

Как сообщали местные СМИ, в марте этого года в городскую администрацию пришло письмо из фонда. В нем сообщалось, что 22 марта в Турции состоится праздничное мероприятие, приуроченное к присвоению одной из улиц города Демре имени Андрея Карлова. Со своей стороны благотворительный фон пообещал проспонсировать поездку для пятидесяти детей вместе с сопровождающими.

Представители прокуратуры в беседе с «Брянскими новостями» сообщили, что в момент, когда началось распределение бесплатных путевок, местным жителям об этом не сообщили. В итоге детей отбирали на усмотрение властей.

«Победители во всем»

Со своей стороны Марина Карлова, глава Фонда, решила встать на защиту детей чиновников. В разговоре с «Брянскими новостями» она заявила следующее: «Говорить о том, что в Турцию из Клинцов поехали дети чиновников, я не стала бы. Это были дети. Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации».

Кроме этого, по словам Карловой, Турция пригласила 50 детей за свой счет. Все они стали участниками торжественного мероприятия в Демре, посвященного открытию улицы имени ее покойного мужа. Карлова также подчеркнула, что в момент, когда решался вопрос о том, кто из детей отправится в путешествие, речи именно о больных детях не шло. Поскольку дорога отнимала много времени, а само пребывание в Турции означало не только «несение службы», но и активные занятия спортом.

Марина Карлова подчеркнула, что в фонде не могли «подвергать риску тяжелобольных детей». В турецкую поездку отбирали детей, которые ранее победили в различных олимпиадах или показали высокие результаты в спорте.

Что ответили сами чиновники

Ситуацию, как только о ней стало известно широкой общественности, прокомментировал мэр Клинцов Олег Шкуратов. В разговоре с местным СМИ он отметил, что детей для поездки в Турцию отбирали в отделе образования. Градоначальник заявил, что решено было отправить за границу тех детей, кто смог добиться успехов в учебе, спорте либо в общественной деятельности.

Шкуратов подчеркнул, что в фонде не ставили условием отправить в турецкий Демре именно имеющих тяжелые заболевания детей. Однако, так или иначе, в составе делегации юных путешественников оказалась и дочь мэра, призер и победитель областных и районных соревнований по легкой атлетике. В Турцию ездил и сам мэр города, но, по его словам, уже за свой счет, а вот проживание обеспечила принимающая сторона.

Тем не менее, как бы ни пытались оправдаться чиновники, губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал, что все виновные и причастные к этой истории будут наказаны – «чтобы подобного впредь не повторилось».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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