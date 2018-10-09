Богатенькие пенсионеры. Сбербанк выяснил, что работающие пенсионеры зарабатывают больше, чем обычные россияне

Аналитики Сбербанка провели исследование, связанное с экономическим поведением россиян пенсионного возраста. Выяснилось, что в среднем работающие пенсионеры в месяц зарабатывают (пенсия плюс зарплата) 46 тыс. руб. Однако, как считают эксперты, в этом случае нельзя говорить о действительно полном и объективном исследовании. Как минимум, по причине того, что оно учитывает только белые зарплаты, да и то не у всех категорий пенсионеров. Так, например, вряд ли здесь учитывались данные о том, сколько получают пенсионеры, занятые в торговле в газетных, цветочных или других ларьках – то есть, местах работы, где Сбербанк не видит своих клиентов.

Доход выше среднего

Как подсчитали в банке, размер средней заработной платы работающих пенсионеров составляет около 32 тыс. руб. (женщины: 30 тыс., мужчины: 37 тыс.). Исследователи отмечают, что это меньше, чем средний показатель по экономике (в августе среднемесячная начисленная заработная плата, по информации Росстата, составляла 41,14 тыс. руб.). Но, учитывая пенсии, этот показатель получается больше, чем у работающих россиян допенсионного возраста, – 46 тыс. руб.

Кроме этого, как отмечает РБК, заработные платы порядка 100 тыс. руб. получают только 4% работающих пенсионеров. В сфере крупного бизнеса зарплаты у пенсионеров составляют сумму 44 тыс. руб., в бюджетных организациях – 42 тыс. руб., и в области среднего бизнеса – 28,8 тыс. руб., в малом – 20 тыс. руб. Вместе с этим у бюджетников и сотрудников крупных компаний размер средней пенсии составляет порядка 15 тыс. руб., а в малом бизнесе – 12 тыс. руб. Как считают авторы исследования, ситуация в малом бизнесе может быть связана с искаженным отражением информации об уровне доходов.

В исследовании также сообщается, что самая «состоятельная группа работающих пенсионеров» обозначена как «прочие». Так, при средней заработной плате 48,5 тыс. руб. размер их средней пенсии составляет 15,5 тыс. руб. Аналитики уточняют, что в данную группу входит несколько категорий: транспорт, развлечения (кино, театр и так далее), а также услуги. Как пояснил в разговоре с РБК представитель Сбербанка, каждая из них слишком мала, чтобы ее показывать отдельно.

«Обычно это клиенты, которые получают зарплату не в рамках зарплатного проекта, а на свою частную карту. Таких больше среди высокооплачиваемых категорий», – говорится в сообщении.

Выносливые женщины

В Сбербанке также провели исследования, связанные с занятостью, структурой расходов и пользованием банковскими услугами. В результате были сделаны выводы о том, что во время пенсии трудоспособность женщин выше, чем у мужчин. В документе сказано, что 47% женщин, которые работают к моменту выхода на пенсию, продолжают трудовую деятельность к 60 годам. В то время как только 43% мужчин работает к 65 годам. Но к 75 годам работать остаются только 2% и мужчин, и женщин, которые заняты к моменту выхода на пенсию.

Как отмечает Сбербанк, в 68 лет происходит резкая смена структуры расходов. В частности, на смену расходам на привычный образ жизни приходят траты на медицину.

Кроме этого Сбербанк выяснил, в каком возрасте граждане начинают откладывать деньги. Как сообщает банк, это происходит ближе к 50 годам.

«После 50 лет россияне постепенно переходят к сберегательной модели поведения, и структура спроса на банковские продукты изменяется соответствующе. Так, граждане старше 55 открывают несколько текущих счетов (в среднем 1,35 на человека), отчасти, вероятно, диверсифицируя валютные риски. Каждый третий из них обладает депозитом, тогда как в возрастах до 55 лет – лишь каждый десятый», – говорится в сообщении.

Смещенная выборка

Комментируя исследование банка, директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон отметил, что эта информация может быть не полной. Так, по его словам, клиентами Сбербанка могут быть пенсионеры, которые заняты в крупных государственных или частных компаниях. Следовательно, и речь идет о высоких заработках. А вот что касается лиц, которые имеют (или будут иметь) потенциально низкую зарплату, то у них со временем пропадает стимул работать. В итоге они либо совсем уходят с рынка труда, или, например, уходят на работу туда, где Сбербанк не видит их своими клиентами.

В конечном итоге, как поясняет эксперт, пенсионеры, которые остаются в качестве зарплатных клиентов, могут получать большую заработную плату, чем средний представитель данной возрастной группы. Кроме этого, зарплатные карты есть не везде, и по той причине статистику Сбербанка не является представительной выборкой для всей экономики. Так, в нее вряд ли входит информация о том, сколько зарабатывает пенсионер, который работает в торговом ларьке или консьержем в подъезде. В исследовании учитываются только белые зарплаты, да и то не все.

«Профессора и в 70 лет никто не уволит, он читает лекции, пока его ноги носят, а вспомогательный работник в 60 лет, если он работает в крупной компании, может уйти просто в серую сферу», – цитирует РБК Гимпельсона.

То есть, в случае со статистикой от Сбербанка «мы имеем дело со смещенной выборкой», заключил специалист.