Блокадное оружие. Как Ленинград воевал на всех фронтах Великой Отечественной?

Блокада Ленинграда – одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в осаде 872 дня. За это время от голода, холода и бомбежек погибло около миллиона жителей. При этом городская промышленность выпускала оружие и боеприпасы, строила танки и корабли.

Город живых

Накануне войны Ленинград был крупнейшим индустриальным, научным и культурным центром страны.

Город располагал многоотраслевой промышленностью и огромным производственным потенциалом. Здесь активно развивались самолетостроительная и моторостроительная отрасли, тяжёлое станкостроение и электромашиностроение, судостроение и приборостроение. Фабрики и заводы реконструировались и оснащались лучшим оборудованием, возводились новые предприятия.

На начало 1941 года в Ленинграде действовало около 1000 промышленных предприятий. За время войны 840 заводов и фабрик вышли из строя. Было эвакуировано 92 крупнейших предприятия различных отраслей промышленности.

Но и в годы блокады в Ленинграде работало около 50 предприятий, производивших более 150 наименований основных видов оборонной продукции.

Ленинградцы выпускали танки, артиллерийские орудия, миномёты, пулемёты, автоматы, снаряды, мины.

В самый тяжелый период блокады – в декабре 1941 года – из Ленинграда в Москву и на другие фронты было направлено 924 миномета, 269 полковых пушек, 2292 бронебойных снаряда.

Большая часть вооружения, необходимого для защиты города на Неве, производилось именно в Ленинграде, несмотря на артобстрелы и бомбежки, голод и нехватку электроэнергии.

Фашистская пропаганда называла осажденный Ленинград «городом мертвых». Но город не только жил, но и создавал смертельное для врага оружие.

Танки Победы Кировского завода

Кировский завод, бывший Путиловский — одно из старейших и крупнейших машиностроительных и металлургических предприятий страны. В конце 1930-х здесь освоили выпуск одного из лучших тяжелых танков Второй мировой войны – КВ («Климент Ворошилов»).

Осенью 1941 года большая часть оборудования и около 15 тысяч сотрудников с семьями были эвакуированы на Урал, где на базе Челябинского тракторного завода создали знаменитый Танкоград. Здесь было развернуто массовое производство «танков Победы» – тяжелых танков серий КВ и ИС, самоходных артиллерийских установок на их базе, а затем и легендарных Т-34.

За годы войны танками производства Кировского завода было обеспечено 20% всей бронетанковой техники, выпущенной в СССР.

Но и в блокадном Ленинграде «Кировский» продолжал работать. От проходной на проспекте Стачек до линии фронта было всего несколько километров. Отсюда восстановленные танки шли прямо в бой.

Фашисты прямой наводкой били по цехам: на территорию предприятия упало около 4700 снарядов и 770 бомб. Около 150 рабочих погибли при обстрелах и бомбежках, 2,5 тысячи заводчан умерли от голода.

Советские войска пытались прорвать кольцо блокады пять раз. Для наступления нужны были танки. Зимой 1942 года, когда готовилась Любанская операция, потребовалось перебросить десятки машин за блокадное кольцо – на восточный берег Ладоги. С машин сняли лобовую броню и башни – танки тащили их за собой на легких санях.

За пять дней по Дороге жизни переправили на Большую землю целую танковую бригаду. Позже эти КВ, сделанные в блокадном Ленинграде, участвовали в боях на Невском пятачке и в прорыве блокады.

От «ленинградки» до «Катюши» и ППС

В блокадные дни работал не только Кировский завод. Изыскивая резервы, на Ижорском заводе обнаружили 45-миллиметровые танковые пушки, снятые с легких танков Т-26 и БТ в ходе их модернизации в 1940 году. Полторы тысячи пушек не успели переплавить!

Так появились знаменитые «ленинградки» – неприхотливые, скорострельные, достаточно удобные.

Солдаты, истощенные в условиях блокады, легко могли их развернуть или перевезти с места на место. Эти полевые пушки полюбили на фронте и успешно использовали против танков и бронемашин противника.

Механический завод имени Карла Маркса, имевший опыт автомобилестроения, освоил выпуск знаменитых ракетных минометов БМ-13 «Катюша». Эти грозные машины участвовали в самых важных боях Великой Отечественной и стали символом Победы.

На Обуховском заводе в блокадные годы силами работавших женщин, подростков и ветеранов было изготовлено более 90 тысяч деталей для реактивных мин БМ-13 «Катюша», десятки тысяч разных деталей для пулемета «Максим» и другого оружия.

В 1943 году труженики блокадного Ленинграда, из которых 74% составляли женщины, дали фронту 2300 станковых пулеметов, 4450 ручных пулеметов, 120 тысяч автоматов конструкции Судаева.

В блокадном Ленинграде в 1942 году не успевшие эвакуироваться специалисты Сестрорецкого оружейного завода разработали один из лучших автоматов Второй мировой войны – пистолет-пулемет Судаева (ППС), легкий, надежный и безотказный в бою.

В осажденном городе для Ленинградского фронта было выпущено 46572 ППС, а всего за годы войны сестрорецкие оружейники изготовили полмиллиона автоматов.

«Арсенал» и верфи

Две ночи подряд – с 3 по 5 ноября 1941 года – фашисты целенаправленно бомбили территорию завода №7 имени Фрунзе – «Арсенал». Были разрушены цеха, сгорели склады с оборудованием, повреждены водопровод, канализация и котельная. После основной работы сотрудники, многие из которых страдали от дистрофии, восстанавливали производство.

Завод не только продолжал бесперебойно работать, выполняя заказы Ленинградского фронта, но и организовал производство новых изделий: пулеметов ДП, минометов М-20.

Вместе с другими предприятиями «Арсенал» получил заказ на производство знаменитого 100-миллиметрового противотанкового орудия БС-3. Мощная пушка, прозванная «Зверобоем», пробивала броню немецких танков «Тигр» и «Пантера», внесла важный вклад в Победу и до сих пор состоит на вооружении армий почти десятка стран.

На ленинградских судостроительных заводах, находившихся в нескольких километрах от линии фронта, под бомбежками и обстрелом врага не только ремонтировали боевые корабли, но и наладили выпуск необходимых для разминирования Финского залива тральщиков, занимались строительством торпедных катеров и десантных кораблей, понтонов для переправы войск и военной техники, плашкоутов для Дороги жизни.

В условиях блокады «Адмиралтейские верфи» сдали флоту 7 подводных лодок, 22 катера, 48 «морских охотников», 116 самоходных плашкоутов, 5 судоподъемных понтонов грузоподъемностью 200 тонн, отремонтировали более 260 кораблей и судов.

Изготовили для нужд фронта около 3 тысяч комплектов тралов, 8 тысяч патронов для тралов, 120 тысяч морских мин, 80 тысяч корпусов снарядов, мин, авиабомб.

В блокадные годы Средне-Невский судостроительный завод занимался достройкой тральщиков, ремонтом кораблей. На заводе «Русский дизель» ремонтировали двигатели для судов. Здесь восстановили оборудование для легендарных крейсеров «Максим Горький» и «Киров».

Работа предприятий во время блокады Ленинграда была бы невозможна без организации энергоснабжения.

В самом узком месте Ладожского озера было решено проложить 120 километров бронированного кабеля. Три строительных батальона с помощью водолазов и рабочих ленинградских предприятий смогли проложить кабель по дну озера. В 1942 году в осаждённый город стала поступать энергия Волховской ГЭС.

Все вместе лениградцы во время блокады совершили беспрецедентентный в истории трудовой подвиг. .

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