Богатые россияне начали скупать ИВЛ из-за коронавируса. Есть о чем беспокоиться? 819 0 События и факты

Состоятельные люди в России выстроились в очередь на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на близкие к богатым россиянам источники. Издание подчеркивает, что в российских регионах аппаратов ИВЛ может не хватить для помощи зараженным коронавирусной инфекцией, в связи с чем состоятельные россияне перестраховываются.