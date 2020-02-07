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Богатый премьер. Как Михаил Мишустин заработал 2 миллиарда рублей

7 Февраля 2020 206 0 Экономика
Богатый премьер. Как Михаил Мишустин заработал 2 миллиарда рублей

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин «разрешил» финансовой группе UFG, управляющей его деньгами, раскрыть сведения о его доходах до назначения главой правительства. Доходы семейного траста Михаила Мишустина в 2010-2015 годах составили 33,5 млн долларов, или 2,15 млрд руб. по текущему курсу, пишет РБК со ссылкой на письмо управляющего партнера UFG Полины Герасименко. В компании заявляют, что Мишустин продал доли в UFG и до конца года закроет сделку по продаже.

«Семейное дело»

  • Михаил Мишустин стал президентом UFG Capital Pertners и управляющим партнером UFG Asset Managment в 2008 году. Его доля в компании составила 25%, но он также получал долю 25% во всех новых фондах, в которых становился учредителем. В том же году Мишустин создал семейный траст для бенефициарного владения активами UFG.
  • Мишустин работал в UFG до 2010 года, когда вернулся на государственную службу. В 2009 году он получил вознаграждение в размере 79 млн руб. (2,5 млн долларов). Это отражено в его декларации за 2010 год. Размер вознаграждения объясняется бонусами по сделкам. Напомним, что в этом году российская экономика переживала последствия мирового финансового кризиса 2008 года.
  • В 2010 году Мишустин передал 100% собственности траста своей супруге Владлене. Условием было – ее обязательство продать активы. Однако из-за кризиса продать единовременно доли не получилось. Доли выкупались по мере того, как на них находились покупатели. Примечательно, что на последнюю долю покупатель нашелся сразу после назначения Мишустина на должность главы правительства. Более того, в UFG подчеркивают, что покупателем не мог стать любой желающий – доли продавались партнерам UFG и аффилированным лицам.
  • В 2010-2013 года Мишустин получил от UFG 11,55 млн долларов. Но в 2013 году государственный закон ограничил возможность владения долями в финансовой компании для жены и детей Мишустина. Доли необходимо было передать третьим лицам. Однако жена будущего премьера «не могла передать нереализованные активы постороннему человеку во избежание рисков для группы UFG», говорится в письме. В результате доли были переданы матери и сестре премьера.
  • В 2013-2015 годах мать Мишустина Луиза Михайловна получила 11,9 млн долларов, а сестра Наталья Степина – 10,1 млн долларов. После 2015 года платежи в адрес указанных лиц не осуществлялись. Но продать их доли получилось только в прошлом году. Однако расчеты предстоят в 2020-м.

Deutsche Bank ни при чем

  • Что касается Deutsche Bank, то долями в фондах, которые позднее были проданы в немецкий банк, Мишустин не владел. Как говорится в письме Герасименко, DB была продана российская управляющая компания ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» за два этапа. Сначала 40% в 2008 году, а к моменту, когда Мишустин пришел в UFG, договоренности о сделке были достигнуты.
  • После того, как была продана УК «ОФГ ИНВЕСТ» она стала работать под брендом Deutsche UFG Capital Management (при этом в течение трех лет находилась под управлением UFG). И уже в 2011 году, после того как были проданы остальные 60%, компания полностью перешла под управление Deutsche Bank. Через пять лет, в 2013 году, у Deutsche Bank ее выкупила группа компаний «Атон» и далее перевела под свой бренд.

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Редакция "Капитала Страны"

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