Капитал страны
ENGLISH
23 МАР, 14:47 МСК
USD (ЦБ) 80,8815
EUR (ЦБ) 86,7050
Богатые россияне начали скупать ИВЛ из-за коронавируса. Есть о чем беспокоиться?
23 Марта 2020 819 0 События и факты
Состоятельные люди в России выстроились в очередь на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на близкие к богатым россиянам источники. Издание подчеркивает, что в российских регионах аппаратов ИВЛ может не хватить для помощи зараженным коронавирусной инфекцией, в связи с чем состоятельные россияне перестраховываются.
Аппарат за 1,8 млн рублей
- По словам неназванного российского предпринимателя, ему удалось приобрести один аппарат для вентиляции легких. Стоил он 1,8 млн руб. (22,5 тыс. долларов). Он решил купить еще два на всякий случай, но столкнулся с тем, что за установками выстроилась очередь. Лист ожидания у производителя расписан на ближайшие 8 месяцев.
- Как отметил представитель одной из компаний, занимающихся изготовлением аппаратов, в последние две недели частные лица выкупили примерно 30% готовой продукции. Хотя такого рода технику закупают, как правило, государственные учреждения и частные клиники.
- Эту ситуацию прокомментировали в Минздраве России. В ведомстве отметили, что использование ИВЛ при лечении тяжелых форм пневмонии возможно только в стационаре, реанимации или отделении интенсивной терапии. Покупать аппараты для домашнего использования бессмысленно, поскольку необходимость применения ИВЛ определяет врач. Также одна только вентиляция легких не решает проблему – для лечения пневмонии нужны дополнительные врачебные меры.
- Большинство российских миллиардеров, если ориентироваться на список Forbes, существенно старше 60 лет. Ученые с начала пандемии исследуют статистику смертности от коронавируса по возрастам. Согласно предварительным данным, количество летальных случаев по разным возрастным категориям выглядит так: до 9 лет – 0%, 10-39 лет – 0,2%, 40-49 лет – 0,4%, 50-59 лет – 1,3%, 60-69 лет – 3,6%, 70-79 лет – 8%, старше 80 лет – 14,8%.
- В России первой умершей с коронавирусной инфекцией оказалась 79-летняя москвичка. Также, по данным Минздрава США, в реанимацию с коронавирусом попали: до 19 лет – ни одного человека, 20-44 лет – 4,2%, 45-54 – 10,4%, 55-64 – 11,2%, 65-74 – 18,8%, 75-84 – 31%.
Государственная система укомплектована
- В сообщении Минздрава России подчеркивается: государственная система здравоохранения «полностью укомплектована» оборудованием для вентиляции легких, пишет «Российская газета».
- Доступность аппаратов ИВЛ – один из важнейших показателей в борьбе с коронавирусом в тяжелой стадии. Так, например, в Италии из-за большого количества заболевших (59 138 случаев на 23 марта) нередко вставал вопрос, кого из тяжелобольных подключать к ИВЛ и у кого есть больший шанс на выживание. В Италии один из самых низких уровней доступности ИВЛ среди развитых стран – 8,3 аппарата на 100 тыс. населения и один из самых высоких показателей смертности (5 476 случаев на 23 марта).
- Для сравнения: в Украине количество ИВЛ на 100 тыс. населения составляет 8,6 аппарата, в Великобритании – 12,9, в США – 18,8.
- Россия обходит все развитые страны по количеству ИВЛ: всего в стране около 43 тыс. аппаратов, или 27,3 установки на 100 тыс. населения. Однако это во многом достижение не российской власти, а системы советского здравоохранения.
- Проблема с ИВЛ в России заключается в другом: 25% всех аппаратов, по подсчетам компании Headway Group, сконцентрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Но если учесть плотность населения в Центральной России и ее двух столицах, это распределение ИВЛ не кажется проблемным – в указанных регионах проживает более 20% населения России.
- Правительство России дополнительно выделило 7,5 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ из-за распространения коронавирусной инфекции. Средства будут выделены из Фонда правительства России. На выделенные средства будет закуплено 5,7 тыс. аппаратов. Поставщиком станет АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех». Контракт подразумевает реализацию до 31 декабря 2020 года.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
14:34 В Свердловской области подготовили первую серию танков Т-90М для участия в параде к 75-летию Победы
14:09 В Самарской области приступили ко второму этапу строительства Фрунзенского моста за 5,5 млрд рублей
13:25 В Курской области впервые запустили производство сталефибробетонных панелей для строительства АЭС
13:05 В Иркутской области открыли новую фабрику мороженого, которое будут поставлять в Бурятию и Монголию
20 МАР, 17:56 ТОП-10 достижений недели: как в России обустраивали космодромы, создавали вакцины, запускали заводы?
20 МАР, 16:56 В Крыму реконструировали один из важнейших производственных участков судостроительного завода «Море»
20 МАР, 16:20 В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей»
Написать комментарий