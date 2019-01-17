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Блестящее прошлое и «позорное настоящее». Почему россияне стыдятся бедности, но гордятся историей

17 Января 2019 139 0 События и факты
Блестящее прошлое и «позорное настоящее». Почему россияне стыдятся бедности, но гордятся историей

Левада-центр провел исследование, по итогам которого выяснилось, что больше всего россияне стыдятся «вечной бедности», разрушения СССР и грубости нравов. Вместе с этим есть и чувство гордости, которое вызывает история страны и ее прошлые достижения. Эксперты считают, что подобные настроения могут быть связаны с тем, что в данный момент в России отсутствует связующий фактор – национальная идея.

Гордость за Крым

Опрос Левада-центр проводил в ноябре-декабре 2018 года. Исследование было посвящено вопросу национальной идентификации граждан России. На первом месте с мыслью о своем народе у наших соотечественников ассоциируются: общие история и прошлое (53% опрошенных), территория (35%), место рождения (33%), а также природа (25%) и государство (22%).

Если говорить о чувстве гордости за Россию, то граждане испытывают его, когда речь идет об исторических событиях, в частности о Великой Отечественной войне (87%, первое место). Также россияне гордятся, когда говорится об освоении космоса (50%, второе место), великой русской литературе (40%, четвертое место), достижениях науки (37%, пятое место). Если говорить о событиях последних лет, то жители нашей страны испытывают чувство гордости за возвращение Крыма в Россию (45%, третье место).

Историческая бедность

А вот настоящее, напротив, вызывает у наших сограждан чувство стыда. Примерно две трети опрошенных ответили, что их огорчает «вечная бедность и неустроенность», в которой исторически живет «богатая страна» (61%, первое место). Кроме этого, респонденты испытывают стыд за разрушение СССР (45%, второе место), грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу (37%, третье место), а также за хроническое отставание от Запада (24%).

Также россияне стыдятся итогов перестройки (24%), репрессии народов в период 20-50-х годов (21%), за лень и косноязычие (18%), а также корыстную и некомпетентную власть (16%).

Как отметили в Леваде-центре, количество ответов на вопросы о стыдных моментах в истории России выросло. И это говорит о большой рационализации мнения граждан о том, кто мы есть и что нам нравится и не нравится.

Подобная тенденция может говорить о том, что опрошенные недовольны пенсионной реформой, испытывают страх безработицы, переживают за снижение доходов и так далее. То есть, если гордость обращена в прошлое, то чувство стыда связано с настоящим временем, и в этом плане проблема бедности россиян становится все более актуальной.

В поиске национальной идеи

Как считает эксперт Левада-центра Карина Пипия, люди обращаются к прошлому, когда у них нет оснований для гордости за настоящее. Комментируя итоги опроса в разговоре с РБК, социолог отметила, что на уровне государства обращение к прошлому характеризуется поиском национальной идеи.

Существует еще и так называемое «бытовое обращение к прошлому». Яркий пример – наклейки на автомобилях с кричащими надписями из серии «1941–1945: можем повторить». Эксперт подчеркивает, что национальная гордость в России сильно привязана к советским временам и ключевым достижениям именно того периода.

«Отсюда и стыд за то, что развалили такое государство, особенно среди старших поколений. Современной позитивной и коллективно разделяемой идеи, вокруг которой могло бы солидаризироваться фрагментированное российской общество, без обращения к прошлому и истории в настоящее время нет», – резюмирует социолог.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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