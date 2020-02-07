Богатый премьер. Как Михаил Мишустин заработал 2 миллиарда рублей 206 0 Экономика

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин «разрешил» финансовой группе UFG, управляющей его деньгами, раскрыть сведения о его доходах до назначения главой правительства. Доходы семейного траста Михаила Мишустина в 2010-2015 годах составили 33,5 млн долларов, или 2,15 млрд руб. по текущему курсу, пишет РБК со ссылкой на письмо управляющего партнера UFG Полины Герасименко. В компании заявляют, что Мишустин продал доли в UFG и до конца года закроет сделку по продаже.