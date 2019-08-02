Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?

Премьер-министр России подписал постановление, согласно которому международные системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы обязаны перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров. Как пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ, если системы откажутся от переноса, то российские авиакомпании больше не смогут с ними работать.

Суть требований

Копия документа, о котором идет речь, оказалась в распоряжении РБК. Это постановление, которое обязывает системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы серверы с персональными данными пассажиров перенести в Россию.

В данном случае имеются в виду зарубежные системы бронирования авиабилетов, используемые многими российскими авиакомпаниями. В частности, это американские системы Sabre и Navitair, которыми пользуются АК «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», испанская Amadeus, через которую бронируются билеты S7, и швейцарская SITA, которая сотрудничает с региональной АК «Якутия».

Помимо них, в стране авиакомпаниями используются российские системы бронирования. Это Utair («Сирена-Трэвел») и «Азимут». Последняя работает с Национальной системой бронирования (НСБ), которая была разработана специалистами «Ростеха» и аэропортом Внуково.

Что изменится?

В системах Sabre и Amadeus применяется классическая система бронирования билетов, в которой содержатся инвенторные системы (баз данных и серверов). А также глобальные дистрибутивные системы (GDS): это инструмент, с помощью которого билеты продаются турагентствам. Им пользуются и билетные агрегаторы.

Документ, который подписал Медведев, в Минтрансе разрабатывали с середины 2018 года. С самого начала министерство просило переносить в Россию только инвенторные системы, которые находятся за рубежом. Они хранят данные о пассажирах, рейсах, свободных местах, тарифах, а также дополнительных услугах перевозчика. Здесь же хранится информация о взаиморасчетах, которые используют участники процесса продажи билетов.



После нововведений требования будут касаться и GDS. По сути, это затронет продажи билетов туристическим агентствам и через агрегаторы. Как отмечается, серверы планируется перенести в Россию не позднее 31 октября 2021 года.

Зачем это нужно?

Теоретически в данный момент с помощью существующих систем бронирования у зарубежных спецслужб есть возможность узнавать информацию о передвижениях граждан России, в том числе чиновников и военных. Как пояснил собеседник РБК, требования, связанные с переносом серверов в Россию, в частности необходимы для обеспечения суверенитета страны во время выполнения внутренних перелетов.

Также речь идет о безопасности и конфиденциальности персональной информации пассажиров. В документе также говорится и о том, что таким образом предпринимаются меры для противодействия «актам незаконного вмешательства» в сфере обеспечения транспортной безопасности.



РБК напоминает, что в июне прошлого года в системе SITA случился глобальный сбой, из-за которого возникли проблемы с регистрацией пассажиров авиакомпании S7 в Домодедово и последующие за этим задержки рейсов. Спустя месяц глава Росавиации Александр Нерадько обратился к авиакомпаниям с призывом ускорить переход на отечественный софт. Но со своей стороны в самой авиакомпании выразили несогласие с подобными решениями. Как заявил генеральный директор S7 Владимир Объедков, подобная «миграция» серверов может привести к остановке работы перевозчиков.

В таких радикальных последствиях эксперты сомневаются, но уверены в том, что перенос серверов потребует затрат, которые измеряются сотнями миллионов рублей.

