Безысходность или закономерность? Медики все чаще принимают подарки от фармацевтов

Российские врачи в два раза чаще стали принимать так называемые «подарки» от конкретных производителей лекарств, соглашаясь тем самым рекомендовать своим пациентам определенные препараты. Такие выводы были сделаны по результатам проверки Росздравнадзора, итоги которых оказались в распоряжении «Известий». Примечательно, что формой «обхода» запретов становятся так называемые вознаграждения за «консультации» или «лекции».

Вдвое больше подарков

Об участившихся случаях пренебрежения медиками профессиональной этикой в «общении» с фармкомпаниями говорится в докладе Росздравнадзора за 2018 год, пишут «Известия». Так, в документе указано следующее: 7,3% проверок показали, что медики заключали соглашения, суть которых состояла в рекомендации определенного препарата. В общении с пациентами они назначали конкретные лекарства и медицинские изделия.

За год до этого аналогичные случаи были выявлены только в 3,1% ревизий по профессиональным ограничениям. Кроме этого, в 7,3% случаев за прошлый год врачи получали подарки либо денежные вознаграждения от компаний, чья деятельность имеет отношение к обороту лекарств или медицинских изделий. За 2017 годы такие случаи были выявлены во время 4,2% проверок.

В отчете ведомства также говорится, что в 2018 году было проведено 1,6 тыс. проверок на соблюдение медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных ограничений. Под проверку «попали» как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. О деталях нарушений пока ничего не сообщается, однако со своей стороны представители Минздрава отметили, что данные вопросы относятся к компетенции надзорных органов.

Под запретом!

Получать компенсации и подарки от фармкомпаний, а также рекомендовать определенные препараты российским врачам запретили, начиная с 2011 года. Этот момент прописан в законе «Об основах здоровья граждан в РФ». Как поясняют «Известия», принимать презенты от благодарных пациентов можно, но их стоимость не должна превышать более трех тысяч рублей.

Вместе с этим закон не запрещает производителям лекарств устраивать мероприятия для врачей, выдавать им образцы лекарств «не для пациентов», а также платить за лекции либо участие в клинических исследованиях. Об этом напомнил генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев.

«Письменных договоров именно на рекомендацию конкретного препарата не может быть — они незаконны, скорее всего, речь об устных соглашениях. Перечислить средства медику можно, например, за лекцию на научно-образовательном мероприятии компании — стоимость рознится в зависимости от уровня специалиста, в среднем это от 5 тыс. до 25 тыс. рублей», - пояснил эксперт.

При этом, как рассказал Дмитриев, фармацевты априори стараются не делать подарков врачам. Есть вероятность, что незаконными могут признать даже передачу, например, блокнота либо ручки с символикой фирмы.

Примечательно, что аналогичные запреты по подаркам действуют в отношении чиновников. И почти каждый выявленный случай подношений сопровождается скандалом. В отношении врачей, занятых продвижением фармацевтической продукции за вознаграждение, такого не происходит.

Возможно потому, что чиновников в стране много, уволить не жалко, а вот врачей не хватает.

Дефицит врачей

Как показал опрос Общероссийского народного фронта (ОНФ), 86% жителей России сообщили о нехватке медицинских работников. Из них 53% признались, что неоднократно сталкивались с ситуацией, когда не могли застать в больнице нужного специалиста. Как показывают итоги исследования, которые оказались в распоряжении RT, больше всего участники опроса жаловались на отсутствие в поликлиниках невролога (33%), офтальмолога (23%), отоларинголога (21%) и уролога (20%).

«Проблемы с кадрами и оснащённостью напрямую влияют на здоровье населения, на возможности раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — главных причин смертности в России. До тех пор, пока дефицит кадров не будет ликвидирован, ни о каких доступности и высоком качестве медицинской помощи говорить нельзя», — цитирует ОНФ слова сопредседателя центрального штаба доктора Леонида Рошаля.

При этом, как напоминает СМИ, согласно майским указам президента России Владимира Путина, в процессе разработки нацпроекта в сфере здравоохранения российскому правительству нужно будет решить вопрос кадрового дефицита в медицинских организациях, которые предоставляют первичную медико-санитарную помощь