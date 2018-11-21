Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?

Безусловный базовый доход (ББД) – концепция, в основе которой лежат принципы социальной справедливости, равенства и свободы человека. Она предусматривает выплату каждому члену социума определенной денежной суммы, независимо от уровня его доходов и наличия работы. Основоположником данной концепции устройства общества считается британо-американский философ и публицист Томас Пейн, предлагавший еще в конце XVIII века выдавать всем гражданам часть средств, полученных в виде налогов на земельные участки. Широкую популярность идея о том, что каждому человеку должна принадлежать доля национального богатства, приобрела в первой половине XX века благодаря британскому инженеру и экономисту Клиффорду Дугласу и его теории социального кредита. Кризис и безработица 1930-х годов привели к тому, что концепцию безусловного базового дохода взяли на вооружение политики-популисты во многих странах, однако до практической реализации дело так и не дошло.

В последние годы идея о необходимости внедрения ББД переживает настоящий бум. В некоторых странах это, как и прежде, обусловлено желанием искоренить бедность и нивелировать социальное неравенство, тогда как в более развитых государствах возврат к данной концепции объясняется в первую очередь нависающей угрозой роботизации, когда значительную часть функций на себя возьмут машины, и у людей попросту не будет работы.

Основные принципы и условия внедрения безусловного дохода

В 1986 году сторонниками концепции ББД была основана организация под названием BIEN (Basic Income Earth Network), членами которой на сегодняшний день являются два десятка развитых стран, включая Германию, Бельгию, Соединенные Штаты, Финляндию. Представители данной организации, занимающиеся изучением теории и практики безусловного базового дохода, считают, что он должен отвечать следующим принципам:

выплачиваться периодически, через определенные промежутки времени, а не единоразово;

предоставляться в виде денег, которые граждане смогут тратить по своему усмотрению, а не в виде набора услуг и товаров;

выплачиваться всем членам социума, не каким-то отдельным группам или объединениям;

являться безусловным и универсальным, то есть предоставляться без каких-то требований, тестирований и выявления соответствий определенным критериям.

Наибольшую потребность в безусловном базовом доходе испытывают граждане бедных государств, которые часто не имеют возможности удовлетворить даже базовые потребности. Однако реальность такова, что в подобных странах внедрение такой практики нецелесообразно и неэффективно. Суммы, которые сможет позволить себе выплачивать государство, будут крайне малы, поэтому добиться искоренения бедности все равно не удастся. В то же время рост фискальной нагрузки на бизнес приведет к его тенизации, снижению налоговых поступлений в бюджет и еще большему обнищанию страны.

Внедрение безусловного базового дохода имеет смысл только в высокоразвитых государствах, отвечающих следующим условиям:

сильная и устойчивая к воздействию внешних факторов экономика;

высокие заработные платы граждан, превышающие размер гарантированного дохода;

развитая культура предпринимательства;

протекционистская миграционная политика;

отсутствие коррупции;

широкие возможности для личностного развития и реализации потенциала граждан.

Преимущества ББД

На первый взгляд выгоду от внедрения безусловного базового дохода получают только граждане. Однако при грамотном подходе к реализации данная концепция приносит значительные преимущества и государству:

Усиление экономического роста. Во-первых, у населения появляется стабильный, пусть и небольшой, доход, растет его платежеспособность, что стимулирует развитие бизнеса. Во-вторых, у граждан возникает возможность инвестировать в себя, собственное развитие, а впоследствии – реализовывать перспективные проекты, способствующие росту экономики в целом. Искоренение нищеты и сокращение преступности. Безусловный базовый доход позволяет побороть бедность и ряд связанных с ней негативных моментов, в частности, мелкую преступность. Многие люди решаются на воровство, грабеж или разбой просто из-за того, что не имеют средств для существования, если же у них будут деньги на еду и прочие базовые потребности, то идти на преступления у них не будет необходимости. Снижение бюрократии, увеличение прозрачности системы соцобеспечения и уменьшение расходов на содержание чиновников. Действующая сегодня в большинстве стран система социального обеспечения чрезвычайно сложна, состоит из массы пособий, субсидий и тому подобных льгот. Для их расчета, начисления и выплаты требуется содержание большого штата государственных работников, необходимость в которых пропадет в случае внедрения ББД. Развитие науки, искусства, спорта. Граждане, у которых пропадает необходимость работать, чтобы обеспечить свое существование, получают возможность заниматься тем, что им действительно нравится, но что не приносит, по крайней мере, на первых порах, прибыли.

Страны, экспериментировавшие с внедрением безусловного дохода

В ряде стран концепция ББД была испытана на практике, правда, нигде такие эксперименты не проводились в масштабах целого государства, а ограничивались лишь частью социума.

Наиболее свежий пример – Финляндия, где пилотный проект был запущен в январе 2017 года. Для участия в эксперименте при помощи лотереи было отобрано 2000 граждан, которым ежемесячно государство выплачивает по 560 евро. Основная идея организаторов заключалась в том, что люди, имеющие стабильный гарантированный доход, будут охотнее соглашаться на низкоквалифицированный труд с невысокой оплатой. Реальность оказалась противоположной: граждане стали предъявлять к потенциальному месту работы больше требований и не стали браться за «черную» работу. Эксперимент будет завершен в конце 2018 года.

В Германии проект базового дохода был запущен в 2014 году бизнесменом Микаэлем Боммейером. Средства на выплаты собирались посредством краудфандинга. Поучаствовать в эксперименте мог любой желающий житель Берлина. Из претендентов при помощи лотереи отобрали 74 человека, которым на протяжении года ежемесячно выдавалась сумма в 1000 евро. Эксперимент показал, что люди не стали массово бросать работу или учебу из-за наличия гарантированного дохода, но зато они стали чувствовать себя свободнее, начали больше заниматься любимыми делами.

В Швейцарии планировалось введение всеобщего ББД, согласно которому каждый взрослый гражданин получал бы по 2500 швейцарских франков, а несовершеннолетний – по 625 франков. Однако в ходе референдума относительно такого изменения соцполитики почти 77% граждан высказались против, поскольку это увеличило бы налоговую нагрузку на работающих.

В Канаде еще в 1974 году в ряде городов был запущен пятилетний проект под названием Mincome, согласно которому граждане получали пособие, размер которого зависел от уровня зарплаты: каждый доллар дохода урезал сумму выплат на ½ доллара. Результат эксперимента показал, что люди при наличии гарантированных выплат больше внимания уделяют своему образованию, активнее занимаются общественно полезной деятельностью.

Жители американского штата Аляска с 1976 года получают безусловный доход из фонда, формируемого за счет 35% средств, полученных от продажи нефти. Данные выплаты привели к тому, что Аляска стала штатом с самым низким показателем неравенства в США: в то время, когда в других штатах неравенство увеличивалось, здесь оно сокращалось.

В Иране в 2011 году впервые в мире был введен всеобщий безусловный базовый доход в размере 40 долларов США. Одновременно с этим были отменены действовавшие ранее субсидии. Как свидетельствуют результаты данного проекта, люди не стали меньше работать, а в отдельных сферах, наоборот, активность граждан даже увеличилась.

Возможен ли безусловный доход в России?

По объему полезных ископаемых и других природных ресурсов Россия занимает одно из лидирующих мест в мире, при этом уровень жизни населения существенно ниже, чем в большинстве европейских, североамериканских и развитых азиатских странах, социальное неравенство также весьма ярко выражено. Поэтому идея внедрения ББД в РФ очень актуальна и, согласно исследованию, проведенному компанией HeadHunter, поддерживается свыше 60% россиян.

Однако большинство экономистов сходится во мнении, что в существующих условиях введение безусловного базового дохода в России невозможно. Это обусловлено целым рядом причин:

Слабая и малодифференцированная экономика, сильно подверженная влиянию внешних факторов и не способная обеспечивать стабильный уровень ВВП. Высокая стоимость внедрения программы. Усиление адресности соцподдержки в РФ требует гораздо меньших затрат и будет иметь большую эффективность. Отсутствие сильного законодательного органа и четкого разделения полномочий между ветвями власти. В таких условиях не будет четкой системы контроля и корректировки системы ББД, что приведет к ее провалу. Менталитет. Большинство россиян, получая средства, достаточные для обеспечения своих потребностей, попросту уйдет с работы. Особенно это касается вакансий, предусматривающих низкоквалифицированный и малооплачиваемый труд. Увеличение налоговой нагрузки на занятое население. Это неизбежно обернется уходом в тень представителей среднего и малого бизнеса. Лояльное миграционное законодательство. Внедрение безусловного дохода неизбежно приведет к существенному росту миграции в Россию из стран бывшего Союза. Значительная часть этих людей будет просто жить на эти средства, не пытаясь трудоустроиться и ассимилироваться с местным населением, а отсутствие занятости и наличие большого количества свободного времени обернется ростом преступности.

Теория безусловного базового дохода существует и изучается уже более двух столетий, однако по сей день нет единого мнения относительно целесообразности и перспективности использования данной концепции на практике. Однако чем более реальной будет угроза тотальной роботизации, тем чаще развитые страны вынуждены будут возвращаться к вопросу внедрения ББД на практике.