Безродный «Новичок», ответы ОЗХО и реакция Кремля. Что сейчас происходит в «деле Скрипаля» 1307 2 Тренды События и факты

Обвинения, которые предъявляет Лондон Москве по «делу Скрипаля», похоже, рассыпаются. В частности, речь идет о том, что британские эксперты так и не смогли определиться с происхождением нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, как заявляет Лондон, отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Ранее британская сторона категорически заявляла, что Россия имеет прямое отношение к происхождению этого вещества.

«Это не наша работа»

О том, что британская военная лаборатория в Портон-Дауне, которая находится всего в семи километрах от Солсбери, где отравили Скрипалей, не смогла установить происхождение вещества, сообщил ее глава Гарри Айткенхед. По его словам, специалисты лаборатории идентифицировали его как боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», однако установить его точное происхождение так и не удалось.

«Но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сложить воедино выводы», – подчеркнул Айткенхед, добавив, что «это не наша работа говорить о том, где оно было изготовлено». По словам ученого, чтобы установить происхождения вещества, нужны материалы, включая разведданные, к которым есть доступ только у правительства.

Также британская лаборатория категорически отвергла факт того, что она может быть причастна к отравлению Скрипаля и его дочери. Айткенхеду задали вопрос о том, насколько может быть вероятным факт того, что это вещество могло быть произведено в Портон-Дауне. «Невозможно, чтобы что-то подобное могло поступить от нас или покинуть стены нашего объекта», – отметил он.

Доказательство безосновательности

Ранее в британском МИДе заявили, что выводы о причастности Москвы к отправлению бывшего сотрудника ГРУ правительство сделало на основе данных разведки. В министерстве подчеркивают, что, согласно этой информации, «Россия видит в некоторых бывших сотрудниках разведки мишени». И именно этот факт (заявление) стало основанием для выводов о причастности России к данному инциденту.

После того, как Айткенхед сделал заявление о неизвестном происхождении «Новичка», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти выводы еще раз подтверждают безосновательность «безумных» обвинений со стороны Лондона. По словам официального представителя Кремля, «этот маразм зашел слишком далеко», и в России понимают, что «эта история моментально не закончится». «Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно», – подчеркнул Песков.

Со своей стороны президент России Владимир Путин выразил надежду, что во время сессии ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) четвертого апреля, «будет поставлена окончательная точка в том, что произошло».

Ответы от ОЗХО

В данный момент в России занимаются изучением ответов на вопросы, которые ранее были направлены в ОЗХО в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом ТАСС сообщил представитель постпредства РФ при организации. «Да, мы получили ответы. Они изучаются», – сказал он. Отметив, что по существу был дан ответ только на один вопрос. Однако о каком именно вопросе идет речь, не уточняется.

Всего Москва направила в ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля. Например, ряд вопросов был связан с данными, которые Лондон предоставил Техсекретариату ОЗХО. В частности, какого рода информацию и материальные свидетельства британская сторона направила в распоряжение Техсекретариата, и планирует ли организация поделиться с Москвой предоставленной британцами информацией. Кроме этого, часть вопросов были заданы и самой организации: кто был во главе группы экспертов ОЗХО, которая посетила Британию, кто входил в состав этой группы, сколько времени продолжалась их работа и так далее.