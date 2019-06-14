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Бизнес живет пять лет? В России растет число компаний с коротким сроком деятельности на рынке

14 Июня 2019 318 0 Исследования
Бизнес живет пять лет? В России растет число компаний с коротким сроком деятельности на рынке

Исследование аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza говорит о том, что большинство российских компаний живут не больше пяти лет. По данным экспертов, в целом по стране по итогам прошлого года 27,4% компаний стали убыточными, доля таких предприятий растет, а перспективы для бизнеса в России настораживают.

Долгожители и «короткоживущие»

В отчете FinExpertiza сказано, что в прошлом году из 3 433 533 предприятий, которые активно вели свою деятельность, имея некоторое количество работников и «ненулевой» оборот только 1 583 134 (или 46,11%) смогли преодолеть пятилетний срок существования. К такому выводу пришли аналитики после анализа данных государственной статистической системы ЕМИСС. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

Выяснилось, что больше всего так называемых компаний-долгожителей насчиталось в Магаданской области (в регионе 65,4% предприятий старше пяти лет), а также в Ленинградской области (64,8%) и Ставропольском крае (63,3%). Самое меньшее число зафиксировано в Севастополе (7,8%) и в Крыму (10,7%). Впрочем, как поясняют аналитики, говоря о последних двух стоит учитывать, что эти два региона менее пяти лет назад  начали интегрироваться в российскую экономику.

Третий в списке с наименьшей долей компаний старше пяти лет идет оказалась Ингушетия (этих компаний в республике 36,7%), четвертое место – у Москвы (38,24%). В российской столице из 773 098 компаний только 295 650 смогли «прожить» больше пяти лет. При этом, как отмечается, в Москве активно открываются компании (в 2018 году появилось более 84,8 тыс. предприятий) и еще  более активно акрываются (234,7 тыс.).

Европейский уровень

Среди регионов, где была зафиксирована самая низкая доля компаний-«долгожителей», оказались и другие экономически развитые регионы, отмечают аналитики. В их числе – Татарстан (38,6% региональных компаний старше пяти лет), а также Санкт-Петербург (40,1%).

В исследовании FinExpertiza говорится о том, что каждый год в нашей стране открывается более 300 тысяч компаний. При этом, так называемое «выживание» почти половины компаний на пятилетнем отрезке в сегодняшней экономической ситуации можно назвать вполне хорошим показателем. Как отмечает председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова, по данному параметру Россия занимает уровень европейских стран. При этом эксперт сообщает, что есть и негативная тенденция по увеличению количества убыточных компаний. «Настораживает, что 27,4% компаний стали убыточными по итогам 2018 года, и доля их растет», - заключила Трубникова.

Страхи российского бизнеса

Большая часть российских предпринимателей выражает опасения из-за незаконного преследования со стороны силовых структур – об этом свидетельствует опрос, который провел РБК. Примечательно, что  о выросшем вмешательстве силовиков в коммерческие споры сообщило порядка 90% участников опроса. При этом, как отмечается, больше всех рискуют исполнители госконтрактов, а также бизнесмены, которые используют схемы налоговой оптимизации.

Кроме этого, 70% респондентов сообщили, что основная причина спада иностранных инвестиций в российскую экономику – это выросшее давление государства и силовых структур на бизнес. В числе других причин также оказались санкции, бюрократия и плохой инвестиционный климат. Плюс ко всему, большинство участников опроса считает, что судебная система не гарантирует защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования.

 

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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