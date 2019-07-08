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Богач, бедняк. Составлен рейтинг регионов с высокими и низкими доходами населения

8 Июля 2019 688 0 Исследования
Богач, бедняк. Составлен рейтинг регионов с высокими и низкими доходами населения

Эксперты РИА Новости провели исследование, по итогам которого выяснилось, что в России самый большой доход имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Самые «скромные» доходы у жителей Калмыкии и Алтая, за чертой бедности живут Якутия, Красноярский край и Камчатка, крайней бедности – Тыва и Ингушетия. Как сообщается, при составлении рейтинга аналитики брали во внимание «соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году».

Самые обеспеченные

На первом месте по уровню доходов – жители Ямало-Ненецкого автономного округа – в этом регионе доходы больше чем в три раза выше стоимости фиксированного набора (3,05). Этот факт, как отмечают эксперты, позволяет говорить о том, что местные жители могут рассчитывать на «более-менее достойный уровень материального благополучия».

На втором месте жители еще  одного нефтегазового региона - Ненецкого автономного округа. В этом случае соотношение доходов к стоимости фиксированного набора составляет 2,9. Два этих региона лидируют с существенным отрывом. Разница серьезная даже с Чукотским автономным округом (2,38), который занимает третье место. На четвертом и пятом месте – Магаданская область (2,27) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,14).

В первой десятке также находятся Сахалинская область (2,14), Москва (2,07), Московская область (2,02), а также Санкт-Петербург (1,93) и Республика Татарстан (1,93). Вместе с этим, у Нижегородской области, которая занимает 20-е место в рейтинге, соотношение находится на отметке 1,61, а у Оренбургской области (50-е место) — 1,43.

Самые низкие показатели – у Тывы (0.88), которая занимает 85-е место в рейтинге. В десятке аутсайдеров также находятся Республика Алтай (0,98), Калмыкия (0,99), Карачаево-Черкесия (1,04), Ингушетия (1,05), Еврейская автономная (1,12) и Курганская области (1,14), Чувашия (1,15), Марий Эл (1,16) и Крым (1,17).

Самые бедные

Примечательно, что в 15 регионах с высокими доходами  населения доля  бедных составляет менее 10%. Аналитики также отмечают ряд субъектов РФ, в которых уровень бедности ниже, чем в более богатых регионах. Так, например, Татарстан находится лишь на 10-м месте по среднему уровню доходов, но по доле бедных демонстрирует второй лучший результат наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Неплохие показатели у Белгородской области,  которая занимает 14-е место по доходам, но по показателям бедности входит в пятерку лучших. В третьей десятке по доходам находятся Нижегородская, Ленинградская, а также Воронежская области, но зато доля бедных здесь меньше 9,5%.

Эксперты отмечают, что в обозначенных регионах доходы распределяются относительно равномерно.

Разрыв доходов

Вместе с этим, как показал рейтинг, есть и так называемые «обратные примеры», которые можно найти в основном в северных, сибирских либо дальневосточных регионах. В частности, Якутия, которая входит в топ-20 областей по соотношению доходов к фиксированному набору товаров и услуг. Проще говоря, большинство россиян, которые проживают в данном регионе, можно отнести к обеспеченным, но при этом доля  бедных здесь - одна из самых высоких в стране(19,1%).

Аналогичная история в Красноярском крае: по доходам регион занимает 44-е место, но доля бедных — 18,2%. В том же Камчатском крае «соотношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,59 (23-е место в России)», а вот доля бедных — 16,5%. Похожие показатели и в Коми: по доходам 25-е место, а доля бедных — 16,5%.

Как считают эксперты, изменить ситуацию  могут не только  рост экономики, без которого невозможен рост  зарплат, пенсий и других доходов, но и социальная политика государства. Они отмечают,  что, например, в «скромных» скандинавских странах ресурсы распределяются равномерно, нет  пропасти  между  богатыми и бедными  и нет бедности как социальной  проблемы.  А в «богатых» странах, прежде  всего в США, с развитой экономики и высокими доходами бизнеса уровень бедности населения очень высок.

В России, как считают  исследователи, уровень доходов граждан в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами, а доля бедных – постепенно сокращаться за счет реализации государством социальных программ поддержки малоимущих.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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