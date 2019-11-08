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Битва за Nordstream-2. Как Украина пытается остановить, а Германия защищает «Северный поток – 2»?

8 Ноября 2019 163 0 Политика
Битва за Nordstream-2. Как Украина пытается остановить, а Германия защищает «Северный поток – 2»?

Украина, Польша и балтийские страны найдут способ заблокировать «Северный поток – 2»,несмотря на то, что Германия всеми силами пытается защитить необходимый ей газопровод. Такое заявление в СМИ сделал замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка. Тем временем правящая коалиция ФРГ разработала законопроект с поправками к газовой директиве Евросоюза , которые позволят оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать новый газопровод.

Нападение украинцев на "динозавра"

Тарас Качка  расценил эти усилия Германии как попытку сохранить старую модель рынка газа, в котором «Россия - некий динозавр». По словам украинского министра, усилия германского правительства в отношении «Северного потока – 2» (СП2) приведут к тому, что Украина, Польша, страны Балтии сделают все, чтобы проект был заблокирован другими способами. Качка заявил, что если Германия сделает в своём законодательстве исключение для газопровода «Северный поток — 2», то Украина обжалует этот шаг в Суде Евросоюза.

В конце октября Датское энергетическое агентство дало добро на газопровод, заявив, что он будет проходить по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Комментируя это решение, глава Украины Владимир Зеленский обозначил действия Дании как усиление геополитических позиций Москвы, которое приведет к ослаблению Европы.

А для  Украины  запуск этого газопровода  равно как и «Турецкого потока» представляет серьезную угрозу, поскольку позволяет России обойтись без транзита газа в Европу по территории этой страны.

В "Нафтогазе" насчитали претензий к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов. А «Газпром» жестко  требует «обнуления» всех претензий и исков Украины  как условие для заключения долгосрочного контракта на транзит газе через ее ртерриторию.

Защита германских депутатов

А вот в Европе придерживаются  на этот счет совсем другого мнения.

Как  пишут «Известия»  со ссылкой  на Bild,  в правящей коалиции ФРГ разработан законопроект, предусматривающий ряд смягчающих поправок к газовой директиве ЕС. В результате применения этих законодательных норм у оператора Nord Stream 2 AG появиться возможность управлять  «Северным потоком – 2» и отпадет необходимость разделять компании-поставщиков и транспортировщиков газа.

Одновременно партия «Альтернатива для Германии» (AfD) встала на защиту «Северного потока-2» от американских санкций. Как рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, власти США уже включили в «черный список» несколько германских компаний, которые связаны с этим газопроводом. И по этой причине депутат вместе со своими коллегами решил подготовить законопроект, который будет защищать национальные интересы.

Разработанный  ими документ призывает правительство Германии сформировать льготные кредиты и оказывать всевозможную поддержку компаниям, если санкции США будут сказываться на их экономике. Депутаты  также отмечают, что «Северный поток — 2» — это обязательный элемент энергоснабжения Германии, отвечающий не только интересам Берлина, но и всей Европы.

Вальдемар Гердт допустил, что законопроект, не будет одобрен бундестагом. Но  даже в этом  он видит некоторые преимущества. «По опыту нашей работы могу сказать, что таким поведением мы заставим нашу коалицию быстренько принять что-то, чтобы не отдавать нам – AfD – пальму первенства в этом вопросе», – прокомментировал ситуацию в разговоре с «360» депутат Гердт.

В поддержку проекту высказалась и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она выразила категорический протест против попыток препятствовать СП2 и подчеркнула, что этот газопровод играет большую роль для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа, а Россия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера.

Реакция «Газпрома»

Напомним, что в проекте «Северный поток – 2» российский «Газпром» — это одна из материнских компаний оператора Nord Stream 2 AG. И сегодня  в «Газпроме» ищут компромиссы. Здесь решили создать компанию, в управление которой могут отдать 12-мильный участок «Северного потока-2». Благодаря ей можно будет вывести проект из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС – об этом пишет немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на своих собеседников из отрасли.

Согласно полученной информации, имеется в виду эксплуатация последних 12 морских миль газопровода в территориальных водах Германии. Таким образом, оставшиеся 1,2 тыс. км «Северного потока – 2» можно будет вывести из-под доработанной Газовой директивы ЕС.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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