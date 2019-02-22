Более 20 трлн «теневой экономики». Что мы узнали из доклада «финансовой разведки»

В 2018 году объем теневой экономики в России достиг 20,7 трлн руб., что составляет 20% ВВП страны. Соответствующие данные содержатся в предварительной оценке Росфинмониторинга – службы, которая выполняет функции финансовой разведки. Как отмечается, в понятие «теневой экономики» в данном случае входят доходы, скрытые от уплаты налоговых и таможенных платежей и серые заработные платы россиян.

Тенденция на сокращение

В 2016 году объем теневой экономики России составлял 28,3% ВВП (24,3 трлн руб.), следует из документа Росфинмониторинга, который оказался в распоряжении РБК. В 2017 году он уменьшился до 20,5% ВВП (18,9 трлн руб.), а в 2018 году почти не изменился, оставшись в пределах 20% ВВП.

Резкое сокращение теневой экономики в 2017 году, вероятно, можно объяснить не только реальным сокращением скрытой и нелегальной активности, но также изменением методики Росфинмониторинга. При этом эксперты службы отмечают, что за последние несколько лет объемы «подозрительных денежных средств», которые выводятся за рубеж, значительно сократились. Снизилось также и поступление теневых финансовых потоков, приходящих из-за рубежа.

Что такое «теневая экономика»

О методологии оценки, которой пользуется Росфинмониторинг, ничего не сообщается. Однако говорится о том, что понимается под термином «теневая экономика». Это серый импорт (ввоз товаров с занижением импортных пошлин за счет недостоверного декларирования), сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также выплата серых зарплат.

Также, как отмечают в Росфинмониторинге, для вывода «преступных доходов» нелегальные экономические агенты в активном режиме пользуются фиктивной внешнеэкономической деятельностью, весьма сложной по своей структуре. «Перечисления за рубеж преимущественно осуществляются под видом внешнеторговых сделок по поставке товаров или купли-продажи ценных бумаг», – отмечают в спецслужбе.

Данные Росстата

В своем исследовании Росфинмониторинг приводит данные Росстата по теневой экономике. Так, согласно анализу Росстата, в 2017 году объем теневой экономики в России составлял более 16% ВВП. Однако сам Росстат открыто эту информацию не публикует. При этом в Росфинмониторинге отмечают, что Росстат при получении данных о доле теневой экономики, как правило, оценивают доходы, получаемые от скрытых и неофициальных видов экономической деятельности, которые разрешены законом. По сути, в Росстате считают все (скрытую экономику, неформальную экономику), за исключением нелегального бизнеса.

Что касается серых зарплат, то, по оценке Росстата, к концу сентября 2018 года в экономике России неформально было занято около 14,9 млн граждан (20,4% в общей численности занятых). Скрытый фонд оплаты труда (заработная плата в конвертах, а также в неофициальном секторе) в 2017 году составлял 11,8% ВВП (около 10,9 трлн руб.).