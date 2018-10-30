Богатые будут платить больше за яхты и роскошные квартиры, смертность в России растет, а рождаемость падает и другие новости вторника

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов считает нецелесообразным введение прогрессивной шкалы налогообложения. Он мотивировал это тем, что богатые люди могут начать выводить капиталы из страны и найдут пути обхода подобного решения.

«Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе. Нам часто говорят о том, что "давайте повысим налоги у богатых". На самом деле мы это сделали – повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», – отметил Силуанов.

В Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировался авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов, сообщает ТАСС. «Адмирал Кузнецов» является крупнейшим кораблем и единственным авианосцем ВМФ России. Его полное водоизмещение достигает 59,1 тыс. тонн, наибольшая длина – 306 м. Он способен развивать скорость 29 узлов. «Адмирал Кузнецов» может нести до 50 самолетов и вертолетов, также вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. Сейчас крейсер буксируют на другой судоремонтный завод.

Цены на бензин необходимо повысить на 4-5 руб. за литр с начала следующего года, заявили представители нефтяных компаний, передает РИА Новости. Они мотивируют это увеличением акциза в полтора раза и повышением НДС с 18 до 20%. В свою очередь, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак заявили, что рост цен на бензин в 2019-м будет в пределах инфляции. Дмитрий Медведев сказал вчера, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Согласно данным Росстата, средние розничные цены на бензин и дизельное топливо на 7 октября этого года составили 43,28 и 44,68 руб. за литр.

Рождаемость в России падает, а смертность растет, пишет издание «Gazeta.ru». Как заявили в Росстате, с января по сентябрь нынешнего года в России родились 1,21 млн человек, тогда как за тот же период прошлого года эта цифра составила 1,27 млн. Также, по данным ведомства, число умерших в России выросло на 100 тыс. человек (с 1,37 до 1,38 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее Минтруд спрогнозировал взрыв рождаемости в регионах России, а Росстат допустил увеличение численности россиян до 157 млн человек.

Южная Корея планирует возобновить железнодорожное сообщение с северокорейским городом Вонсан и Транссибом через Приморский край. На реализацию проекта может уйти 3-4 года, передает «Интерфакс». Это позволит связать железнодорожным сообщением Южную Корею с Сибирью и всей Европой. В планах также организация железнодорожного сообщения с Китаем и Монголией.