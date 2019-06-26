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Безусловное сдерживание. В российском правительстве придумали новый способ остановить рост цен на топливо

26 Июня 2019 107 0 Экономика
Безусловное сдерживание. В российском правительстве придумали новый способ остановить рост цен на топливо

В правительстве рассматривают подготовленный Минфином РФ проект поправок, в которых речь идет о так называемой корректировке демпферного механизма. Обновленный механизм позволит полностью сдерживать рост цен на топливо, независимо от того, есть ли соглашения с нефтяниками или нет. Информация об этом поступила от главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексея Сазанова.

Большой маневр

«Скорректированный механизм вступит в силу с 1 июля. Он сдерживает рост цен на бензин безусловно», — заявил Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос о том, может ли механизм сдерживать цены, если соглашение с нефтяниками не будет продлеваться.

Напомним, что в этом году завершается налоговый маневр в нефтяной отрасли. В числе прочих мер он включает так называемый демпфирующий механизм, целью которого является сдерживание стоимости бензина и дизтоплива внутри России. Суть в следующем: если экспортная цена бензина и дизельного топлива больше внутрироссийской, то власти выплачивают нефтяным компаниям часть этой разницы – чтобы они не поднимали цены в России. Однако, если цены внутри страны будут больше экспортных, то нефтяники должны будут «делиться» с государством частью своей сверхприбыли.

В прошлом году Правительство России заключало соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года. Его участниками стали десять крупнейших российских нефтяных компаний. Выполняя соглашения, нефтяники подняли розничные цены с 1 января не больше чем на 1,7% и только из-за повышения НДС. А, начиная с 1 февраля, они индексируют их в равномерной степени так, чтобы по годовым результатам не была превышена прогнозная среднегодовая инфляция (4,6%). В марте действие соглашений продлили еще на несколько месяцев, до конца июня.

«Достаточный» демпфер

«Демпфер предполагает, что нефтяные компании в полном объеме ретранслируют его в цену внутреннего рынка. Я на сто процентов уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка. Самое важное, ФАС, Минэнерго должны добиться, чтобы он в полном объеме ретранслировался нефтяными компаниями в цены внутреннего рынка», — цитирует Сазанова «Прайм».

Представитель Минфина поясняет, что в целом роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль не ожидается. «Формула проста до безобразия. Сколько составит экономия на демпфере с учетом новых параметров, на столько повысится НДПИ за вычетом того, что мы дополнительно заработаем на мазуте», — заявил финансист.

Сазанов также напомнил, что министерство, как и прежде поддерживает идею введения лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, однако скорректированный демпферный механизм сдерживания стоимости топлива внутри России все-таки сокращает вероятность того, что лицензии могут быть введены.

Вместе с этим, как сообщают СМИ, Минфин и Минэнерго обсудили механизм источников компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок по демпфирующему механизму на 2020 год. Уже известно, что поправки в законодательство внесут уже 26 июня.

Ситуация с авиакеросином

Демпфирующий механизм также позволит выплачивать компенсации авиакомпаниям и сдерживать стоимость авиабилетов. По словам Сазанова, уже сегодня у авиакомпаний есть отрицательный акциз. «Он уже есть в Налоговом кодексе. Авиакомпании получают отрицательный акциз, порядка 3 тыс. рублей. Соответственно, к этому отрицательному акцизу нужно настроить какой-то демпфирующий механизм, который бы позволял сдерживать рост цен на авиабилеты более, чем на уровень инфляции», - пояснил представитель министерства.

«Нам поручение дали исчерпывающее, что мы оперативно должны это сделать. Мы сейчас все усилия на это бросим и быстро что-нибудь придумаем», - цитирует ТАСС Сазанова.

Напомним также, что во время недавней «прямой линии» президент Владимир Путин внес предложение включить авиакеросин и битум в то самое соглашение с нефтяниками, стабилизирующее топливные цены. В прошлом году билеты на самолеты выросли в цене на 9,5%, что прямо было связано с ростом цен на авиатопливо – на 30%. Путин также отметил, что сегодняшнюю ситуацию с высокой стоимостью авиакеросина в России необходимо исправить.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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