Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ИЮН, 17:38 МСК
USD (ЦБ)    64,3352
EUR (ЦБ)    72,2291

18 ИЮН, 17:38 МСК
USD (ЦБ)    64,3352
EUR (ЦБ)    72,2291
﻿

«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?

18 Июня 2019 169 0 Политика
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?

Президент Украины не оставляет надежд на возвращение Крыма и Донбасса под юрисдикцию Киева. Об этом он вновь заявил в интервью со СМИ и в общении с мировыми лидерами. От глав европейских государств Владимир Зеленский буквально потребовал держать Россию под санкциями до тех пор пока Украина не вернет себе полный контроль над юго-восточными территориями и Крымским полуостровом.

Трудности  перевода

Если Москва будет продолжать свою политику в отношении Киева, то Украина рискует стать «пороховой бочкой» - об этом заявил глава Украины после переговоров с глазу на глаз с Президентом  Франции Эмманюэлем Макроном.

«Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс — бикфордов шнур», — заявил  Зеленский. Он добавил, что страны Евросоюза не смогут чувствовать себя в безопасности до тех пор, «пока Россия делает вид, что международного права просто не существует». «И Франция, и остальные наши партнеры знают, что болит у каждого украинца», — подчеркнул  украинский лидер.

Что касается самих переговоров, то во время общения с Зеленским Эмманюэль Макрон заявил, что заметил следующий факт: глава Украины готов вступить в диалог с «сепаратистами». Однако Зеленский поправил Макрона - по его словам, Киев готов вести переговоры в минском формате, но говорить с «сепаратистами» Украина не намерена. После этого свое «ошибочное высказывание» глава Франции объяснил неточностью перевода.

Сигнал России

Зеленский убеждает европейских партнеров, что ужесточать антироссийские санкции необходимо до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и так называемому «восстановлению территориальной целостности Украины». Об этом он заявил, беседуя с представителями издания Bild. Глава Украины считает, что подобные ограничения – это единственный дипломатический способ оказать давление на Россию.

«Санкции можно ужесточить, если они не оказывают желаемого воздействия», — заявил Зеленский. Подчеркнув, что лавная цель Киева — это «принести на Украину мир дипломатическим путем». А для этого украинские власти «будут принимать во внимание разные возможности для ведения переговоров либо в «нормандском формате», либо в каком-либо другом.

После этого Зеленский  призвал Россию «услышать этот сигнал», подчеркнув, что Крымский полуостров – это часть Украины, которая вернется в состав страны.

Послание Путину

Что касается президента России Владимира Путина, с которым Зеленский еще ни разу не общался напрямую, то глава Украины, отвечая на вопрос о том, что он сказал бы российскому лидеру при первой встрече, он ответил: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Вместе с этим Зеленский выразил надежду на то, что Крымский полуостров, который он любит и где много раз бывал, вернется в состав Украины. «Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — отметил украинский лидер.

Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в результате проведенного в 2014 году легитимного референдума, по итогам которого 96,77% жителей заявили ос своем желании стать россиянами. Однако  Украина и Запад до сиз пор отказываются признавать итоги голосования, которое было проведено по всем международным нормам.

 


 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Страхуя вкладчиков и заемщиков. Как ЦБ и ФАС будут защищать клиентов российских банков?

Страхуя вкладчиков и заемщиков. Как ЦБ и ФАС будут защищать клиентов российских банков?
Экономика

Каждый пятый. Почему российские пенсионеры продолжают работать на «заслуженном отдыхе»

Каждый пятый. Почему российские пенсионеры продолжают работать на «заслуженном отдыхе»
Исследования

Бедность угрожает безопасности России, молодежь чаще предпочитает колледжи вузам и другие новости

Бедность угрожает безопасности России, молодежь чаще предпочитает колледжи вузам и другие новости
События и факты

«Красный, желтый, зеленый». Продукты в России промаркируют по степени воздействия на здоровье

«Красный, желтый, зеленый». Продукты в России промаркируют по степени воздействия на здоровье
Общество

Узнай, страна

В Бурятии создали две площадки новой территории опережающего развития на 6,3 млрд рублей

В Бурятии создали две площадки новой территории опережающего развития на 6,3 млрд рублей

В Пензенской области открыта птицефабрика мощностью 18 млн яиц в год

В Пензенской области открыта птицефабрика мощностью 18 млн яиц в год

В Перми создан первый в России робот-врач

В Перми создан первый в России робот-врач

На Ставрополье начинается промышленное выращивание хлопка

На Ставрополье начинается промышленное выращивание хлопка

Новости дня

16:58 Медведев предлагает адресно увеличивать пособие на детей Медведев предлагает адресно увеличивать пособие на детей
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
16:46 Ангела Меркель назвала условие снятия санкций с России Ангела Меркель назвала условие снятия санкций с России
16:14 Xiaomi объявила о старте продаж в России своих смарт-телевизоров Xiaomi объявила о старте продаж в России своих смарт-телевизоров
15:55 Из-за инфляции «АвтоВАЗ» повысит цены на все автомобили Из-за инфляции «АвтоВАЗ» повысит цены на все автомобили
15:37 В Кремле ответили на слова Зеленского о темах беседы с Путиным В Кремле ответили на слова Зеленского о темах беседы с Путиным
14:59 Кремль считает слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением» Кремль считает слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:05 В планах Запада – сделать из людей разобщенных индивидов В планах Запада – сделать из людей разобщенных индивидов

Узнай, страна!

15:46 В Бурятии создали две площадки новой территории опережающего развития на 6,3 млрд рублей В Бурятии создали две площадки новой территории опережающего развития на 6,3 млрд рублей
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
17 ИЮН, 09:40 Нижний Новгород собрал акционеров «Россети Центр и Приволжье» из разных регионов России Нижний Новгород собрал акционеров «Россети Центр и Приволжье» из разных регионов России
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
13 ИЮН, 14:58 Тамбовские ученые разработали интеллектуальную систему мониторинга и управления «Умный сад» Тамбовские ученые разработали интеллектуальную систему мониторинга и управления «Умный сад»
13 ИЮН, 09:12 Вологодская торгово-промышленная палата выпустила промышленный Каталог по Вологодской области Вологодская торгово-промышленная палата выпустила промышленный Каталог по Вологодской области
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11 ИЮН, 11:37 В Астраханской области оптимизируют морскую деятельность В Астраханской области оптимизируют морскую деятельность
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter