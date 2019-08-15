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Битва за Арктику. США проигрывают России?

15 Августа 2019 545 0 Политика
Битва за Арктику. США проигрывают России?

В СМИ появились сообщения том, что оборонное логистическое агентство Пентагона ведет поиск компании, которая могла бы провести исследование «рынков Северного полярного круга с последующими докладами». В список регионов, которые вызвали повышенный интерес со стороны Вашингтона, вошли остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, а также Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова. Ряд экспертов узнав о том, что американцы «заказывают шпионское расследование», заявили, что таким образом США готовятся к глобальной битве за Арктику.

«Нужды США»

Итак, кроме территорий Российской Федерации, в список арктических регионов, которые заинтересовали США, попали Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, а также Швеция, Исландия и Финляндия. В соответствующем документе говорится, что в отчетах должна содержаться определенного рода информация. В частности, Пентагон хочет знать, как в данные регионы попадает бутилированная вода, а также еда, одежда, нефтепродукты и медицинские препараты. Ну и, безусловно, неподдельный интерес вызывает информация о природных ресурсах каждой из обозначенных областей.

Также исполнители исследования должны будут представить перечень и соответствующие характеристики морских портов, аэропортов, дорог и вокзалов, которые чаще всего используются на этих территориях.

В документе прямо говорится о том, что главной целью этих исследований является улучшение способности коммерческого мирового сектора «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации».

Кроме этого, сообщается о том, что Пентагону эти исследования нужны в рамках Программы расширения промышленной базы (IBex), направленной на сбор данных о возможностях коммерческих предприятий по всему миру «содействовать операциям американской армии и помогать ее работе по ликвидации последствий стихийных бедствий».

Россия наращивает мощности

Тему соперничества между США и Россией, которые ведут борьбу за контроль над Арктикой, обсуждается во многих СМИ. При этом, эксперты склоняются не в пользу США. В частности, аналитик Хал Брэндс пишет для Bloomberg о том, что новая Арктическая стратегия Пентагона – это шаг вперед к освоению Арктики, но этого недостаточно. США проигрывает не только России,но и Китаю в этом регионе.

Брэндс называет Артику регионом, который по своему значению меняет геоэкономику и геополитику всего мира. Да, Трамп и его администрация уделяют этому вопросу достаточно внимания, но его все равно не хватает для задуманного.

Вместе с этим эксперт пишет, что со своей стороны Россия не только наращивает свои мощности, но и устанавливает контроль над главными морскими маршрутами в Арктике. Более того, свое присутствие в регионе и увеличивает и Китай.

Что касается США, то они начинают понимать важностьАрктики не только с точки зрения экономики, но и в случае возможного военного конфликта. Автор пророчит Берингову проливу потенциальное будущее Персидского залива. Он не исключает, что Пентагон в ближайшее время задумается о проведении еще большего количества учений в арктической зоне. Плюс ко всему в планах США – проведение двух экспедиционных бригад Корпуса морской пехоты, которые будут учиться работать в арктических условиях.

Зияющая пропасть

Тем не менее, несмотря на все предпринятые меры Вашингтон не смог пока решить все свои проблемы в Арктике, преодолеть «зияющую пропасть между целями и ресурсами». Так, у России есть 14 ледоколов и шесть новых арктических баз. Что касается Китая, то у этой страны арктические возможности существенно слабее, но их рост отчетливо заметен. А вот у США возможностей просто нет, считает Брэндс. Как минимум по причине того, что американцы сегодня владеют только одним тяжелым ледоколом.

Однако это еще не все. Как оказалось, у Вашингтона есть расхождения во мнениях со своими союзниками. В частности, Канада тоже хочет претендовать на Северо-Западный проход как на свои территориальные воды – а это вступает в противоречие со взглядами США на международное право. Плюс к всему, налицо – откровенное несоответствие стратегии в Арктике политике по климату, поскольку Вашингтон принял решение отказаться от усилий по решению общемировой проблемы.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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