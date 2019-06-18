Президент Украины не оставляет надежд на возвращение Крыма и Донбасса под юрисдикцию Киева. Об этом он вновь заявил в интервью со СМИ и в общении с мировыми лидерами. От глав европейских государств Владимир Зеленский буквально потребовал держать Россию под санкциями до тех пор пока Украина не вернет себе полный контроль над юго-восточными территориями и Крымским полуостровом.

Трудности перевода

Если Москва будет продолжать свою политику в отношении Киева, то Украина рискует стать «пороховой бочкой» - об этом заявил глава Украины после переговоров с глазу на глаз с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



«Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс — бикфордов шнур», — заявил Зеленский. Он добавил, что страны Евросоюза не смогут чувствовать себя в безопасности до тех пор, «пока Россия делает вид, что международного права просто не существует». «И Франция, и остальные наши партнеры знают, что болит у каждого украинца», — подчеркнул украинский лидер.

Что касается самих переговоров, то во время общения с Зеленским Эмманюэль Макрон заявил, что заметил следующий факт: глава Украины готов вступить в диалог с «сепаратистами». Однако Зеленский поправил Макрона - по его словам, Киев готов вести переговоры в минском формате, но говорить с «сепаратистами» Украина не намерена. После этого свое «ошибочное высказывание» глава Франции объяснил неточностью перевода.

Сигнал России

Зеленский убеждает европейских партнеров, что ужесточать антироссийские санкции необходимо до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и так называемому «восстановлению территориальной целостности Украины». Об этом он заявил, беседуя с представителями издания Bild. Глава Украины считает, что подобные ограничения – это единственный дипломатический способ оказать давление на Россию.

«Санкции можно ужесточить, если они не оказывают желаемого воздействия», — заявил Зеленский. Подчеркнув, что лавная цель Киева — это «принести на Украину мир дипломатическим путем». А для этого украинские власти «будут принимать во внимание разные возможности для ведения переговоров либо в «нормандском формате», либо в каком-либо другом.

После этого Зеленский призвал Россию «услышать этот сигнал», подчеркнув, что Крымский полуостров – это часть Украины, которая вернется в состав страны.

Послание Путину

Что касается президента России Владимира Путина, с которым Зеленский еще ни разу не общался напрямую, то глава Украины, отвечая на вопрос о том, что он сказал бы российскому лидеру при первой встрече, он ответил: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».



Вместе с этим Зеленский выразил надежду на то, что Крымский полуостров, который он любит и где много раз бывал, вернется в состав Украины. «Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — отметил украинский лидер.

Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в результате проведенного в 2014 году легитимного референдума, по итогам которого 96,77% жителей заявили ос своем желании стать россиянами. Однако Украина и Запад до сиз пор отказываются признавать итоги голосования, которое было проведено по всем международным нормам.



