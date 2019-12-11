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Более 40% россиян не верят врачам. Чем больно здравоохранение в России?

11 Декабря 2019 123 0 Исследования
Более 40% россиян не верят врачам. Чем больно здравоохранение в России?

Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей и перепроверяют их, показал опрос ВЦИОМ. Помимо недоверия к врачам, россияне ощущают нехватку врачей и оборудования в системе здравоохранения. В целом медицинская помощь, по мнению граждан, сегодня недоступна.

Перепроверка диагноза

  • 41% жителей России с недоверием относится к поставленным диагнозам и стремится перепроверить поставленный изначально диагноз, выявило исследование «Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль», который провел ВЦИОМ и Центр социального проектирования «Платформа».
  • 48% жителей городов-миллионников перепроверяли диагноз или назначенные лекарства за последние 3-5 лет. В городах с населением 500-950 тыс. доля таковых составила 39%.
  • Наиболее низкий уровень доверия к врачам у граждан в возрасте 25-44 лет (50% перепроверяют диагноз). Наиболее высокий – у людей старше 60 лет (73%). Очевидно влияние интернета и доступа к большим массивам информации, которым пожилые люди не умеют пользоваться.
  • 75% россиян считают, что медицинские учреждения должны контролироваться не государством, а напрямую страховыми компаниями.
  • 42% россиян считают правильным обратиться в прокуратуру в случае врачебной ошибки, 36% думают разбираться с руководством больницы, 27% – судиться.

Проблема первичного звена

Большая часть россиян (61%) обращались за медпомощью в городские и муниципальные учреждения по полису ОМС (обязательное медицинское страхование) меньше года назад. Чаще остальных по полису лечение проходили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (72%) и россияне 60 лет и старше (63%).

Больше всего проблем в государственных и муниципальных поликлиниках, по мнению участников опроса, связано со следующими моментами:

  • долгое ожидание записи,
  • длинные очереди на прием,
  • невозможность получить все нужные услуги в одном месте,
  • отсутствие нужного специалиста.

Вероятность столкнуться с этими проблемами по 5-балльной шкале участники опроса оценили в 3,4 балла.

Тем не менее в первую очередь, по мнению россиян, нужно решать проблему нехватки врачей (39%) и современного оборудования (33%).

Что делать?

  • 38% опрошенных считают, что привязка зарплаты врача к качеству предоставленных им услуг могла бы улучшить качество медицинских услуг.
  • 35% придерживаются мнения, что необходимо усилить контроль за профессиональным уровнем врачей.
  • 31% призывают к персональной ответственности глав медучерждений, а 24% – к усилению контроля госорганов за работой больниц.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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