Бойкот самолету-убийце. Весь мир отказывается от «Боинга» после трагедии в Эфиопии

На фоне чудовищной авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла 10 марта, авиакомпании по всему миру отказываются от использования одного из самых популярных самолетов. К этому моменту о приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX заявили страны ЕС, Африки, Центральной Америки. Аналогичное решение приняли в России, Казахстане, Китае, Индонезии, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии и Австралии. Судя по всему, этот список будет пополняться. И только США открыто заявили о том, что отказываться от этого «Боинга» они не планируют.

Тенденция

Список отказавшихся от Boeing 737 MAX увеличивается, страны по всему миру объявляют лайнеру «воздушный бойкот», закрывая для него свои воздушные пространства. Такое решение на данный момент приняла Новая Зеландия, запрет на полеты уже ввели Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Индонезия, Китай, Сингапур и ряд других государств.

От «Боингов» отказывают авиакомпании с внушительным парком. В их числе – Lion Air, в которой насчитывается десять лайнеров Boeing. «В аэропорту Джакарты мы вывели из эксплуатации в общей сложности шесть самолетов, два самолета в Денпасаре, один в Макасаре и еще несколько в Манадо. Мы уже проверили два самолета, а проверки остальных сейчас в процессе», – прокомментировал ситуацию управляющий директор Lion Air Мохамад Русли.

В итоге крупнейшая авиационная корпорация Boeing будет вынуждена временно вывести из эксплуатации несколько сотен самолетов. Параллельно с этим аналитики прогнозируют многомиллиардные убытки для американской компании. Более того, с большей долей вероятности на Boeing серьезное давление начнут оказывать конкуренты.

А что Россия?

В России тоже приняли решение отказаться от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Так сложилось, что в нашей стране лайнеров всего два экземпляра, и принадлежат они авиакомпании S7. «S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX с 0:01 13 марта по московскому времени до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолета Ethiopian Airlines», – прокомментировали РБК ситуацию в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании обещают, что решение об отказе от этих самолетов никак не повлияет на регулярность рейсов авиакомпании. Известно, что в парке S7 Airlines находится 96 самолетов, из которых два Boeing 737 MAX. Уточняется, что эти «Боинги» эксплуатируются авиакомпанией «Глобус», которая является дочкой S7.

В парках остальных российских авиакомпаний, как отмечает издание, лайнеров Boeing 737 MAX нет. Вероятно, самолет данной модификации может появиться у авиакомпании «Победа», которая заказала двадцать моделей, и первая партия должна будет поступить в конце этого года. «Мы очень внимательно следим за расследованием», – сообщили в пресс-службе «Победы».

Еще один Boeing 737 MAX уже этим летом может оказаться в распоряжении авиакомпании Utair. Но, комментируя ситуацию, представитель авиаперевозчика подчеркнул, что самолет будет использоваться только в случае, если производитель гарантирует стопроцентную безопасность.

Кто не поддержал бойкот

Единственными странами, которые продолжают пользоваться самолетом Boeing 737 MAX, остаются США и Канада, передает «Интерфакс». Об этом свидетельствует ресурс Flightradar24, с помощью которого можно отследить передвижения самолетов. В частности, около 8 утра по мск в воздухе находилось 38 самолетов этой модификации. Из них 22 пролетали над территорией США (авиакомпании American Airlines, Southwest Airlines), 6 – над Канадой (Air Canada, WestJet), 5 – над Тихим океаном (на маршрутах между Канадой и Гавайями), и еще 5 лайнеров – над Индией (SpiceJet). Таким образом, только пять авиаперевозчиков решили не отказываться от «самолета-убийцы» (так прозвали Boeing-737 Max 8) и продолжают его использовать для перевозки пассажиров.

Стоит уточнить, что в семейство Boeing-737 Max включены также самолеты модификации 7, 9 и 10. Но модели 7 и 10 сейчас не летают. А модификация 9 находится в парках американской United Airlines (на момент публикации в небе над Северной Америкой таких самолета было три), панамской Copa Airlines (в небе было два самолета) и таиландская Thai Lion Air (также два лайнера).

В общей сложности, к январю 2019 года в распоряжении авиакомпаний находилось 350 самолетов этого семейства.