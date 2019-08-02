Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 АВГ, 17:39 МСК
USD (ЦБ)    64,6423
EUR (ЦБ)    71,7077

02 АВГ, 17:39 МСК
USD (ЦБ)    64,6423
EUR (ЦБ)    71,7077
﻿

Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?

2 Августа 2019 326 0 Экономика
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?

Премьер-министр России подписал постановление, согласно которому международные системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы обязаны перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров. Как пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ, если системы откажутся от переноса, то российские авиакомпании больше не смогут с ними работать.

Суть требований

Копия документа, о котором идет речь, оказалась в распоряжении РБК. Это постановление, которое обязывает системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы серверы с персональными данными пассажиров перенести в Россию.

В данном случае имеются в виду зарубежные системы бронирования авиабилетов, используемые многими российскими авиакомпаниями. В частности, это американские системы Sabre и Navitair, которыми пользуются АК «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», испанская Amadeus, через которую бронируются  билеты S7,  и швейцарская SITA, которая сотрудничает с региональной АК «Якутия».

Помимо  них, в  стране авиакомпаниями используются российские системы бронирования. Это Utair («Сирена-Трэвел») и «Азимут». Последняя работает с Национальной системой бронирования (НСБ), которая была разработана специалистами «Ростеха» и аэропортом Внуково.

Что изменится?

В системах Sabre и Amadeus применяется классическая система бронирования билетов, в которой содержатся инвенторные системы (баз данных и серверов). А также глобальные дистрибутивные системы (GDS): это инструмент, с помощью которого билеты продаются турагентствам. Им пользуются и билетные агрегаторы.

Документ, который подписал Медведев, в Минтрансе разрабатывали с середины 2018 года. С самого начала министерство просило переносить в Россию только инвенторные системы, которые находятся за рубежом. Они хранят данные о пассажирах, рейсах, свободных местах, тарифах, а также дополнительных услугах перевозчика. Здесь же хранится информация о взаиморасчетах, которые используют участники процесса продажи билетов.

После нововведений требования будут касаться и GDS. По сути, это затронет продажи билетов туристическим агентствам и через агрегаторы. Как отмечается, серверы планируется перенести в Россию не позднее 31 октября 2021 года.

Зачем это нужно?

Теоретически в данный момент с помощью существующих систем бронирования у зарубежных спецслужб есть возможность узнавать информацию о передвижениях граждан России, в том числе чиновников и военных. Как пояснил собеседник РБК, требования, связанные с переносом серверов в Россию, в частности необходимы для обеспечения суверенитета страны во время выполнения внутренних перелетов.

Также речь идет о безопасности и конфиденциальности персональной информации пассажиров. В документе также говорится и о том, что таким образом предпринимаются меры для противодействия «актам незаконного вмешательства» в сфере обеспечения транспортной безопасности.

РБК напоминает, что в июне прошлого года в системе SITA случился глобальный сбой, из-за которого возникли проблемы с регистрацией пассажиров авиакомпании S7 в Домодедово и последующие за этим задержки рейсов. Спустя месяц глава Росавиации Александр Нерадько обратился к авиакомпаниям с призывом ускорить переход на отечественный софт. Но со своей стороны в самой авиакомпании выразили несогласие с подобными  решениями. Как заявил генеральный директор S7 Владимир Объедков, подобная «миграция» серверов может привести к остановке работы перевозчиков.

В  таких  радикальных последствиях  эксперты сомневаются, но уверены в том, что перенос серверов  потребует  затрат, которые измеряются сотнями миллионов  рублей.
 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Рост на Востоке. Какие регионы показали рекордный рост кредитования малого бизнеса?

Рост на Востоке. Какие регионы показали рекордный рост кредитования малого бизнеса?
Исследования

Лес горит, головы летят? По факту лесных пожаров в Сибири возбуждено уголовное дело

Лес горит, головы летят? По факту лесных пожаров в Сибири возбуждено уголовное дело
События и факты

Россия отстраивает Дальний Восток, РУСАЛ возвращается в Россию, «Газпром» поставил рекорд и другие новости

Россия отстраивает Дальний Восток, РУСАЛ возвращается в Россию, «Газпром» поставил рекорд и другие новости
События и факты 1

Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?

Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Политика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?

ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?

В Воронежской области выведен на проектную мощность второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2

В Воронежской области выведен на проектную мощность второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2

В Башкирии резиденты первой ОЭЗ инвестируют в бизнес 24 млрд рублей, создав более 1200 рабочих мест

В Башкирии резиденты первой ОЭЗ инвестируют в бизнес 24 млрд рублей, создав более 1200 рабочих мест

В Волгограде стартовал проект по созданию химического кластера стоимостью свыше 50 млрд рублей

В Волгограде стартовал проект по созданию химического кластера стоимостью свыше 50 млрд рублей

Новости дня

17:31 Зеленский подтвердил о наличии заявления об отставке, которое написал Богдан Зеленский подтвердил о наличии заявления об отставке, которое написал Богдан
Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост
Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост
17:06 «Ростелеком» обеспечит планшетами на отечественной ОС для проведения переписи в 2020 году «Ростелеком» обеспечит планшетами на отечественной ОС для проведения переписи в 2020 году
16:37 Медведев рассказал, что его «достали» ситуации, связанные с недобросовестными подрядчиками Медведев рассказал, что его «достали» ситуации, связанные с недобросовестными подрядчиками
15:44 МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
15:15 В Apple перестали подслушивать пользователей через Siri В Apple перестали подслушивать пользователей через Siri
14:51 ФСБ ликвидировала попытку нападения на воинскую часть во Владимирской области ФСБ ликвидировала попытку нападения на воинскую часть во Владимирской области
Ширина пропасти. За два десятилетия в России в 2,5 раза сократился разрыв в доходах богатых и бедных
Ширина пропасти. За два десятилетия в России в 2,5 раза сократился разрыв в доходах богатых и бедных
14:14 С 2020 года правительство повысит квоту по закупкам у малого бизнеса для госкомпаний С 2020 года правительство повысит квоту по закупкам у малого бизнеса для госкомпаний

Узнай, страна!

15:10 ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину? ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?
«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными
«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными
01 АВГ, 12:16 На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ» На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»
31 ИЮЛ, 15:17 Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
30 ИЮЛ, 10:42 Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter